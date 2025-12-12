O que significa tocar em alguém enquanto você fala, segundo a psicologia?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 18:00
Às vezes, durante uma conversa animada, um simples toque surge quase sem que a pessoa perceba.
Não é algo planejado e muitas vezes nasce da vontade de reforçar uma ideia ou mostrar atenção.
Mas esse pequeno gesto também revela muito sobre os traços de personalidade e as habilidades sociais de uma pessoa.
O que diz a psicologia?
Pesquisas mostram que o toque integra a comunicação não verbal e interfere no modo como o cérebro responde às emoções.
O estudo Social touch, disponível no National Center for Biotechnology Information, descreve que esse contato ativa sensações relacionadas ao conforto e à segurança.
Por exemplo, em conversas que envolvem assuntos delicados, o toque ajuda a suavizar o momento e cria ambiente mais aberto para a troca de sentimentos.
Algumas pessoas conversam com o corpo inteiro e usam o toque para expressar afeto ou proximidade.
Outras preferem preservar limites e se sentem mais seguras mantendo certa distância.
Essas diferenças surgem de experiências pessoais, da cultura em que cada pessoa cresceu e até de traços de personalidade que moldam a forma de demonstrar emoção.
Quando há confiança, o toque funciona como sinal de carinho e atenção.
Ele aparece em situações em que a conversa desperta emoção e pede uma presença afetiva mais sensorial.
Entre pessoas próximas, como familiares e amigos, o gesto costuma surgir naturalmente e ajuda a fortalecer a sensação de parceria no diálogo.
Há situações em que o contato não funciona bem. Experiências anteriores, diferenças culturais e distância emocional influenciam na forma como cada pessoa reage ao toque.
Em ambientes formais ou entre pessoas sem intimidade, encostar no outro cria desconforto e afasta em vez de aproximar.
Por isso, reconhecer o espaço alheio e observar o contexto é essencial para não criar situações constrangedoras.