O que significa tocar em alguém enquanto você fala, segundo a psicologia?

Entenda o que especialistas da área pensam a respeito desta prática

V Vitoria Estrela

Agência Correio

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 18:00

O toque durante a conversa pode revelar traços da personalidade e o jeito particular que cada pessoa se comunica Crédito: Freepik

Às vezes, durante uma conversa animada, um simples toque surge quase sem que a pessoa perceba.

Não é algo planejado e muitas vezes nasce da vontade de reforçar uma ideia ou mostrar atenção.

Mas esse pequeno gesto também revela muito sobre os traços de personalidade e as habilidades sociais de uma pessoa.

O que diz a psicologia?

Como o toque influencia o ritmo emocional da conversa

Pesquisas mostram que o toque integra a comunicação não verbal e interfere no modo como o cérebro responde às emoções.

O estudo Social touch, disponível no National Center for Biotechnology Information, descreve que esse contato ativa sensações relacionadas ao conforto e à segurança.

Por exemplo, em conversas que envolvem assuntos delicados, o toque ajuda a suavizar o momento e cria ambiente mais aberto para a troca de sentimentos.

O que diz a psicologia sobre hábito de tocar alguém ao conversar

Algumas pessoas conversam com o corpo inteiro e usam o toque para expressar afeto ou proximidade.

Outras preferem preservar limites e se sentem mais seguras mantendo certa distância.

Essas diferenças surgem de experiências pessoais, da cultura em que cada pessoa cresceu e até de traços de personalidade que moldam a forma de demonstrar emoção.

Quando o toque costuma ser percebido de maneira positiva

Quando há confiança, o toque funciona como sinal de carinho e atenção.

Ele aparece em situações em que a conversa desperta emoção e pede uma presença afetiva mais sensorial.

Entre pessoas próximas, como familiares e amigos, o gesto costuma surgir naturalmente e ajuda a fortalecer a sensação de parceria no diálogo.

Em quais momentos o toque pode gerar desconforto

Há situações em que o contato não funciona bem. Experiências anteriores, diferenças culturais e distância emocional influenciam na forma como cada pessoa reage ao toque.

Em ambientes formais ou entre pessoas sem intimidade, encostar no outro cria desconforto e afasta em vez de aproximar.