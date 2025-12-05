TECNOLOGIA

Digite este código no seu celular: ele pode abrir um menu oculto

O sistema operacional possui ferramentas nativas para monitorar o desgaste e evitar perdas de autonomia

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 12:28

Saiba como usar menus secretos e apps para otimizar o desempenho do seu dispositivo Crédito: Freepik

Entender a saúde da bateria é crucial para quem usa o smartphone constantemente. Essa métrica revela o quanto do potencial original do aparelho foi preservado desde a fabricação.

Já que as baterias de íons de lítio se degradam com o tempo, o acompanhamento dessa perda de desempenho se torna vital para evitar que o dispositivo perca a autonomia subitamente.

Checando o consumo

Diferentemente do iPhone, onde essa informação é exposta com clareza nas configurações, o Android tem recursos menos óbvios para conferir detalhes importantes sobre o consumo e o desgaste.

O primeiro passo é sempre checar as configurações do seu dispositivo. Lá, você consegue visualizar o consumo de energia e quais aplicativos demandam mais carga durante o dia.

Alguns aparelhos oferecem a porcentagem da carga no momento e até a saúde da bateria, junto com informações detalhadas do uso após a última recarga.

Esses dados permitem que você identifique padrões anormais de consumo e implemente ações para estender a vida útil do componente.

Na área de uso de bateria, é possível clicar no ícone de três pontos e ajustar o consumo permitido para cada aplicativo, escolhendo entre uso otimizado, ilimitado ou limitado.

O poder do código USSD

Uma alternativa poderosa é o uso do Código USSD. Ao abrir o discador do telefone e digitar *#*#4636#*#* , alguns modelos Android liberam o acesso a um menu escondido com informações avançadas.

Este menu apresenta dados essenciais, como o nível de carga atual, o status do carregamento, a fonte de energia e, em alguns casos, a "condição geral da bateria".

Essas leituras são importantes para quem deseja analisar como o aparelho está gerenciando o uso da energia.

Ferramentas nativas e de terceiros

Para quem prefere interfaces dedicadas, há aplicativos que simplificam a visualização. A Samsung, por exemplo, disponibiliza o Samsung Members, uma ferramenta nativa que exibe a saúde da bateria de forma simples e com gráficos.

No entanto, se a fabricante do seu aparelho não oferece essa opção nativa, o mercado de aplicativos tem soluções independentes.