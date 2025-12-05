Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Digite este código no seu celular: ele pode abrir um menu oculto

O sistema operacional possui ferramentas nativas para monitorar o desgaste e evitar perdas de autonomia

  • V
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 12:28

Saiba como usar menus secretos e apps para otimizar o desempenho do seu dispositivo
Saiba como usar menus secretos e apps para otimizar o desempenho do seu dispositivo Crédito: Freepik

Entender a saúde da bateria é crucial para quem usa o smartphone constantemente. Essa métrica revela o quanto do potencial original do aparelho foi preservado desde a fabricação.

Já que as baterias de íons de lítio se degradam com o tempo, o acompanhamento dessa perda de desempenho se torna vital para evitar que o dispositivo perca a autonomia subitamente.

Celulares

Aparelho celular por Shutterstock
Telefone da Samsung por Shutterstock
Celular por Shutterstock
Celular por Shutterstock
1 de 4
Aparelho celular por Shutterstock

Checando o consumo

Diferentemente do iPhone, onde essa informação é exposta com clareza nas configurações, o Android tem recursos menos óbvios para conferir detalhes importantes sobre o consumo e o desgaste.

O primeiro passo é sempre checar as configurações do seu dispositivo. Lá, você consegue visualizar o consumo de energia e quais aplicativos demandam mais carga durante o dia.

Alguns aparelhos oferecem a porcentagem da carga no momento e até a saúde da bateria, junto com informações detalhadas do uso após a última recarga.

Esses dados permitem que você identifique padrões anormais de consumo e implemente ações para estender a vida útil do componente.

Na área de uso de bateria, é possível clicar no ícone de três pontos e ajustar o consumo permitido para cada aplicativo, escolhendo entre uso otimizado, ilimitado ou limitado.

Leia mais

Imagem - Sertralina pode causar 'perda de sentimentos'? Veja efeito colateral de antidepressivos

Sertralina pode causar 'perda de sentimentos'? Veja efeito colateral de antidepressivos

Imagem - Americano segue iPhone roubado, vai até a China, fica amigo do novo dono e os dois viram sucesso no mundo todo

Americano segue iPhone roubado, vai até a China, fica amigo do novo dono e os dois viram sucesso no mundo todo

Imagem - Sem mover um músculo: imaginar que está se exercitando pode te deixar mais forte sem atividade física

Sem mover um músculo: imaginar que está se exercitando pode te deixar mais forte sem atividade física

O poder do código USSD

Uma alternativa poderosa é o uso do Código USSD. Ao abrir o discador do telefone e digitar *#*#4636#*#* , alguns modelos Android liberam o acesso a um menu escondido com informações avançadas.

Este menu apresenta dados essenciais, como o nível de carga atual, o status do carregamento, a fonte de energia e, em alguns casos, a "condição geral da bateria".

Essas leituras são importantes para quem deseja analisar como o aparelho está gerenciando o uso da energia.

Ferramentas nativas e de terceiros

Para quem prefere interfaces dedicadas, há aplicativos que simplificam a visualização. A Samsung, por exemplo, disponibiliza o Samsung Members, uma ferramenta nativa que exibe a saúde da bateria de forma simples e com gráficos.

No entanto, se a fabricante do seu aparelho não oferece essa opção nativa, o mercado de aplicativos tem soluções independentes.

O AccuBattery, por exemplo, permite a verificação da capacidade da bateria ao longo dos ciclos de carga. Já o BatteryGuru concentra dados de consumo e sugere orientações para você manter o desempenho por um período maior.

Mais recentes

Imagem - Harry Potter na Netflix? Compra da Warner gera dúvidas sobre catálogos; veja o que muda

Harry Potter na Netflix? Compra da Warner gera dúvidas sobre catálogos; veja o que muda
Imagem - Dia decisivo: Veja como cada signo será impactado no amor e no trabalho hoje (5 de dezembro)

Dia decisivo: Veja como cada signo será impactado no amor e no trabalho hoje (5 de dezembro)
Imagem - Após beijão de Léo Pereira e Karoline Lima, Flavia Saraiva posta vídeo de treino: 'Me tira da minha mente'

Após beijão de Léo Pereira e Karoline Lima, Flavia Saraiva posta vídeo de treino: 'Me tira da minha mente'

MAIS LIDAS

Imagem - Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão
01

Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão

Imagem - Mulher é presa após cortar a virilha do filho de 6 anos para evitar abuso sexual
02

Mulher é presa após cortar a virilha do filho de 6 anos para evitar abuso sexual

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
03

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda

Imagem - Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)
04

Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)