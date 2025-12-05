ASTROLOGIA

Dia decisivo: Veja como cada signo será impactado no amor e no trabalho hoje (5 de dezembro)

Movimento lunar acelera decisões, revela verdades e provoca reviravoltas no amor, no trabalho e na vida emocional

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 12:42

Prepare-se: esta sexta-feira (05) chega com uma energia que simplesmente não permite ficar parado. É como se o universo estivesse empurrando você para resolver, conversar, entender e movimentar tudo aquilo que estava parado e cada signo vai sentir isso de um jeito bem particular.



A Lua ativa diálogos, decisões rápidas e percepções profundas. É aquele dia em que você pensa: “Nossa, finalmente isso destravou!”.

Se você gosta de sinais claros, hoje eles aparecem.

Veja o que essa virada traz para o seu signo:

Áries: Tudo acontece ao mesmo tempo mas você dá conta. Sinceridade aproxima pessoas no amor. No trabalho, aquilo que parecia problema vira chance. Atenção com gastos impulsivos.



Touro: Flexibilidade é a palavra. Algo sai do controle, mas melhora o resultado final. Conversas profundas aproximam. No trabalho, foque no essencial.

Gêmeos: Hoje você resolve mal-entendidos e abre espaço para boas ideias. No amor, alguém pode surpreender com sinceridade. Controle a ansiedade.

Câncer: Sensibilidade aflorada mas para o bem. Sua intuição acerta em cheio. Só cuide para não absorver problemas dos outros.

Leão: Revelações importantes no amor e destaque natural no trabalho. Oportunidade financeira inesperada pode surgir.

Virgem: Você entra no dia com foco e clareza. Conversas maduras fortalecem laços. Organize ideias antes de decisões importantes.

Libra: O equilíbrio se torna sua maior força. Possíveis reconciliações no amor. No trabalho, colaboração faz diferença.

Escorpião: Transformações internas continuam. No amor, sinceridade domina. No trabalho, sua percepção será certeira.

Sagitário: Movimento e expansão. Conversas inspiram, e até declarações podem surgir. Oportunidades aparecem.

Capricórnio: Responsabilidade e clareza. Reconhecimento no trabalho e diálogos sérios no amor.

Aquário: Ideias rápidas demais, filtre. No amor, vulnerabilidade aproxima. No trabalho, soluções criativas se destacam.