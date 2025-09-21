INFARTO

Por que pessoas saudáveis têm infarto e AVC? Veja idade quando há maior risco

As mudanças internas no corpo que aumentam o risco cardiovascular com o passar dos ano

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 11:00

A importância de entender por que até pessoas saudáveis podem enfrentar infarto ou derrame Crédito: Freepik

Infarto e acidente vascular cerebral não são problemas exclusivos de pessoas com histórico de doenças cardíacas ou hábitos de vida pouco saudáveis.

De acordo com o jornal britânico DailyMail, pesquisadores identificaram um motivo que pode explicar por que até indivíduos considerados saudáveis podem sofrer esses eventos graves.

A descoberta ajuda a esclarecer um mistério que intrigava médicos há anos: por que pessoas sem fatores de risco aparentes, como colesterol alto ou pressão descontrolada, acabam desenvolvendo complicações cardiovasculares.

O estudo citado pelo DailyMail indica que a idade desempenha um papel decisivo, pois certas alterações no corpo ocorrem de forma silenciosa, independentemente do estilo de vida do paciente.

Com o envelhecimento, surgem processos internos que aumentam a vulnerabilidade dos vasos sanguíneos e favorecem a formação de coágulos, elevando o risco de infartos e derrames.

Isso reforça a importância de entender como o organismo muda com o tempo e de adotar estratégias preventivas, mesmo quando a saúde parece estar em dia.

Alterações silenciosas no organismo

Segundo o DailyMail, os cientistas identificaram que mudanças discretas nas paredes dos vasos sanguíneos podem se acumular ao longo dos anos, afetando a circulação e abrindo espaço para o surgimento de doenças cardiovasculares.

Essas alterações não geram sintomas imediatos, mas fragilizam a estrutura das artérias, tornando-as mais suscetíveis à formação de placas e coágulos.

Por isso, mesmo quem mantém um estilo de vida equilibrado pode enfrentar riscos inesperados.

Além disso, o corpo envelhece de maneira desigual em cada pessoa. Alguns indivíduos apresentam sinais precoces de desgaste vascular, enquanto outros conseguem manter suas artérias em boas condições por mais tempo.

Fatores como genética, pequenas variações na pressão arterial e inflamações sutis que passam despercebidas nos exames de rotina também contribuem para explicar por que o risco cardiovascular pode aparecer de forma aparentemente aleatória em indivíduos saudáveis.

A influência da idade no risco

De acordo com a reportagem do DailyMail, os pesquisadores ressaltam que o fator idade é determinante para o aumento das chances de infartos e derrames, mesmo em pessoas que nunca tiveram problemas de saúde graves.

Conforme os anos avançam, o sistema circulatório perde eficiência em reparar microdanos e responder a inflamações.

Essa perda de capacidade de regeneração aumenta as chances de complicações súbitas no coração e no cérebro.

Esse achado mostra que envelhecer não significa apenas acumular anos de vida, mas também enfrentar mudanças invisíveis que impactam o funcionamento do corpo.

Dessa forma, a idade deixa de ser apenas um número e se torna um marcador biológico do risco cardiovascular, mesmo quando exames tradicionais apontam índices dentro da normalidade.

Assim, acompanhar de perto a saúde ao longo das décadas se torna fundamental para reduzir perigos ocultos.

Fatores que ampliam a vulnerabilidade

Outro ponto destacado pelo DailyMail é que condições aparentemente discretas, como pequenas variações no colesterol ou na pressão arterial, podem atuar como catalisadores desse risco.

Muitas vezes, esses níveis não são considerados alarmantes em exames, mas já contribuem para aumentar a pressão sobre as artérias.

Ao longo dos anos, esses “pequenos desvios” se acumulam, tornando-se relevantes na formação de problemas cardiovasculares.

Além disso, hábitos cotidianos que parecem inofensivos, como noites mal dormidas, altos níveis de estresse ou dietas com excesso de sal e gordura, podem acelerar o processo.

Mesmo em indivíduos fisicamente ativos e com peso adequado, esses fatores funcionam como gatilhos silenciosos, somando-se ao envelhecimento natural e aumentando a vulnerabilidade do organismo.

O resultado é um risco maior do que se imagina, mesmo para quem acredita estar fora do grupo de perigo.

O alerta transmitido pelo DailyMail reforça que a prevenção deve ser constante e não limitada apenas a pessoas já diagnosticadas com doenças cardíacas.

Prevenção e monitoramento contínuo

Exames periódicos, atenção aos níveis de colesterol, glicemia e pressão arterial, além do acompanhamento médico regular, tornam-se ferramentas essenciais para identificar riscos antes que eles se manifestem em eventos graves. Pequenos ajustes no estilo de vida também podem reduzir a probabilidade de complicações.

Do ponto de vista coletivo, os resultados indicam que campanhas de saúde pública precisam considerar a importância de educar a população sobre os riscos silenciosos.

Promover hábitos saudáveis, incentivar atividades físicas regulares, controlar o estresse e melhorar a qualidade do sono são medidas que devem ser adotadas em todas as fases da vida.