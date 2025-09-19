TURISMO

Três países na Europa em apenas um dia: roteiro prático e surpreendente

Agência Correio

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 10:00

Três culturas diferentes em apenas um dia: roteiro prático e surpreendente Crédito: Freepik

Existe um destino na Europa que surpreende pela facilidade em cruzar fronteiras. Em poucas horas, o viajante consegue explorar tradições, sabores e paisagens de três países distintos.

É preciso prestar atenção às malas 1 de 3

Basileia, na Suíça, fica exatamente na tríplice fronteira com França e Alemanha, e transforma um dia de passeio em três pequenas viagens culturais.

A blogueira Chyna revelou no TikTok que esse é seu “truque de viagem favorito” para conhecer mais lugares em menos tempo.

Uma cidade na fronteira de três países

Poucos destinos oferecem tanta diversidade em tão pouco espaço. Na região da tríplice fronteira, o encontro das nações cria um microcosmo onde idiomas, fachadas e rotinas convivem lado a lado, convidando o turista a explorar sem grandes deslocamentos.

De manhã, muitos visitantes cruzam para a Alemanha para fazer compras e ver vitrines locais; à tarde, caminham para a França e buscam restaurantes e praças pitorescas; ao anoitecer, retornam ao ponto inicial para jantar e comparar experiências.

Segundo relatos, a caminhada entre os pontos pode levar apenas 15 minutos, o que transforma o ato de atravessar em parte do passeio — uma sensação de mini-expedição urbana que atrai viajantes curiosos e práticos.

A experiência de atravessar de bonde

Um dos destaques é a possibilidade de pegar um bonde que cruza fronteiras, ligando diretamente diferentes territórios em cerca de 20 minutos, sem necessidade de carro ou voo — e isso vira atração por si só.

No trajeto, os guardas de fronteira costumam entrar no bonde e pedir documentos. “Você precisa de um passaporte para cruzar a fronteira de bonde”, alertou Chyna, ressaltando que carteiras de motorista não são aceitas para quem vem de fora da UE.

Essa checagem reforça que, apesar da integração territorial, cada país mantém regras próprias — o que adiciona um pouco de logística à aventura, mas não tira o encanto de transitar entre culturas tão próximas.

Três culturas em poucos passos

Mesmo tão próximos, Alemanha, França e Suíça apresentam atmosferas distintas: comércio prático e urbano de um lado, vilas charmosas e mesas ao ar livre do outro, e o toque sofisticado da cozinha e arquitetura suíça no retorno.