Conheça a doença confundida com possessão demoníaca

Imunização começou a ser aplicada no Brasil nos anos 50 e já salvou inúmeras vidas

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 05:15

Rigidez muscular e “boca travada” marcaram crenças do passado Crédito: Freepik

Você já pensou que, há dois séculos, uma infecção bacteriana perigosa podia ser vista como manifestação sobrenatural?

De fato, pessoas acometidas pelo tétano eram frequentemente interpretadas como vítimas de possessão demoníaca.

Os sinais clínicos: contrações fortes, rigidez intensa, dificuldade para abrir a boca ou engolir, a conhecida “boca trancada”, eram tão impressionantes que pareciam provas de influência espiritual.

O que está por trás dos sintomas

A responsável é a bactéria Clostridium tetani, encontrada no solo, poeira, fezes de animais e metais enferrujados.

Quando penetra no organismo, geralmente por cortes profundos, feridas contaminadas ou machucados com pouco contato com oxigênio, libera a toxina tetanospasmina, que atinge diretamente o sistema nervoso.

Essa substância bloqueia a ação normal dos nervos no controle do relaxamento muscular, causando rigidez e espasmos.

Nos estágios avançados, surge o chamado opistótonos: o corpo se dobra para trás de maneira extrema devido às contrações.

Do sobrenatural à explicação científica

Antes da ciência moderna, sem aparelhos ou noções sobre bactérias e venenos, era comum buscar respostas no místico.

A rigidez repentina, os movimentos involuntários e a perda de controle sobre o corpo reforçavam crenças de feitiço, possessão ou castigo divino.

Pesquisas históricas na paleopatologia mostram descrições de tétano que eram confundidas com fenômenos espirituais.

Como a doença se manifesta

O quadro costuma começar pela rigidez da mandíbula — o famoso “lockjaw”, que dificulta abrir a boca.

Em seguida aparecem espasmos nos músculos da face, do pescoço, tronco e costas, podendo gerar a postura arqueada do opistótonos.



Há ainda dificuldade para engolir e, em casos graves, comprometimento respiratório.



Outros sintomas incluem febre, suor excessivo, batimentos acelerados, irritabilidade. Sem cuidados médicos, pode evoluir para a morte.



Vacinação: a melhor forma de defesa

Hoje se sabe que o tétano pode ser totalmente prevenido. A vacina é a principal medida. Em quase todo o mundo existe calendário de doses na infância com reforços periódicos para manter a proteção ativa.

Além disso, quando ocorre um machucado profundo, sujo ou com risco de contaminação, é essencial limpar bem a ferida, procurar atendimento médico e verificar a necessidade de reforço vacinal ou aplicação de imunoglobulina específica.

Um recado importante

O que antes parecia lenda ou mistério, agora é conhecido, prevenido e tratado. Não negligencie: até cortes pequenos podem se tornar porta de entrada se não forem limpos e cuidados.