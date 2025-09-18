Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tarot revela mensagens poderosas para cada signo neste 18 de setembro

A pressa e os impulsos não ajudam; reflexão e análise cuidadosa são fundamentais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 16:27

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O Tarot é uma ferramenta ancestral que combina simbolismo, intuição e energia para orientar decisões e caminhos pessoais. Em 18 de setembro de 2025, as cartas enviam recados importantes que ajudam a iluminar questões emocionais, profissionais, espirituais e financeiras. Compreender essas mensagens permite agir com consciência, aproveitar oportunidades e transformar desafios em aprendizado.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 14
Tarot por Shutterstock

Cada carta do Tarot tem significados próprios, podendo indicar alertas, conselhos ou energias favoráveis. A interpretação varia conforme a posição, a combinação com outras cartas e a situação de quem consulta. Hoje, o Tarot auxilia a identificar padrões, compreender intenções internas e receber insights valiosos do universo.

Leia mais

Imagem - Sozinha, Ivete Sangalo caminha no Campo Grande e compartilha momento com fãs

Sozinha, Ivete Sangalo caminha no Campo Grande e compartilha momento com fãs

Imagem - Aquário, Leão e Libra receberão recado especial do Anjo da Guarda nesta quinta, 18 de setembro

Aquário, Leão e Libra receberão recado especial do Anjo da Guarda nesta quinta, 18 de setembro

Imagem - Os 8 melhores perfumes para quem não gosta de fragrâncias doces

Os 8 melhores perfumes para quem não gosta de fragrâncias doces

A energia do Tarot em 18 de setembro de 2025

O dia traz uma energia voltada para introspecção, equilíbrio emocional e decisões estratégicas. É um momento favorável para refletir sobre projetos, avaliar relacionamentos e buscar soluções criativas para situações complexas. As cartas reforçam que a clareza surge ao equilibrar razão e intuição, ação e paciência.

O Tarot alerta ainda para observar sinais sutis, ouvir a intuição e prestar atenção a detalhes que podem influenciar decisões importantes. A pressa e os impulsos não ajudam; reflexão e análise cuidadosa são fundamentais.

Recado do Tarot para cada signo

Áries – O Imperador: foco, disciplina e liderança. É hora de agir com planejamento e consolidar projetos.

Touro – A Sacerdotisa: intuição e observação são essenciais. Reflita, planeje e tome decisões com sabedoria emocional.

Gêmeos – O Mago: criatividade e iniciativa em alta. Use comunicação e ação estratégica para transformar ideias em realidade.

Câncer – A Estrela: esperança e inspiração renovam energia. Fortaleça laços afetivos e siga confiante em seus objetivos.

Leão – A Força: coragem, paciência e controle emocional. Enfrente desafios equilibrando determinação e empatia.

Virgem – O Eremita: introspecção e reflexão. Dedique-se ao autoconhecimento e ao planejamento estratégico.

Libra – Os Amantes: escolhas importantes em relacionamentos e parcerias. Busque equilíbrio entre sentimentos e valores.

Escorpião – A Morte: transformações e renovações. Liberte o que não serve mais e abra espaço para novos ciclos.

Sagitário – O Sol: clareza, vitalidade e sucesso. Aproveite oportunidades e avance com confiança em projetos pessoais.

Capricórnio – O Julgamento: avaliação e decisões conscientes. Aprenda com experiências passadas e alinhe-se com seu propósito.

Aquário – A Lua: atenção à intuição e a situações ocultas. Observe sinais e confie em insights profundos.

Peixes – O Enforcado: pausa e mudança de perspectiva. Equilibre paciência e aceitação para promover crescimento pessoal.

Mais recentes

Imagem - Revelação, desespero, confronto: veja resumo de 'Dona de Mim' desta quinta (18)

Revelação, desespero, confronto: veja resumo de 'Dona de Mim' desta quinta (18)
Imagem - Para que serve a luz azul em cima dos semáforos?

Para que serve a luz azul em cima dos semáforos?
Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes femininos do mundo

Revista elege os 5 melhores perfumes femininos do mundo

MAIS LIDAS

Imagem - Homem em surto morre dentro de Igreja Universal e família denuncia agressão
01

Homem em surto morre dentro de Igreja Universal e família denuncia agressão

Imagem - Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ R$ 8.058,29
02

Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ R$ 8.058,29

Imagem - Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação
03

Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação

Imagem - Saiba quem são os criminosos mortos durante operação policial em Salvador e RMS
04

Saiba quem são os criminosos mortos durante operação policial em Salvador e RMS