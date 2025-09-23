COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico

Palácio Thomé de Souza, sede da prefeitura de Salvador Crédito: Divulgação

Para cumprir a decisão judicial que obriga a retirada do Palácio Thomé de Souza da Praça Municipal, a prefeitura de Salvador vai passar a funcionar no Palácio da Sé, localizado no Centro Histórico. A expectativa do prefeito Bruno Reis (União Brasil), segundo interlocutores, é de que a mudança aconteça ainda neste ano e já em janeiro de 2026, a administração municipal já esteja em pleno vapor na nova sede. Bruno Reis tem dito que tem lamentando a decisão e tentou postergar o máximo que pode, mas precisa cumprir a ordem da Justiça. O que será feito na área hoje ocupada pelo Palácio Thomé de Souza, projetado por João Filgueiras Lima, o Lelé, ainda está em análise. Entre as alternativas, estão a criação de um mirante ou de um espaço gastronômico.

Da prefeitura para a universidade

A prefeitura discute conceder o Palácio Thomé de Souza à Universidade Federal da Bahia (Ufba). A gestão municipal já abriu conversas com a instituição para viabilizar a cessão da estrutura. A ideia é que a universidade assuma a preservação do palácio e utilize o espaço em atividades acadêmicas, sendo transformado em objeto de estudo e pesquisa para as futuras gerações.

Chapa 100% interiorana

No campo político, uma ala da oposição baiana insiste que o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), monte uma chapa majoritária com nomes exclusivamente do interior do estado. O prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), segue como principal cotado para compor como vice-governador. Outro nome que começa a ganhar força na bolsa de apostas é o do ex-prefeito de Barreiras, Zito Barbosa (União Brasil), que vem sendo lembrado como alternativa estratégica para ampliar a capilaridade da chapa.

Novo abrigo partidário