Salvador, a capital do esporte

É mais eficaz formar um cidadão com disciplina, autoestima e propósito do que reparar os danos da omissão pública

T Téo Senna

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 05:00

Arena Aquática Salvador Crédito: Vitor Santos/ Sempre

É na quadra de barro do bairro, no campo improvisado do beco ou na piscina da escola pública que muitos jovens soteropolitanos descobrem sua primeira grande paixão: o esporte. Não como atividade complementar, mas como ferramenta de transformação. Porque onde falta quase tudo, o esporte é muitas vezes o único caminho para disciplinar o corpo, libertar a mente e projetar um futuro.

Salvador vive hoje um dos momentos mais importantes de investimento público em políticas esportivas. Como professor de Educação Física e ex-atleta de futebol profissional, afirmo com segurança: nunca se fez tanto pelo esporte na cidade. O avanço é visível. O programa Bolsa Atleta Salvador e o Ajuda de Custo têm garantido que atletas e para-atletas tenham o mínimo necessário para competir com dignidade. E quem vive o dia a dia do esporte sabe o que isso significa. Uma passagem aérea, uma diária paga, uma refeição adequada podem ser a diferença entre o abandono e a continuidade do sonho.

O Salvador Social Club, por sua vez, está levando crianças da rede pública municipal para dentro de estruturas esportivas que, antes, pareciam inalcançáveis. A rede de equipamentos urbanos voltados ao esporte também cresceu. As arenas sintéticas, as pistas de skate, as academias ao ar livre, a Arena Aquática Salvador e, em breve, a Arena Multiuso, com capacidade para mais de 12 mil pessoas, mostram que Salvador assumiu a identidade de uma cidade que valoriza o esporte em todas as suas dimensões: social, educacional, cultural e econômica.

E há, ainda, um componente essencial nessa construção: a inclusão. A exemplo do Parapraia, que permite que pessoas com deficiência tenham a experiência digna e segura de um banho de mar, e a Carteira do Atleta, que democratiza o acesso aos benefícios públicos.

Tive o privilégio de votar a favor e ver aprovada na Câmara a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte. Um marco que fortalece as bases legais dessa política pública e cria um ambiente mais seguro e atrativo para quem deseja investir na área, inclusive o setor privado, que passou a contar com incentivos fiscais por meio do programa Viva Esporte.

Investir no esporte é, acima de tudo, uma escolha política inteligente. Porque é mais barato construir uma quadra do que abrir uma cela. É mais eficaz formar um cidadão com disciplina, autoestima e propósito do que reparar os danos da omissão pública.

Salvador está escrevendo uma nova história, dentro e fora das arenas. E é esse o legado que queremos deixar: uma cidade de oportunidades reais, que acredita no potencial da sua juventude e que entende que o esporte é política pública de primeira necessidade. Por isso, podemos afirmar que Salvador é, sim, a capital do esporte.