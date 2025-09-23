Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador, a capital do esporte

É mais eficaz formar um cidadão com disciplina, autoestima e propósito do que reparar os danos da omissão pública

  • T

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 05:00

Arena Aquática Salvador
Arena Aquática Salvador Crédito: Vitor Santos/ Sempre

É na quadra de barro do bairro, no campo improvisado do beco ou na piscina da escola pública que muitos jovens soteropolitanos descobrem sua primeira grande paixão: o esporte. Não como atividade complementar, mas como ferramenta de transformação. Porque onde falta quase tudo, o esporte é muitas vezes o único caminho para disciplinar o corpo, libertar a mente e projetar um futuro.

Salvador vive hoje um dos momentos mais importantes de investimento público em políticas esportivas. Como professor de Educação Física e ex-atleta de futebol profissional, afirmo com segurança: nunca se fez tanto pelo esporte na cidade. O avanço é visível. O programa Bolsa Atleta Salvador e o Ajuda de Custo têm garantido que atletas e para-atletas tenham o mínimo necessário para competir com dignidade. E quem vive o dia a dia do esporte sabe o que isso significa. Uma passagem aérea, uma diária paga, uma refeição adequada podem ser a diferença entre o abandono e a continuidade do sonho.

O Salvador Social Club, por sua vez, está levando crianças da rede pública municipal para dentro de estruturas esportivas que, antes, pareciam inalcançáveis. A rede de equipamentos urbanos voltados ao esporte também cresceu. As arenas sintéticas, as pistas de skate, as academias ao ar livre, a Arena Aquática Salvador e, em breve, a Arena Multiuso, com capacidade para mais de 12 mil pessoas, mostram que Salvador assumiu a identidade de uma cidade que valoriza o esporte em todas as suas dimensões: social, educacional, cultural e econômica.

E há, ainda, um componente essencial nessa construção: a inclusão. A exemplo do Parapraia, que permite que pessoas com deficiência tenham a experiência digna e segura de um banho de mar, e a Carteira do Atleta, que democratiza o acesso aos benefícios públicos.

Tive o privilégio de votar a favor e ver aprovada na Câmara a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte. Um marco que fortalece as bases legais dessa política pública e cria um ambiente mais seguro e atrativo para quem deseja investir na área, inclusive o setor privado, que passou a contar com incentivos fiscais por meio do programa Viva Esporte.

Investir no esporte é, acima de tudo, uma escolha política inteligente. Porque é mais barato construir uma quadra do que abrir uma cela. É mais eficaz formar um cidadão com disciplina, autoestima e propósito do que reparar os danos da omissão pública.

Salvador está escrevendo uma nova história, dentro e fora das arenas. E é esse o legado que queremos deixar: uma cidade de oportunidades reais, que acredita no potencial da sua juventude e que entende que o esporte é política pública de primeira necessidade. Por isso, podemos afirmar que Salvador é, sim, a capital do esporte.

Téo Senna é Vereador de Salvador pelo PSDB e Vice-líder do governo na Câmara Municipal

Mais recentes

Imagem - Em Salvador, Wagner Moura provoca: “a verdade nunca vem sem consequências”; leia entrevista

Em Salvador, Wagner Moura provoca: “a verdade nunca vem sem consequências”; leia entrevista
Imagem - Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico

Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico
Imagem - 'Mexeu com menina de 9 anos': traficantes matam suspeito de estupro e deixam bilhete

'Mexeu com menina de 9 anos': traficantes matam suspeito de estupro e deixam bilhete

MAIS LIDAS

Imagem - Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome
01

Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Imagem - Chega de relações pesadas: Anjo da guarda alerta 6 signos para cortar laços tóxicos neste dia 23 de setembro
02

Chega de relações pesadas: Anjo da guarda alerta 6 signos para cortar laços tóxicos neste dia 23 de setembro

Imagem - Primavera da alma: 4 signos entram em fase de renovação e colhem frutos após desafios
03

Primavera da alma: 4 signos entram em fase de renovação e colhem frutos após desafios

Imagem - Áries, Virgem e Peixes: signos vão enfrentar azar e desafios nesta semana; veja previsão
04

Áries, Virgem e Peixes: signos vão enfrentar azar e desafios nesta semana; veja previsão