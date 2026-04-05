ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

O que você deve comer na segunda para evitar o famoso pico de cansaço da quarta-feira

Entenda como evitar picos de insulina e quedas de foco com escolhas simples já na segunda-feira



Agência Correio

Henrique Moraes

Publicado em 5 de abril de 2026 às 11:00

Alimentos ricos em nutrientes ajudam o cérebro a manter o ritmo nos dias mais intensos Crédito: Freepik

O planejamento alimentar da segunda-feira dita sua performance mental no meio da semana. Em 2026, a psiquiatria nutricional sugere o uso de aminoácidos específicos e gorduras de cadeia média (MCT) para manter a barreira hematoencefálica protegida contra a inflamação do estresse.

Pesquisas recentes mostram que o cérebro responde rapidamente à qualidade da alimentação, especialmente após períodos de descanso. O padrão alimentar adotado na segunda-feira pode definir a estabilidade energética até o fim da semana.

A proteína do feijão: alimentação saudável 1 de 13

Esse fenômeno está ligado ao metabolismo da glicose e à produção de neurotransmissores, essenciais para atenção e memória.

O papel da alimentação no início da semana

Após o fim de semana, o organismo tende a apresentar variações no ritmo metabólico. Retomar uma alimentação equilibrada na segunda-feira ajuda a regular o corpo e preparar o cérebro para demandas cognitivas.

Segundo estudos publicados em revistas como a Nutrients e a Nature Reviews Neuroscience, nutrientes específicos atuam diretamente na função cerebral, melhorando o desempenho e reduzindo a fadiga mental.

Uma rotina alimentar equilibrada ao longo da semana contribui para evitar oscilações bruscas de energia e concentração.

Alimentos para o cérebro

Entre os principais nutrientes associados à saúde cognitiva estão os ácidos graxos ômega-3 e os polifenóis, compostos com ação antioxidante e anti-inflamatória.

O ômega-3, encontrado em peixes como salmão e sardinha, está relacionado à melhora da comunicação entre neurônios. Já os polifenóis, presentes em frutas, chá verde e cacau, ajudam a proteger o cérebro contra o estresse oxidativo.

Uma lista de alimentos que ajudam na memória e concentração costuma incluir:

Peixes ricos em gordura saudável

Frutas vermelhas e uvas

Vegetais verde-escuros

Nozes e sementes

O perigo do açúcar na segunda

O consumo de carboidratos simples em excesso pode gerar picos de glicose no sangue, seguidos por quedas rápidas. Esse ciclo impacta diretamente a atenção e a disposição.

Na prática, refeições com alto índice glicêmico podem causar sonolência, irritação e dificuldade de concentração poucas horas após o consumo. Evitar esse padrão é essencial para quem busca evitar cansaço e falta de foco no trabalho.

Especialistas recomendam combinar carboidratos com proteínas, fibras e gorduras para desacelerar a absorção de glicose e manter a energia constante.

Montando o prato

Manter a produtividade ao longo da semana depende de consistência alimentar. Pequenas escolhas feitas na segunda-feira podem reduzir o risco de fadiga acumulada. Um padrão alimentar equilibrado inclui refeições regulares, hidratação adequada e variedade de nutrientes.

Entre as principais recomendações estão:

Priorizar alimentos naturais e minimamente processados

Evitar longos períodos em jejum

Distribuir bem as refeições ao longo do dia