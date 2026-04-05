Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que você deve comer na segunda para evitar o famoso pico de cansaço da quarta-feira

Entenda como evitar picos de insulina e quedas de foco com escolhas simples já na segunda-feira

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Henrique Moraes

  • Agência Correio

  • Henrique Moraes

Publicado em 5 de abril de 2026 às 11:00

Alimentos ricos em nutrientes ajudam o cérebro a manter o ritmo nos dias mais intensos
Alimentos ricos em nutrientes ajudam o cérebro a manter o ritmo nos dias mais intensos Crédito: Freepik

O planejamento alimentar da segunda-feira dita sua performance mental no meio da semana. Em 2026, a psiquiatria nutricional sugere o uso de aminoácidos específicos e gorduras de cadeia média (MCT) para manter a barreira hematoencefálica protegida contra a inflamação do estresse.

Pesquisas recentes mostram que o cérebro responde rapidamente à qualidade da alimentação, especialmente após períodos de descanso. O padrão alimentar adotado na segunda-feira pode definir a estabilidade energética até o fim da semana.

A proteína do feijão: alimentação saudável

O feijão contém um tipo de carboidrato chamado oligossacarídeo, que nosso intestino não consegue digerir por completo por Freepik
O feijão é fonte de proteína vegetal e fibras solúveis (Imagem: Aedka Studio | Shutterstock) por Imagem: Aedka Studio | Shutterstock
Gases são efeitos da digestão desse alimento por Imagem gerada por inteligência artificial
A combinação entre arroz e feijão contribui para a saúde do coração (Imagem: Fanfo | Shutterstock) por Imagem: Fanfo | Shutterstock
Feijão nem sempre traz benefícios ao intestino (Imagem: Jelenyer Rangel | Shutterstock) por Imagem: Jelenyer Rangel | Shutterstock
Alimento é abundante em fibras que favorecem a regulação intestinal (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock) por Imagem: Sergii Koval | Shutterstock
Mas pode provocar constipação em algumas pessoas, sobretudo quando a ingestão de líquidos é insuficiente (Imagem: Fã | Shutterstock) por Imagem: Fã | Shutterstock
A ingestão regular de água ao longo do dia permite que a fibra do feijão absorva líquidos (Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock) por Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock
Feijão ajuda a ter um trânsito intestinal mais fluido e um organismo equilibrado  (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock) por Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock
Troca da água do molho é indispensável para ampliar o efeito benéfico das fibras (Imagem: from my point of view | Shutterstock) por Imagem: from my point of view | Shutterstock
Especialista recomenda diversificar as fontes diárias de fibra (Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock) por Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock
Frutas, hortaliças e cereais integrais complementam o efeito do grão (Imagem: Luciano Ohya | Shutterstock) por Imagem: Luciano Ohya | Shutterstock
Feijão-tropeiro (Imagem: EDSON DE SOUZA NASCIMENTO | Shutterstock) por Imagem: EDSON DE SOUZA NASCIMENTO | Shutterstock
1 de 13
O feijão contém um tipo de carboidrato chamado oligossacarídeo, que nosso intestino não consegue digerir por completo por Freepik

Esse fenômeno está ligado ao metabolismo da glicose e à produção de neurotransmissores, essenciais para atenção e memória.

O papel da alimentação no início da semana

Após o fim de semana, o organismo tende a apresentar variações no ritmo metabólico. Retomar uma alimentação equilibrada na segunda-feira ajuda a regular o corpo e preparar o cérebro para demandas cognitivas.

Segundo estudos publicados em revistas como a Nutrients e a Nature Reviews Neuroscience, nutrientes específicos atuam diretamente na função cerebral, melhorando o desempenho e reduzindo a fadiga mental.

Uma rotina alimentar equilibrada ao longo da semana contribui para evitar oscilações bruscas de energia e concentração.

Alimentos para o cérebro

Entre os principais nutrientes associados à saúde cognitiva estão os ácidos graxos ômega-3 e os polifenóis, compostos com ação antioxidante e anti-inflamatória.

O ômega-3, encontrado em peixes como salmão e sardinha, está relacionado à melhora da comunicação entre neurônios. Já os polifenóis, presentes em frutas, chá verde e cacau, ajudam a proteger o cérebro contra o estresse oxidativo.

Uma lista de alimentos que ajudam na memória e concentração costuma incluir:

  • Peixes ricos em gordura saudável
  • Frutas vermelhas e uvas
  • Vegetais verde-escuros
  • Nozes e sementes

O perigo do açúcar na segunda

O consumo de carboidratos simples em excesso pode gerar picos de glicose no sangue, seguidos por quedas rápidas. Esse ciclo impacta diretamente a atenção e a disposição.

Na prática, refeições com alto índice glicêmico podem causar sonolência, irritação e dificuldade de concentração poucas horas após o consumo. Evitar esse padrão é essencial para quem busca evitar cansaço e falta de foco no trabalho.

Especialistas recomendam combinar carboidratos com proteínas, fibras e gorduras para desacelerar a absorção de glicose e manter a energia constante.

Montando o prato

Manter a produtividade ao longo da semana depende de consistência alimentar. Pequenas escolhas feitas na segunda-feira podem reduzir o risco de fadiga acumulada. Um padrão alimentar equilibrado inclui refeições regulares, hidratação adequada e variedade de nutrientes.

Entre as principais recomendações estão:

  • Priorizar alimentos naturais e minimamente processados
  • Evitar longos períodos em jejum
  • Distribuir bem as refeições ao longo do dia 

Adotar uma estratégia alimentar que traz mais energia e disposição no dia a dia pode ser essencial para manter o desempenho mental até o fim da semana. Ao alinhar nutrição e rotina, é possível reduzir a exaustão cognitiva e sustentar melhor os níveis estáveis de foco e rendimento.

Tags:

Alimentação Saudável

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Novo casal? Álvaro é flagrado aos beijos com ex-BBB; veja quem

Novo casal? Álvaro é flagrado aos beijos com ex-BBB; veja quem
Imagem - Anitta sofre ataques religiosos após performance no 'Domingão': 'País laico'

Anitta sofre ataques religiosos após performance no 'Domingão': 'País laico'