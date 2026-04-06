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A cidade do nordeste que foi fundada por franceses, tem 30 km de praias e títulos internacionais que poucas têm

Única capital brasileira fundada por franceses, a "Ilha do Amor" une 30 km de praias a um Centro Histórico com dois títulos da UNESCO e o maior conjunto de azulejos da América Latina

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Raphael Miras

  • Agência Correio

  • Raphael Miras

Publicado em 6 de abril de 2026 às 11:00

Fachadas de casarões históricos revestidas com azulejos portugueses: além do valor estético, as peças funcionam como isolante térmico contra o forte sol equatorial de São Luís
Fachadas de casarões históricos revestidas com azulejos portugueses: além do valor estético, as peças funcionam como isolante térmico contra o forte sol equatorial de São Luís Crédito: Wikimedia Commons

Poucas cidades brasileiras conseguem carregar uma bagagem histórica tão imensa quanto São Luís (MA).

Fundada em 8 de setembro de 1612 pelo francês Daniel de La Touche, a capital do Maranhão é a única do País com origem francesa e a única a ter passado por três colonizações europeias: franceses, portugueses e holandeses.

Atins (Maranhão)

Atins (Maranhão) por Reprodução / Web
Atins (Maranhão) por Reprodução / Web
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Atins (Maranhão) por Reprodução / Web
Atins (Maranhão) por Reprodução / Web
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Atins (Maranhão) por Reprodução / Web

Esse mosaico cultural rendeu à cidade o apelido de "Atenas Brasileira", reflexo de uma tradição literária que moldou nomes como Gonçalves Dias e Aluísio Azevedo.

O maior conjunto de azulejos da América Latina

O Centro Histórico de São Luiz transmite um cenário interessante para a história da cidade.

A marca registrada no local são os azulejos portugueses, que revestem as fachadas não apenas por estética: eles funcionam como isolantes térmicos, refletindo o sol equatorial e mantendo o interior das casas fresco.

Essa adaptação arquitetônica única ao clima tropical é um dos motivos pelos quais o centro da cidade foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1997.

Entre o Bumba Meu Boi e o Reggae

A cidade de São Luiz também detém uma marca rara no mundo: o reconhecimento de Patrimônio Material e Imaterial pela UNESCO ao mesmo tempo.

Enquanto os casarões garantem o título material, o Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão conquistou o título imaterial em 2019.

Mas a trilha sonora da ilha vai além das matracas e pandeirões. Conhecida como a "Jamaica Brasileira", São Luís é oficialmente a Capital Nacional do Reggae.

O ritmo, que chegou nos anos 70 via ondas de rádio do Caribe, se enraizou de tal forma que a cidade abriga o único Museu do Reggae fora da Jamaica.

Lá, a cultura das radiolas gigantes dita o passo do "reggae agarradinho", uma exclusividade maranhense.

Qualidade de vida e turismo

Com 30 km de praias urbanas, a ilha oferece um custo de vida acessível e uma qualidade de vida que se destaca na região.

O Índice de Progresso Social (IPS) 2025 colocou São Luís como a 14ª capital com melhor qualidade de vida no Brasil, liderando com folga dentro do estado do Maranhão.

Para quem planeja visitar, os pontos turísticos obrigatórios incluem:

  • Palácio dos Leões: Sede do governo com vista privilegiada para a Baía de São Marcos.

  • Teatro Artur Azevedo: O segundo mais antigo do Brasil em funcionamento.

  • Avenida Litorânea: Onde se concentram os quiosques e a prática de esportes como o kitesurf.

Quando ir?

O clima na capital é tropical e dividido em duas estações claras. Para quem busca sol e quer aproveitar as praias de São Marcos e Calhau, a recomendação é viajar entre julho e novembro, o período mais seco e com ventos ideais para o lazer ao ar livre.

Já o primeiro semestre é marcado por chuvas intensas, período que pode ser aproveitado para explorar a rica oferta de museus e a cultura indoor da cidade.

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