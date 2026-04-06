A cidade do nordeste que foi fundada por franceses, tem 30 km de praias e títulos internacionais que poucas têm

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Agência Correio
Raphael Miras
Publicado em 6 de abril de 2026 às 11:00
Poucas cidades brasileiras conseguem carregar uma bagagem histórica tão imensa quanto São Luís (MA).
Fundada em 8 de setembro de 1612 pelo francês Daniel de La Touche, a capital do Maranhão é a única do País com origem francesa e a única a ter passado por três colonizações europeias: franceses, portugueses e holandeses.
Atins (Maranhão)
Esse mosaico cultural rendeu à cidade o apelido de "Atenas Brasileira", reflexo de uma tradição literária que moldou nomes como Gonçalves Dias e Aluísio Azevedo.
O Centro Histórico de São Luiz transmite um cenário interessante para a história da cidade.
A marca registrada no local são os azulejos portugueses, que revestem as fachadas não apenas por estética: eles funcionam como isolantes térmicos, refletindo o sol equatorial e mantendo o interior das casas fresco.
Essa adaptação arquitetônica única ao clima tropical é um dos motivos pelos quais o centro da cidade foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1997.
A cidade de São Luiz também detém uma marca rara no mundo: o reconhecimento de Patrimônio Material e Imaterial pela UNESCO ao mesmo tempo.
Enquanto os casarões garantem o título material, o Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão conquistou o título imaterial em 2019.
Mas a trilha sonora da ilha vai além das matracas e pandeirões. Conhecida como a "Jamaica Brasileira", São Luís é oficialmente a Capital Nacional do Reggae.
O ritmo, que chegou nos anos 70 via ondas de rádio do Caribe, se enraizou de tal forma que a cidade abriga o único Museu do Reggae fora da Jamaica.
Lá, a cultura das radiolas gigantes dita o passo do "reggae agarradinho", uma exclusividade maranhense.
Com 30 km de praias urbanas, a ilha oferece um custo de vida acessível e uma qualidade de vida que se destaca na região.
O Índice de Progresso Social (IPS) 2025 colocou São Luís como a 14ª capital com melhor qualidade de vida no Brasil, liderando com folga dentro do estado do Maranhão.
Para quem planeja visitar, os pontos turísticos obrigatórios incluem:
O clima na capital é tropical e dividido em duas estações claras. Para quem busca sol e quer aproveitar as praias de São Marcos e Calhau, a recomendação é viajar entre julho e novembro, o período mais seco e com ventos ideais para o lazer ao ar livre.
Já o primeiro semestre é marcado por chuvas intensas, período que pode ser aproveitado para explorar a rica oferta de museus e a cultura indoor da cidade.