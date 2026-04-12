Morte inesperada abala Batanga em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (13 a 18 de abril)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de abril de 2026 às 13:00

Duda Santos (Alika/Lúcia) e Ronald Sotto (Tonho) estão no elenco de A Nobreza do Amor Crédito: Globo/Estevam Avellar

A semana de 13 a 18 de abril em 'A Nobreza do Amor' começa com um alívio: Botelho finalmente confirma que as joias de Alika (Lúcia) e Niara (Vera) não são roubadas. Mas se engana quem pensa que Virgínia vai aceitar isso de braços cruzados. A vilã está espumando de raiva, enquanto Diógenes começa a abrir o olho para as armações da esposa.

O momento mais impactante, sem dúvida, acontece na terça-feira (14). Após um reencontro emocionante com o filho Omar, que finalmente despertou, o destino prega uma peça cruel em Soliman. O Paxá não resiste e morre na prisão, deixando Jendal em completo desespero, e Burak já começa a se movimentar para manter o poder. A morte de Soliman muda tudo e acende em Alika um desejo de vingança incontrolável, ela quer limpar o nome de Cayman e destruir Jendal de uma vez por todas.

A Nobreza do Amor

Decididas a mudar o destino de Batanga, Alika e Niara arrumam as malas e partem para o Rio de Janeiropara conseguir uma audiência com ninguém menos que Nilo Peçanha. No caminho, Alika ainda vira heroína ao salvar Eugênia de um sufoco no elevador, o que acaba abrindo portas importantes para seus negócios e causando aquele 'climão' com Virgínia durante um jantar de gala.

Enquanto isso, em Batanga, o clima é de guerra fria. Dumi e Chinua não estão para brincadeira e já começam a arquitetar a fuga de Omar. O rapaz, por sinal, terá que ser um ótimo ator: ele vai precisar fingir que ainda está desacordado para enganar Jendal, enquanto processa a dor de saber que perdeu o pai.

E na vida amorosa? Mirinho continua sendo inconveniente. Ele tenta beijar Alika à força e leva o que merece, mas a confusão acaba fazendo Tonho desconfiar das intenções da amada.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

