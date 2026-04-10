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Ator de 'Avenida Brasil' vive isolado em sítio e planta o próprio alimento: 'Vizinhos a 1km'

Ator trocou a Zona Sul por horta orgânica, oficina de marcenaria e uma rotina sem vizinhos por perto

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de abril de 2026 às 15:42

Ator de 'Avenida Brasil' vive isolado em sítio e tem oficina de marcenaria Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Aos 63 anos, o ator Marcello Novaes, que parou o Brasil como o Max de Avenida Brasil e brilhou recentemente como o Jacques de Dona de Mim, encontrou seu papel principal, o de morador de um sítio isolado e autossustentável.

Marcello trocou o asfalto por um refúgio onde o vizinho mais próximo fica a quase um quilômetro de distância O sítio não é uma aquisição aleatória, na verdade, o local tem história. Marcello comprou o imóvel de um tio e frequenta a região desde os 14 anos. Enquanto os amigos queriam badalar na Zona Sul carioca, ele já preferia se enfiar no mato.

Veja como é a casa do ator Marcello Novaes 1 de 19

Hoje, essa conexão com a terra virou rotina. O ator mantém uma horta orgânica caprichada, de onde tira boa parte do que consome. É o tipo de luxo que o dinheiro não compra. Comer o que você mesmo plantou, sem agrotóxicos e sem pressa.