Ator de 'Avenida Brasil' vive isolado em sítio e planta o próprio alimento: 'Vizinhos a 1km'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de abril de 2026 às 15:42
Aos 63 anos, o ator Marcello Novaes, que parou o Brasil como o Max de Avenida Brasil e brilhou recentemente como o Jacques de Dona de Mim, encontrou seu papel principal, o de morador de um sítio isolado e autossustentável.
Marcello trocou o asfalto por um refúgio onde o vizinho mais próximo fica a quase um quilômetro de distância O sítio não é uma aquisição aleatória, na verdade, o local tem história. Marcello comprou o imóvel de um tio e frequenta a região desde os 14 anos. Enquanto os amigos queriam badalar na Zona Sul carioca, ele já preferia se enfiar no mato.
Veja como é a casa do ator Marcello Novaes
Hoje, essa conexão com a terra virou rotina. O ator mantém uma horta orgânica caprichada, de onde tira boa parte do que consome. É o tipo de luxo que o dinheiro não compra. Comer o que você mesmo plantou, sem agrotóxicos e sem pressa.
Mas não pense que ele vive só de sombra e água fresca. Marcello descobriu uma paixão pelo trabalho manual. Ele construiu uma oficina no sítio onde passa horas transformando troncos de madeira encontrados na propriedade em móveis e objetos de decoração exclusivos.