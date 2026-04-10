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Ator de 'Avenida Brasil' vive isolado em sítio e planta o próprio alimento: 'Vizinhos a 1km'

Ator trocou a Zona Sul por horta orgânica, oficina de marcenaria e uma rotina sem vizinhos por perto

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de abril de 2026 às 15:42

Ator de 'Avenida Brasil' vive isolado em sítio e tem oficina de marcenaria Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Aos 63 anos, o ator Marcello Novaes, que parou o Brasil como o Max de Avenida Brasil e brilhou recentemente como o Jacques de Dona de Mim, encontrou seu papel principal, o de morador de um sítio isolado e autossustentável.

Marcello trocou o asfalto por um refúgio onde o vizinho mais próximo fica a quase um quilômetro de distância O sítio não é uma aquisição aleatória, na verdade, o local tem história. Marcello comprou o imóvel de um tio e frequenta a região desde os 14 anos. Enquanto os amigos queriam badalar na Zona Sul carioca, ele já preferia se enfiar no mato.

Veja como é a casa do ator Marcello Novaes

Marcello fica em contato com a natureza por Reprodução/Redes Sociais
Marcello Novaes em seu sítio por Reprodução/Redes Sociais
Imóvel fica em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro por Reprodução/Redes Sociais
Local fica afastado por Reprodução/Redes Sociais
Ator já frequentava o local na adolescência por Reprodução/Redes Sociais
Córrego do local por Reprodução/Redes Sociais
Oficina do ator para trabalhos manuais por Reprodução/Redes Sociais
Um dos cachorros de Marcello Novaes por Reprodução/Redes Sociais
Lareira do local por Reprodução/Redes Sociais
Ator gosta de fazer trabalho manuais por Reprodução/Redes Sociais
Marcello Novaes curtindo com seu cachorro por Reprodução/Redes Sociais
Marcello Novaes com a família no sítio por Reprodução/Redes Sociais
Os filhos de Marcello aproveitando o local por Reprodução/Redes Sociais
Durante a pandemia ficou dois anos no local por Reprodução/Redes Sociais
Casa do ator Marcello Novaes, Max de Avenida Brasil por Reprodução/Redes Sociais
Plantar também está entre as atividades do ator por Reprodução/Redes Sociais
Ator ainda mantém a casa na Barra da Tijuca por Reprodução/Redes Sociais
Marcello Novaes se exercitando por Reprodução/Redes Sociais
Horta do ator por Reprodução/Redes Sociais
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Marcello fica em contato com a natureza por Reprodução/Redes Sociais

Hoje, essa conexão com a terra virou rotina. O ator mantém uma horta orgânica caprichada, de onde tira boa parte do que consome. É o tipo de luxo que o dinheiro não compra. Comer o que você mesmo plantou, sem agrotóxicos e sem pressa.

Mas não pense que ele vive só de sombra e água fresca. Marcello descobriu uma paixão pelo trabalho manual. Ele construiu uma oficina no sítio onde passa horas transformando troncos de madeira encontrados na propriedade em móveis e objetos de decoração exclusivos.

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Tags:

Avenida Brasil Casa Mansão dos Famosos Marcello Novaes

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