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Como será a mansão de Isabelle Nogueira em Manaus: projeto luxuoso une piscina, natureza e identidade amazônica

Ex-BBB revela detalhes da “Casa Cunhã”, residência integrada à floresta que reflete suas raízes e estilo de vida

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de abril de 2026 às 06:00

Isabelle mostra mansão na Amazônia e impressiona com projeto sofisticado
Isabelle mostra mansão na Amazônia e impressiona com projeto sofisticado Crédito: Reprodução

A ex-BBB Isabelle Nogueira surpreendeu os seguidores ao revelar como será sua nova mansão em Manaus. O projeto, batizado de “Casa Cunhã”, chamou atenção pelo conceito que mistura sofisticação, natureza e identidade cultural.

Nas redes sociais, Isabelle apresentou os primeiros detalhes da residência e explicou que a construção será totalmente integrada ao ambiente natural da Amazônia. A proposta é criar um espaço imerso na floresta, valorizando elementos que fazem parte da sua trajetória pessoal.

“Ela é totalmente integrada à natureza, conectada com tudo aquilo que eu amo”, escreveu a influenciadora ao mostrar o projeto.

A escolha do nome também reforça esse posicionamento. “Cunhã” remete à cultura amazônica e simboliza a conexão de Isabelle com suas origens, algo que ganhou ainda mais destaque após sua participação no Big Brother Brasil 24.

Mansão de Isabelle Nogueira

Isabelle mostra mansão na Amazônia e impressiona com projeto sofisticado por Reprodução/Instagram
Isabelle mostra mansão na Amazônia e impressiona com projeto sofisticado por Reprodução/Instagram
Isabelle mostra mansão na Amazônia e impressiona com projeto sofisticado por Reprodução/Instagram
Isabelle mostra mansão na Amazônia e impressiona com projeto sofisticado por Reprodução/Instagram
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Isabelle mostra mansão na Amazônia e impressiona com projeto sofisticado por Reprodução/Instagram

O projeto da mansão aposta em uma estética elegante e contemporânea, com ambientes amplos, integração entre áreas internas e externas e valorização da paisagem natural. A proposta é unir conforto, identidade e um estilo de vida mais conectado à natureza.

A repercussão foi imediata. Seguidores elogiaram a iniciativa e destacaram a beleza da futura residência, além de celebrarem a conquista da ex-sister após o reality.

Isabelle também adiantou que pretende compartilhar todas as etapas da obra com o público. A influenciadora anunciou o “Cunhã Constrói”, uma espécie de diário em que mostrará o andamento do projeto até a conclusão da casa.

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