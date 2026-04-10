Como será a mansão de Isabelle Nogueira em Manaus: projeto luxuoso une piscina, natureza e identidade amazônica

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Heider Sacramento
Publicado em 10 de abril de 2026 às 06:00
A ex-BBB Isabelle Nogueira surpreendeu os seguidores ao revelar como será sua nova mansão em Manaus. O projeto, batizado de “Casa Cunhã”, chamou atenção pelo conceito que mistura sofisticação, natureza e identidade cultural.
Nas redes sociais, Isabelle apresentou os primeiros detalhes da residência e explicou que a construção será totalmente integrada ao ambiente natural da Amazônia. A proposta é criar um espaço imerso na floresta, valorizando elementos que fazem parte da sua trajetória pessoal.
“Ela é totalmente integrada à natureza, conectada com tudo aquilo que eu amo”, escreveu a influenciadora ao mostrar o projeto.
A escolha do nome também reforça esse posicionamento. “Cunhã” remete à cultura amazônica e simboliza a conexão de Isabelle com suas origens, algo que ganhou ainda mais destaque após sua participação no Big Brother Brasil 24.
Mansão de Isabelle Nogueira
O projeto da mansão aposta em uma estética elegante e contemporânea, com ambientes amplos, integração entre áreas internas e externas e valorização da paisagem natural. A proposta é unir conforto, identidade e um estilo de vida mais conectado à natureza.
A repercussão foi imediata. Seguidores elogiaram a iniciativa e destacaram a beleza da futura residência, além de celebrarem a conquista da ex-sister após o reality.
Isabelle também adiantou que pretende compartilhar todas as etapas da obra com o público. A influenciadora anunciou o “Cunhã Constrói”, uma espécie de diário em que mostrará o andamento do projeto até a conclusão da casa.