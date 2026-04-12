Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Kid Abelha anuncia turnê pelo Brasil após 13 anos e confirma show em Salvador

Em Salvador, o show está marcado para o dia 11 de julho, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 12 de abril de 2026 às 19:42

Paula Toller
Paula Toller Crédito: Reprodução | Instagram

A banda Kid Abelha vai voltar aos palcos após 13 anos. O grupo anunciou uma turnê por arenas no Brasil, reunindo a formação mais longeva, com Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato.

Em Salvador, o show está marcado para o dia 11 de julho, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. A turnê, intitulada Eu Tive um Sonho, começa no dia 12 de junho, no Rio de Janeiro, e passa por cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis.

Com direção musical de Liminha, que trabalhou nos primeiros álbuns da banda, o projeto marca o reencontro do trio em apresentações de grande porte. No palco, o grupo será acompanhado por músicos convidados e um naipe de sopros.

Os ingressos começam a ser vendidos nesta segunda-feira (13), a partir das 10h, pela internet, e às 11h nas bilheterias oficiais.

Leia mais no Alô Alô Bahia

Mais recentes

Imagem - Jovem de 27 anos morre em acidente após batida frontal em estrada da Bahia

Jovem de 27 anos morre em acidente após batida frontal em estrada da Bahia
Imagem - Morre o radialista esportivo Manuel Messias aos 69 anos

Morre o radialista esportivo Manuel Messias aos 69 anos
Imagem - DJ suspeito de matar ex-companheira tocava em festas luxuosas de paraísos turísticos da Bahia

DJ suspeito de matar ex-companheira tocava em festas luxuosas de paraísos turísticos da Bahia