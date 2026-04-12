TURNÊ

Kid Abelha anuncia turnê pelo Brasil após 13 anos e confirma show em Salvador

Em Salvador, o show está marcado para o dia 11 de julho, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova

Alô Alô Bahia

Publicado em 12 de abril de 2026 às 19:42

Paula Toller Crédito: Reprodução | Instagram

A banda Kid Abelha vai voltar aos palcos após 13 anos. O grupo anunciou uma turnê por arenas no Brasil, reunindo a formação mais longeva, com Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato.

Em Salvador, o show está marcado para o dia 11 de julho, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. A turnê, intitulada Eu Tive um Sonho, começa no dia 12 de junho, no Rio de Janeiro, e passa por cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis.

Com direção musical de Liminha, que trabalhou nos primeiros álbuns da banda, o projeto marca o reencontro do trio em apresentações de grande porte. No palco, o grupo será acompanhado por músicos convidados e um naipe de sopros.