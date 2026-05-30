TRÁGEDO E BURACOS

Vai pegar a estrada no São João? Veja como estão a BR-324, BR-116 e outras rodovias da Bahia

Dnit afirma que mais de 75% das rodovias federais do estado estão em boas condições de tráfego antes do período junino

Esther Morais

Publicado em 30 de maio de 2026 às 10:00

BR-324 e BR-101 são as principais rodovias federais na Bahia Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Quem vai viajar para o interior da Bahia durante o São João deve encontrar a maior parte das rodovias federais em boas condições de circulação, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A previsão é que, até o festejos, cerca de 75% da malha federal sob responsabilidade do órgão no estado estarão classificadas como boa para trafegabilidade.

De acordo com o superintendente regional do Dnit na Bahia, Roberto Alcântara, as BRs 324 e 116, que concentram grande parte do fluxo de veículos no período junino, já passaram por serviços de recuperação em boa parte dos trechos. A expectativa é que mais de 50% das duas rodovias estejam recapeadas até o São João.

Confira os radares espalhados na BR-324 1 de 15

O órgão assumiu a administração das BRs 324 e 116 em maio de 2025 e, desde então, realiza serviços de tapa-buraco, drenagem, roçagem, sinalização e recapeamento. Conforme o Departamento, cerca de 45% dos trechos já passaram por fresagem e aplicação de novo asfalto, percentual que deve ultrapassar a metade da extensão das rodovias nas próximas semanas.

“Hoje os buracos estão controlados. Onde já foi feita a fresagem e o recapeamento, a condição é muito melhor. Os novos buracos podem surgir apenas em trechos que ainda não receberam esse serviço”, explicou Alcântara.

Durante o período junino, o Dnit também manterá equipes de prontidão para intervenções emergenciais, principalmente na BR-324, principal ligação entre Salvador e cidades do interior.

E as outras rodovias?

Entre as rodovias apontadas como em melhores condições estão a BR-101, utilizada por quem segue para cidades como Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus, além da BR-407, no acesso à região de Senhor do Bonfim. Segundo o órgão, esses trechos já passaram por manutenção recente e não apresentam necessidade imediata de novos reparos.

Já a BR-242, especialmente entre Paraguaçu e Itaberaba, é considerada atualmente o trecho que mais exige atenção dos motoristas. O Dnit informou que novos contratos de manutenção foram homologados e que os serviços de recuperação devem ser intensificados nos próximos dias.

Segundo o levantamento do órgão, cerca de 18% das rodovias federais da Bahia estão em condição regular - sem buracos, mas com remendos e desgaste do pavimento. Outros 7% ainda apresentam trechos considerados ruins ou com necessidade de intervenções mais urgentes.

O Dnit também alerta que a maioria dos acidentes registrados nas estradas não está relacionada às condições do asfalto. De acordo com o órgão, ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, desatenção e colisões traseiras continuam entre as principais causas das ocorrências durante os períodos de maior movimento nas rodovias.

Para situações de emergência nas BRs 324 e 116, como acidentes, panes mecânicas ou problemas na pista, os motoristas podem acionar o DNIT pelo telefone 0800 580 2848, que funciona gratuitamente 24 horas por dia.