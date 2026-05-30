Discussão por barulho termina com sobrinhas agredidas e ameaçadas pelo tio na Bahia

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Fernanda Varela
Publicado em 30 de maio de 2026 às 09:51
Uma discussão familiar por causa de barulho terminou em agressões e ameaças no município de Conceição do Coité, na região sisaleira da Bahia. Duas mulheres relataram ter sido atacadas pelo próprio tio durante o desentendimento ocorrido na sexta-feira (29).
Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas procuraram ajuda e denunciaram que haviam sido agredidas e ameaçadas pelo familiar após uma discussão dentro de uma residência localizada no bairro Pampulha.
Após receber a denúncia, equipes da PM foram até o local indicado e encontraram o suspeito em estado de alteração.
As duas mulheres e o homem foram encaminhados ao Hospital Municipal de Riachão do Jacuípe, onde passaram por atendimento médico e realizaram exames de lesão corporal.
Depois dos procedimentos médicos, todos foram conduzidos para a Delegacia Territorial de Serrinha, onde o caso foi registrado. As circunstâncias da discussão serão apuradas pelas autoridades. Segundo a Polícia Militar, o suspeito permanece à disposição da Justiça.