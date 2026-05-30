CRIME

Discussão por barulho termina com sobrinhas agredidas e ameaçadas pelo tio na Bahia

Caso aconteceu em Conceição do Coité; suspeito foi encontrado alterado e levado para a delegacia

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 09:51

Polícia Militar da Bahia Crédito: Divulgação

Uma discussão familiar por causa de barulho terminou em agressões e ameaças no município de Conceição do Coité, na região sisaleira da Bahia. Duas mulheres relataram ter sido atacadas pelo próprio tio durante o desentendimento ocorrido na sexta-feira (29).

Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas procuraram ajuda e denunciaram que haviam sido agredidas e ameaçadas pelo familiar após uma discussão dentro de uma residência localizada no bairro Pampulha.

Após receber a denúncia, equipes da PM foram até o local indicado e encontraram o suspeito em estado de alteração.

As duas mulheres e o homem foram encaminhados ao Hospital Municipal de Riachão do Jacuípe, onde passaram por atendimento médico e realizaram exames de lesão corporal.