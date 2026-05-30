BAHIA

Motorista morre atropelado pelo próprio caminhão em acidente na BR-324

Vítima perdeu o controle da direção, saiu da pista e foi arremessada do veículo antes de ser atingida pelo caminhão

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 09:35

Motorista foi morto pelo próprio caminhão Crédito: Reprodução

Um acidente grave registrado na manhã desta sexta-feira (29) terminou com a morte de um motorista na BR-324, no trecho do município de Amélia Rodrigues, a cerca de 30 quilômetros de Feira de Santana.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão saiu da pista após o condutor perder o controle da direção. Em seguida, o veículo atingiu árvores e tombou em uma área de mata às margens da rodovia.

Motorista foi morto pelo próprio caminhão 1 de 2

Com a força do impacto, o motorista foi lançado para fora da cabine. Segundo a PRF, ele acabou sendo atingido pelo próprio caminhão, que ainda estava em movimento após o acidente.

A vítima morreu no local. Até a publicação desta matéria, a identidade do motorista não havia sido divulgada pelas autoridades.

O caminhão ficou completamente fora da pista, em meio à vegetação. A remoção do veículo só foi concluída cerca de nove horas depois, por volta das 16h.

Durante a operação de retirada, um dos sentidos da BR-324 precisou ser interditado temporariamente. O bloqueio durou aproximadamente 20 minutos e provocou lentidão no tráfego da região.