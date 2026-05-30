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Motorista morre atropelado pelo próprio caminhão em acidente na BR-324

Vítima perdeu o controle da direção, saiu da pista e foi arremessada do veículo antes de ser atingida pelo caminhão

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 09:35

Motorista foi morto pelo próprio caminhão
Motorista foi morto pelo próprio caminhão Crédito: Reprodução

Um acidente grave registrado na manhã desta sexta-feira (29) terminou com a morte de um motorista na BR-324, no trecho do município de Amélia Rodrigues, a cerca de 30 quilômetros de Feira de Santana.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão saiu da pista após o condutor perder o controle da direção. Em seguida, o veículo atingiu árvores e tombou em uma área de mata às margens da rodovia.

Motorista foi morto pelo próprio caminhão

Motorista foi morto pelo próprio caminhão por Reprodução
Motorista foi morto pelo próprio caminhão por Reprodução
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Motorista foi morto pelo próprio caminhão por Reprodução

Com a força do impacto, o motorista foi lançado para fora da cabine. Segundo a PRF, ele acabou sendo atingido pelo próprio caminhão, que ainda estava em movimento após o acidente.

A vítima morreu no local. Até a publicação desta matéria, a identidade do motorista não havia sido divulgada pelas autoridades.

O caminhão ficou completamente fora da pista, em meio à vegetação. A remoção do veículo só foi concluída cerca de nove horas depois, por volta das 16h.

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Durante a operação de retirada, um dos sentidos da BR-324 precisou ser interditado temporariamente. O bloqueio durou aproximadamente 20 minutos e provocou lentidão no tráfego da região.

A Polícia Civil acompanha o caso e deve investigar as circunstâncias que levaram ao acidente.

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