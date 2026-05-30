Sua declaração caiu na malha fina? Veja como descobrir e passo a passo para corrigir o problema

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Fernanda Varela
Publicado em 30 de maio de 2026 às 08:00
O prazo para entrega do Imposto de Renda 2026 terminou, mas a preocupação de muitos brasileiros está apenas começando. Após enviar a declaração, milhares de contribuintes querem saber se o documento foi aceito sem problemas ou se acabou retido na chamada malha fina da Receita Federal.
A boa notícia é que existe uma forma simples de verificar a situação da declaração. O primeiro passo é acessar o portal e-CAC com uma conta Gov.br de nível prata ou ouro. Dentro da área "Meu Imposto de Renda", o contribuinte encontra o status atualizado do documento enviado.
CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA
Como saber se a declaração caiu na malha fina
Ao consultar a declaração, o contribuinte deve observar a mensagem exibida pela Receita. Se aparecer "Com pendências", significa que o documento foi retido para análise e caiu na malha fina. Nesse caso, é possível verificar exatamente qual informação gerou o problema.
Já os status "Processada" e "Em fila de restituição" indicam que não há pendências identificadas até o momento. A mensagem "Em processamento" mostra apenas que a Receita ainda está analisando os dados enviados.
Por que a Receita coloca uma declaração na malha fina
A retenção acontece quando o Fisco encontra diferenças entre as informações declaradas pelo contribuinte e os dados recebidos de empresas, bancos, planos de saúde, hospitais e outras fontes.
Entre os erros mais comuns estão omissão de rendimentos, informações digitadas incorretamente e divergências em despesas médicas utilizadas para dedução do imposto.
Passo a passo para corrigir o problema
Depois de identificar a pendência no e-CAC, o contribuinte pode corrigir o erro por meio de uma declaração retificadora.
O procedimento é simples:
• Acesse o programa da declaração do Imposto de Renda;
• Abra a declaração já enviada;
• Selecione a opção "Declaração Retificadora";
• Informe o número do recibo da declaração original;
• Corrija as informações apontadas pela Receita;
• Transmita novamente o documento.
A declaração retificadora substitui completamente a versão anterior. Por isso, além de corrigir o erro, é importante conferir se todas as demais informações permanecem corretas antes do envio.
Quem pode corrigir a declaração
A retificação é permitida para declarações já processadas, desde que o contribuinte não esteja sob fiscalização da Receita Federal. Também não é possível alterar o modelo de tributação escolhido após o encerramento do prazo de entrega.
Por isso, quem encontrar pendências deve agir o quanto antes. Em muitos casos, uma simples correção resolve o problema e evita que a declaração permaneça retida por mais tempo na malha fina.