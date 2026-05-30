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Sua declaração caiu na malha fina? Veja como descobrir e passo a passo para corrigir o problema

Contribuintes podem consultar a situação do Imposto de Renda pelo portal da Receita e, em muitos casos, ainda têm tempo para corrigir erros sem maiores complicações

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 08:00

FRONTEIRA FISCAL: A separação rigorosa entre as contas bancárias da pessoa jurídica e os gastos do sócio é o primeiro passo para garantir a isenção tributária sobre os lucros distribuídos.
  Crédito: Joédson Alves, Agência Brasil

O prazo para entrega do Imposto de Renda 2026 terminou, mas a preocupação de muitos brasileiros está apenas começando. Após enviar a declaração, milhares de contribuintes querem saber se o documento foi aceito sem problemas ou se acabou retido na chamada malha fina da Receita Federal.

A boa notícia é que existe uma forma simples de verificar a situação da declaração. O primeiro passo é acessar o portal e-CAC com uma conta Gov.br de nível prata ou ouro. Dentro da área "Meu Imposto de Renda", o contribuinte encontra o status atualizado do documento enviado.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA

Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução
Organize os documentos e evite multas com este guia rápido para a declaração. por Reprodução/Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
IMPOSTO DE RENDA por Foto: ChatGPT via Copilot
Estes erros na declaração Imposto de Renda já fizeram muita gente perder a restituição. por Foto: Adobe Stock
Declaração do Imposto de Renda exige que contribuintes reúnam uma série de documentos. por Foto: Shutterstock/kenchiro168.
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Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução

Como saber se a declaração caiu na malha fina

Ao consultar a declaração, o contribuinte deve observar a mensagem exibida pela Receita. Se aparecer "Com pendências", significa que o documento foi retido para análise e caiu na malha fina. Nesse caso, é possível verificar exatamente qual informação gerou o problema.

Já os status "Processada" e "Em fila de restituição" indicam que não há pendências identificadas até o momento. A mensagem "Em processamento" mostra apenas que a Receita ainda está analisando os dados enviados.

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Por que a Receita coloca uma declaração na malha fina

A retenção acontece quando o Fisco encontra diferenças entre as informações declaradas pelo contribuinte e os dados recebidos de empresas, bancos, planos de saúde, hospitais e outras fontes.

Entre os erros mais comuns estão omissão de rendimentos, informações digitadas incorretamente e divergências em despesas médicas utilizadas para dedução do imposto.

Passo a passo para corrigir o problema

Depois de identificar a pendência no e-CAC, o contribuinte pode corrigir o erro por meio de uma declaração retificadora.

O procedimento é simples:

• Acesse o programa da declaração do Imposto de Renda;

• Abra a declaração já enviada;

• Selecione a opção "Declaração Retificadora";

• Informe o número do recibo da declaração original;

• Corrija as informações apontadas pela Receita;

• Transmita novamente o documento.

A declaração retificadora substitui completamente a versão anterior. Por isso, além de corrigir o erro, é importante conferir se todas as demais informações permanecem corretas antes do envio.

Quem pode corrigir a declaração

A retificação é permitida para declarações já processadas, desde que o contribuinte não esteja sob fiscalização da Receita Federal. Também não é possível alterar o modelo de tributação escolhido após o encerramento do prazo de entrega.

Por isso, quem encontrar pendências deve agir o quanto antes. Em muitos casos, uma simples correção resolve o problema e evita que a declaração permaneça retida por mais tempo na malha fina.

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