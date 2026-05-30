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Sua declaração caiu na malha fina? Veja como descobrir e passo a passo para corrigir o problema

Contribuintes podem consultar a situação do Imposto de Renda pelo portal da Receita e, em muitos casos, ainda têm tempo para corrigir erros sem maiores complicações

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 08:00

Crédito: Joédson Alves, Agência Brasil

O prazo para entrega do Imposto de Renda 2026 terminou, mas a preocupação de muitos brasileiros está apenas começando. Após enviar a declaração, milhares de contribuintes querem saber se o documento foi aceito sem problemas ou se acabou retido na chamada malha fina da Receita Federal.

A boa notícia é que existe uma forma simples de verificar a situação da declaração. O primeiro passo é acessar o portal e-CAC com uma conta Gov.br de nível prata ou ouro. Dentro da área "Meu Imposto de Renda", o contribuinte encontra o status atualizado do documento enviado.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA 1 de 7

Como saber se a declaração caiu na malha fina

Ao consultar a declaração, o contribuinte deve observar a mensagem exibida pela Receita. Se aparecer "Com pendências", significa que o documento foi retido para análise e caiu na malha fina. Nesse caso, é possível verificar exatamente qual informação gerou o problema.

Já os status "Processada" e "Em fila de restituição" indicam que não há pendências identificadas até o momento. A mensagem "Em processamento" mostra apenas que a Receita ainda está analisando os dados enviados.

Por que a Receita coloca uma declaração na malha fina

A retenção acontece quando o Fisco encontra diferenças entre as informações declaradas pelo contribuinte e os dados recebidos de empresas, bancos, planos de saúde, hospitais e outras fontes.

Entre os erros mais comuns estão omissão de rendimentos, informações digitadas incorretamente e divergências em despesas médicas utilizadas para dedução do imposto.

Passo a passo para corrigir o problema

Depois de identificar a pendência no e-CAC, o contribuinte pode corrigir o erro por meio de uma declaração retificadora.

O procedimento é simples:

• Acesse o programa da declaração do Imposto de Renda;

• Abra a declaração já enviada;

• Selecione a opção "Declaração Retificadora";

• Informe o número do recibo da declaração original;

• Corrija as informações apontadas pela Receita;

• Transmita novamente o documento.

A declaração retificadora substitui completamente a versão anterior. Por isso, além de corrigir o erro, é importante conferir se todas as demais informações permanecem corretas antes do envio.

Quem pode corrigir a declaração

A retificação é permitida para declarações já processadas, desde que o contribuinte não esteja sob fiscalização da Receita Federal. Também não é possível alterar o modelo de tributação escolhido após o encerramento do prazo de entrega.