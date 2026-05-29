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Trechos das BRs-324 e 116 já têm nova concessionária após leilão

Certame foi realizado nesta quinta-feira (28)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de maio de 2026 às 00:35

BR-324
BR-324 Crédito: Cleber Carvalho/MT

Foi realizado nesta quinta-feira (28) o leilão da concessão da Rota dos Sertões, responsável pela administração de trechos das BRs-116 e 324. O vencedor foi o Consórcio 116 Sertões, que apresentou proposta com deságio de 19,60% sobre a tarifa básica de pedágio prevista no edital de concessão. O leilão, realizado na B3, contou ainda com a participação de outros dois consórcios.

A concessão contempla cerca de 429 quilômetros da BR-116, na Bahia, e 66 quilômetros em Pernambuco, além de um trecho de 7,2 quilômetros da BR-324, que integra o anel viário de Feira de Santana, no centro-norte baiano.

Confira os radares espalhados na BR-324

Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
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Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
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Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO

O projeto prevê investimentos estimados em R$ 4,1 bilhões ao longo dos 30 anos de concessão. A proposta foi estruturada para garantir tarifas reduzidas e intervenções voltadas ao aumento da segurança viária. Entre as principais obras previstas estão a implantação de aproximadamente 95 quilômetros de duplicação de pistas e 45 quilômetros de vias marginais em trechos de travessias urbanas.

Também está prevista a construção de um contorno viário no trecho da travessia urbana do município de Serrinha, no nordeste da Bahia.

O leilão foi realizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em parceria com o Ministério dos Transportes (MT) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Este é apenas um dos leilões para concessão da administração em vias baianas. A Rota 2 de Julho abrange o acesso ao Anel de Contorno de Feira de Santana até o entroncamento com a BR-116, além do entroncamento com a BR-324 até o viaduto sobre a BR-116, em Vitória da Conquista. Este segundo leilão deve ocorrer somente em novembro.

As vias estão, atualmente, em processo de nova concessão, após a devolução do contrato pela ViaBahia em 15 de maio de 2025 e a transferência da gestão para o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT). Uma série de audiências públicas foram realizadas pela ANTT entre 15 de abril a 29 de maio do ano passado.

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