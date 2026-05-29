O CORPO FALA

Como ter intestino e estômago saudáveis? Gastro lista sete cuidados essenciais para manter a saúde digestiva em dia

Desconfortos como distensão abdominal, azia ou alterações no trânsito intestinal são sinais de que seu corpo precisa de atenção

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de maio de 2026 às 11:42

Como ter intestino e estômago saudáveis? Gastro lista sete cuidados essenciais para manter a saúde digestiva em dia Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

O Dia Mundial da Saúde Digestiva, celebrado em 29 de maio, traz um alerta sobre o funcionamento do nosso sistema gastrointestinal. É muito comum que o corpo dê sinais quando algo não vai bem por meio de desconfortos como distensão abdominal, azia ou alterações no trânsito intestinal. Muitas vezes ignorados ou normalizados no dia a dia, esses sintomas podem indicar desequilíbrios na microbiota ou condições que exigem investigação.

Para evitar que maus hábitos prejudiquem o funcionamento do estômago, fígado e intestino, pequenos ajustes na rotina diária de saúde são fundamentais. Gastroenterologista do Hospital Orizonti, a médica Camila Coradi reuniu as principais orientações para proteger o sistema digestivo.

Sete cuidados essenciais para manter a saúde digestiva em dia 1 de 10

Confira sete dicas essenciais para cuidar do corpo de dentro para fora:

1. Mantenha uma alimentação equilibrada e reduza os ultraprocessados

Colocar mais fibras, frutas e vegetais frescos no prato ajuda a nutrir as bactérias boas do nosso intestino, o que melhora o funcionamento de todo o sistema digestivo. Em contrapartida, deve-se evitar o excesso de álcool e produtos ultraprocessados, que podem causar inflamações, refluxo, barriga estufada e outros desconfortos no dia a dia.



2. Hidrate-se e coloque o corpo em movimento

Beber água na quantidade certa é o principal truque para manter o intestino funcionando como um reloginho, evitando a prisão de ventre. Além disso, a prática regular de exercícios físicos ajuda a estimular a digestão, reduz dores e desconfortos e ainda traz benefícios para o metabolismo e a imunidade.



3. Cuide do estresse e da qualidade do sono

Nosso cérebro e nosso intestino estão totalmente conectados. Por isso, viver estressado, ansioso ou dormir mal pode refletir diretamente na barriga. Esses fatores pioram o funcionamento intestinal, desequilibram a flora e deixam o corpo muito mais sensível a dores e cólicas abdominais.



4. Atenção ao excesso de peso e à saúde do fígado

O excesso de peso acende um alerta para a saúde do fígado, aumentando o risco de acúmulo de gordura no órgão, a esteatose hepática. Essa condição está ligada a inflamações, diabetes e problemas no coração. A melhor forma de prevenir e cuidar desse quadro é apostar na boa alimentação e exercícios físicos.



5. Não normalize a azia e o refluxo

Sentir azia, queimação ou aquela sensação de que a comida está voltando não deve fazer parte da rotina. Quando o refluxo se torna frequente, ele não apenas atrapalha a qualidade de vida, mas pode evoluir para inflamações e machucados mais sérios no esôfago. Mudanças simples de hábito e acompanhamento médico fazem toda a diferença.



6. Fique de olho nos desconfortos constantes no estômago

Ficar enjoado ou com dor na barriga sempre que come não é normal. Esses desconfortos podem ser causados por gastrite ou até mesmo pela presença da bactéria H. pylori, que pode provocar úlceras e aumentar o risco de doenças mais graves no estômago a longo prazo. Por isso, buscar um diagnóstico e fazer o tratamento correto é essencial.

