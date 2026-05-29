Como ter intestino e estômago saudáveis? Gastro lista sete cuidados essenciais para manter a saúde digestiva em dia

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Perla Ribeiro
Publicado em 29 de maio de 2026 às 11:42
O Dia Mundial da Saúde Digestiva, celebrado em 29 de maio, traz um alerta sobre o funcionamento do nosso sistema gastrointestinal. É muito comum que o corpo dê sinais quando algo não vai bem por meio de desconfortos como distensão abdominal, azia ou alterações no trânsito intestinal. Muitas vezes ignorados ou normalizados no dia a dia, esses sintomas podem indicar desequilíbrios na microbiota ou condições que exigem investigação.
Para evitar que maus hábitos prejudiquem o funcionamento do estômago, fígado e intestino, pequenos ajustes na rotina diária de saúde são fundamentais. Gastroenterologista do Hospital Orizonti, a médica Camila Coradi reuniu as principais orientações para proteger o sistema digestivo.
Sete cuidados essenciais para manter a saúde digestiva em dia
Confira sete dicas essenciais para cuidar do corpo de dentro para fora: