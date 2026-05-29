PARTIU ESTÁGIO

Governo da Bahia convoca mais de mil universitários para vagas de estágio

Selecionados têm entre 1º e 12 de junho para entregar documentação e iniciar processo de contratação

Carol Neves

Publicado em 29 de maio de 2026 às 11:28

Programa convoca estagiários Crédito: Dandara Melo/Saeb

A Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb) divulgou uma nova convocação do Programa Partiu Estágio. Desta vez, 1.002 universitários foram chamados para atuar em órgãos da Administração Pública Estadual. O anúncio corresponde ao segundo chamamento do Edital nº 001/2026, que disponibilizou 5.937 vagas de estágio para estudantes de graduação em todo o estado neste semestre.

A relação completa dos convocados está disponível no portal da Saeb. Os estudantes selecionados deverão entrar em contato com os setores de Recursos Humanos dos órgãos onde irão trabalhar entre os dias 1º e 12 de junho, por telefone ou e-mail, para receber orientações sobre a entrega da documentação exigida.

Além do contato com os órgãos públicos, os universitários também receberão uma mensagem via WhatsApp informando a atualização do status na plataforma BA.GOV.BR. A recomendação é que os candidatos acessem o ambiente digital para conferir detalhes sobre prazos, procedimentos e a forma de envio dos documentos.

A nova convocação reúne vagas em 66 municípios baianos. Salvador concentra o maior número de selecionados, com 575 estudantes convocados. Em seguida aparecem Feira de Santana, com 58 chamados, e Vitória da Conquista, com 39.

Os estagiários irão atuar em 49 órgãos e entidades estaduais. A Secretaria da Educação lidera em número de vagas, com 291 oportunidades, seguida pela Secretaria da Saúde, com 124, e pela Polícia Civil, com 56.