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Nova lei muda estratégia de segurança pública em Salvador; entenda o que prevê

Legislação cria política municipal para o setor

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de maio de 2026 às 11:48

Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM)
Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM) Crédito: Divulgação

Salvador terá um plano próprio para orientar as ações de segurança pública da cidade. A medida faz parte da nova Política Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, publicada no Diário Oficial do Município na quinta-feira (28). A legislação cria um conselho municipal, um observatório para monitoramento de dados sobre violência e um fundo destinado ao financiamento de ações na área.

A política foi instituída por meio da Lei nº 9.987/2026 e tem como objetivo fortalecer o planejamento e a coordenação das ações de segurança pública desenvolvidas pelo município.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia

Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação

Segundo a norma, a política busca promover a "preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público", além de incentivar a atuação integrada entre órgãos municipais e demais instituições ligadas à área.

Entre os instrumentos criados está o Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, que deverá orientar as estratégias do setor na capital baiana. O texto também prevê a elaboração de diagnósticos e o acompanhamento permanente dos indicadores relacionados à violência.

A lei cria ainda o Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (CMSPDS), responsável por acompanhar e propor ações para o setor, com participação de representantes do poder público e da sociedade civil.

Outro destaque é a criação do Observatório Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, vinculado à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). O órgão terá a função de reunir e analisar informações sobre violência e criminalidade para subsidiar políticas públicas.

Já o Fundo Municipal de Segurança Pública e Defesa Social poderá financiar ações como aquisição de equipamentos, modernização da estrutura de segurança, investimentos em tecnologia, compra de veículos e capacitação da Guarda Civil Municipal.

Entre as diretrizes estabelecidas pela legislação estão a "proteção da vida, do patrimônio público e do meio ambiente", a "transparência, controle, responsabilização e prestação de contas" e a "participação da sociedade no diálogo e monitoramento das ações de execução da política".

O texto também institui a Conferência Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, espaço destinado à discussão de propostas e prioridades para a área.

A lei foi sancionada pelo prefeito Bruno Reis e entrou em vigor na data de sua publicação.

Tags:

Segurança

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