ACOLHIMENTO

Como pais devem agir diante de pesadelos e o chamado terror noturno dos filhos?

Psicanalista explica a diferença entre eles e orienta como lidar com a situação

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de maio de 2026 às 12:00

Como pais devem agir diante de pesadelos e o chamado terror noturno dos filhos? Crédito: Shutterstock

Se para adultos, uma noite de sono interrompida por pesadelos já é perturbador, para crianças, esses eventos e o chamado terror noturno são ainda mais impactantes. Saber lidar com esse tipo de situação é importante, já que, quando acontece, os pais são imediatamente procurados pelos filhos em busca de acolhimento e um porto seguro.

“O período de maior incidência dos pesadelos infantis acontece entre os dois e oito anos de idade. Nesse período, a imaginação fértil somada às descobertas diárias do mundo que as rodeia turbina a mente. O cérebro ainda imaturo da criança tem dificuldade de distinguir entre o real e a ficção nesse processo de desenvolvimento emocional”, explica Yafit Laniado, psicanalista e hipnoterapeuta, criadora da Relacionamentoria, consultoria especializada no relacionamento entre pais e filhos.

É necessário cuidado com o tempo de tela das crianças 1 de 6

“É claro que os pais gostariam de proporcionar e garantir aos seus pequenos uma infância 100% feliz, sem sofrimento, sem medo e sem angústias, poupando os filhos de situações adversas. Contudo, os conflitos e medos surgirão e eles devem ser vistos justamente como parte desse processo de desenvolvimento, capacitando as crianças para superá-los”.

De acordo com Yafit, “embora frequentemente sejam vistos como algo negativo, assustador ou até prejudicial, os pesadelos eventuais possuem uma função importante no desenvolvimento psíquico infantil. Eles ajudam a criança a elaborar emoções, organizar experiências internas e desenvolver recursos emocionais para lidar com medo, insegurança e frustração.”

No sono, enquanto o corpo descansa, a mente continua trabalhando. Paralelamente, na infância, o mundo emocional é intenso, novo e frequentemente difícil de nomear. “A criança sente muito antes de conseguir compreender ou verbalizar o que sente e o pesadelo funciona, muitas vezes, como uma tentativa do aparelho psíquico de processar as diversas experiências por ela vividas, desde mudanças na rotina, medos naturais do crescimento, excesso de estímulos, inseguranças, conflitos familiares, ciúmes e até descobertas cognitivas, que podem aparecer simbolicamente durante o sono”, detalha Yafit.

Como os pais devem lidar com a situação?

“Quando uma criança acorda assustada após um pesadelo e encontra acolhimento, segurança e regulação emocional através do adulto, ela aprende algo muito importante: ‘eu senti medo e ainda assim fiquei segura’. Esse processo fortalece mecanismos internos de autorregulação emocional. Com o tempo, a criança desenvolve maior tolerância à angústia, aprende a diferenciar fantasia e realidade, aumenta sua percepção de segurança interna e constrói recursos psíquicos para enfrentar desafios emocionais futuros”, afirma a especialista.

Do outro lado, a excessiva proteção à criança de qualquer experiência emocional desconfortável não produz força emocional, mas fragilidade. “O amadurecimento emocional depende da possibilidade de experimentar pequenas doses de medo, frustração e insegurança em contextos seguros e acompanhados”, diz Yafit.

Terror noturno

Nessa questão do sono perturbador, é importante diferenciar experiências normais do desenvolvimento de sinais clínicos que merecem investigação. Após um pesadelo, em geral, a criança desperta, chora, busca acolhimento, se acalma e gradualmente volta a dormir. Contudo, se ela não desperta completamente, grita, se senta na cama, aparenta pânico intenso acompanhado de taquicardia, sudorese e agitação entre outras características, estamos diante de um episódio de terror noturno.

O terror noturno costuma ocorrer nas primeiras horas do sono profundo, enquanto os pesadelos acontecem mais frequentemente durante o sono REM, próximo ao despertar. Outra diferença está no manejo diante da situação. Durante um episódio de terror noturno, tentar acordar a criança à força geralmente aumenta a desorganização.

“O mais indicado costuma ser garantir segurança física, reduzir estímulos, manter a calma e aguardar o episódio passar. Enquanto muitas vezes a criança se lembra do pesadelo no dia seguinte, nos episódios de terror noturno não há lembrança nenhuma. Esse tipo de perturbação é comum na infância e costuma desaparecer com o crescimento da criança. Ainda assim, consultar um médico pediatra, neurologista ou especialista em sono pode ajudar os pais a lidar melhor com os episódios”.