Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Xamã quebra o silêncio sobre Sophie Charlotte e conta como é trabalhar com a ex

Atores estão trabalhando juntos em 'Três Graças'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de abril de 2026 às 10:34

Sophie Charlotte e Xamã
Sophie Charlotte e Xamã Crédito: Reprodução/Instagram

Xamã e Sophie Charlotte, que viveram um romance intenso de dois anos, provaram que o fim do namoro não abalou a parceria profissional. Atualmente, os dois dividem o set de gravações em 'Três Graças' e, segundo o rapper, a sintonia e respeito entre os dois continua.

Em conversa com a revista Quem, Xamã afastou qualquer rumor de desentendimento. "As pessoas sempre esperam que a gente vá falar uma ou outra coisa. Já atuamos várias vezes juntos depois disso e não existe esse bafafá", afirmou o artista, deixando claro que o foco agora é o trabalho.

Sophie Charlotte e Xamã

Sophie Charlotte e Xamã por Reprodução | TV Globo
Sophie Charlotte e Xamã por Reprodução | Redes Sociais
Sophie Charlotte e Xamã por Reprodução | Redes Sociais
Sophie Charlotte e Xamã por Reprodução | Redes Sociais
Sophie Charlotte e Xamã por Reprodução | Redes Sociais
Sophie Charlotte e Xamã por Reprodução | Redes Sociais
Sophie Charlotte e Xamã por Jefferson Peixoto | Alô Alô Bahia
Sophie Charlotte e Xamã por Reprodução/Instagram
Sophie Charlotte e Xamã por Reprodução/Instagram
1 de 9
Sophie Charlotte e Xamã por Reprodução | TV Globo

O romance dos dois começou durante o remake de Renascer, onde interpretavam o casal Damião e Eliana. Na época, Sophie tinha acabado de encerrar um casamento de uma década com Daniel de Oliveira, e o envolvimento com Xamã logo virou o assunto nas redes sociais.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Após término com Sophie Charlotte, Xamã e Bella Campos estariam vivendo romance, diz portal

Sophie Charlotte e Xamã confirmam término durante o Carnaval 2026

No ar em ‘Três Graças’, Sophie Charlotte não é brasileira e nasceu em país inusitado

BBB26: Atitude de Xamã entrega informação externa, e participantes reclamam de cantor: 'Desanimei'

Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza

A atriz não fica atrás quando o assunto é elogiar o ex. Para Sophie, manter uma relação saudável com quem passou por sua vida é prioridade. Ela já declarou que torce muito pelo sucesso de Xamã e que os encontros no trabalho são leves e cheios de troca de ideias.

"Não tem briga, não tem climão, está tudo bem", garantiu a atriz, que também mantém uma amizade exemplar com o pai de seu filho, Daniel de Oliveira. 

Leia mais

Imagem - Morte inesperada abala Batanga em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (13 a 18 de abril)

Morte inesperada abala Batanga em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (13 a 18 de abril)

Imagem - Ator de 'Avenida Brasil' vive isolado em sítio e planta o próprio alimento: 'Vizinhos a 1km'

Ator de 'Avenida Brasil' vive isolado em sítio e planta o próprio alimento: 'Vizinhos a 1km'

Imagem - 'Difícil de tratar': Adriane Galisteu desabafa após diagnóstico de síndrome rara que a impediu de andar

'Difícil de tratar': Adriane Galisteu desabafa após diagnóstico de síndrome rara que a impediu de andar

Tags:

Sophie Charlotte Três Graças Xamã Sophie Charlotte E Xamã

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda traz aviso para 3 signos nesta terça (14 de abril): atenção com escolhas e consequências

Anjo da Guarda traz aviso para 3 signos nesta terça (14 de abril): atenção com escolhas e consequências
Imagem - Daniel Cady relembra momento difícil e desabafa: ‘Pensei em desistir umas seis vezes’

Daniel Cady relembra momento difícil e desabafa: ‘Pensei em desistir umas seis vezes’
Imagem - Chaiany e Marciele se beijam em primeiro encontro após o BBB 26; veja vídeo

Chaiany e Marciele se beijam em primeiro encontro após o BBB 26; veja vídeo