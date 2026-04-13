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Xamã quebra o silêncio sobre Sophie Charlotte e conta como é trabalhar com a ex

Atores estão trabalhando juntos em 'Três Graças'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de abril de 2026 às 10:34

Sophie Charlotte e Xamã Crédito: Reprodução/Instagram

Xamã e Sophie Charlotte, que viveram um romance intenso de dois anos, provaram que o fim do namoro não abalou a parceria profissional. Atualmente, os dois dividem o set de gravações em 'Três Graças' e, segundo o rapper, a sintonia e respeito entre os dois continua.

Em conversa com a revista Quem, Xamã afastou qualquer rumor de desentendimento. "As pessoas sempre esperam que a gente vá falar uma ou outra coisa. Já atuamos várias vezes juntos depois disso e não existe esse bafafá", afirmou o artista, deixando claro que o foco agora é o trabalho.

Sophie Charlotte e Xamã 1 de 9

O romance dos dois começou durante o remake de Renascer, onde interpretavam o casal Damião e Eliana. Na época, Sophie tinha acabado de encerrar um casamento de uma década com Daniel de Oliveira, e o envolvimento com Xamã logo virou o assunto nas redes sociais.

A atriz não fica atrás quando o assunto é elogiar o ex. Para Sophie, manter uma relação saudável com quem passou por sua vida é prioridade. Ela já declarou que torce muito pelo sucesso de Xamã e que os encontros no trabalho são leves e cheios de troca de ideias.