VAZAMENTO

BBB26: Atitude de Xamã entrega informação externa, e participantes reclamam de cantor: 'Desanimei'

Gabriela e Marciele reclamaram de atitude do cantor Xamã durante festa

WIadmir Pinheiro

Publicado em 12 de abril de 2026 às 15:31

Gabriela e Marciele reclamaram de atitude do cantor Xamã durante festa e entenderam quem são os “queridinhos” do público; entenda Crédito: Reprodução

A apresentação dos cantores Xamã e Negra Li na noite deste sábado (11), no Big Brother Brasil 26, era para ser de comemoração, mas se revelou frustrante para Gabriela e Marciele. O comportamento do artista revelou indícios da recepção do programa junto ao público externo, segundo avaliação das confinadas, que ficaram abaladas.

Depois da saída dos visitantes, Gabriela e Marciele avaliaram a participação dos artistas e se disseram 'desanimadas' com o jogo após avaliarem a postura dos convidados.

Segundo Gabriela, alguns participantes receberam tratamento diferente. “É nítido, é diferente”, disse. “Eu vi”, respondeu Marciele. “Eu desanimei do jogo. E olha que eu sou dura na queda, mas eu desanimei também”, completou.

Gabriela afirmou que integrantes do grupo Eternos, Milena, Juliano e Ana Paula, além de Leandro Boneco, receberam mais atenção dos artistas e, portanto, seriam os preferidos do público.

“Você viu? Ele falou só o nome dos três, isso pra gente faz… Da Tia Milena, do Boneco, da… Entendeu? Acho que pela história do Boneco, o público gostou”, declarou.

Diversos internautas também comentaram a percepção das participantes sobre o favoritismo no reality. “Eles escancaram favoritismo bem visível pra Ana Paula e o grupo dos Eternos, irritando os adversários”, repostou um usuário do Twitter.

Durante a madrugada, Marciele, que está no Paredão ao lado de Gabriela e Leandro, afirmou que não quer deixar o programa e recebeu apoio de Jordana.