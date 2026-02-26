Acesse sua conta
Jonas Brothers no Brasil em 2026: Veja data, local e quando começa a venda de ingressos

A turnê comemorativa de 20 anos de carreira promete revisitar grandes sucessos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 12:27

Jonas Brothers
Jonas Brothers Crédito: Divulgação

Os fãs podem comemorar: os Jonas Brothers estão oficialmente de volta ao Brasil. Kevin, Joe e Nick anunciaram uma apresentação única da turnê Jonas20 - Greetings from Your Hometown no país.

O show está marcado para o dia 13 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo. Essa será a única parada da turnê em território brasileiro.

A nova série de shows celebra os 20 anos de carreira do trio, um dos maiores fenômenos do pop dos anos 2000. O projeto revisita diferentes fases da trajetória dos irmãos, desde o início da carreira, ainda adolescentes, até os hits mais recentes. A turnê acompanha o lançamento do álbum Greetings from Your Hometown, divulgado em agosto de 2025.

A agenda começou nos Estados Unidos, em Nova Jersey, estado onde os irmãos deram os primeiros passos na música, e agora segue para outros países.

A última passagem dos Jonas pelo Brasil aconteceu em abril de 2024, com a turnê One Night. Five Albums, que apresentou shows temáticos focados em álbuns específicos da discografia. Agora, a proposta é diferente: a ideia é celebrar a história completa da banda em uma grande retrospectiva musical.

  • Quando começam as vendas?

A pré-venda de ingressos começa no dia 3 de março. Já a venda geral será aberta em 5 de março, a partir das 10h. Até o momento, os valores das entradas ainda não foram divulgados.

Tags:

Música Show Turnê Jonas Brothers

