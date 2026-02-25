Acesse sua conta
Wagner Moura tem sobrenome inspirado em 'feijoada indígena'; saiba a história

Em conversa com Mano Brown, ator detalha herança materna em seu nome de batismo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 12:54

Wagner Moura venceu o prêmio de melhor ator em filme de drama no Globo de Ouro 2026 por
Wagner Moura venceu o prêmio de melhor ator em filme de drama no Globo de Ouro 2026 por "O Agente Secreto" Crédito: Golden Globes/Reprodução

Você sabia que o nome completo de Wagner Moura carrega uma referência direta à culinária brasileira? Pois é. O ator foi batizado como Wagner Maniçoba de Moura e o sobrenome chama atenção justamente por remeter a um prato típico do Norte do país.

A maniçoba é uma receita tradicional feita com maniva, a folha da mandioca-brava triturada. O preparo é longo e exige cuidado: as folhas precisam cozinhar por vários dias para eliminar o ácido cianídrico, substância tóxica presente na planta. Depois disso, são misturadas a diferentes tipos de carne salgada e defumada, como porco, boi, linguiça e charque. O resultado é um prato robusto, muitas vezes chamado de “feijoada sem feijão”.

A história por trás do sobrenome foi contada pelo próprio ator durante participação no podcast Mano a Mano, comandado por Mano Brown. Na conversa, ele explicou que o nome vem da família materna e que sempre teve orgulho dessa herança.

Segundo Wagner, o sobrenome é comum no Norte do Brasil, especialmente no Pará, mas também aparece no Recôncavo Baiano. Ele afirmou não saber exatamente a origem histórica do nome, mas destacou o valor simbólico de carregar uma referência brasileira e de raiz indígena.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Wagner Moura relata receio de abordagem do ICE e dispara: 'Esses caras podem te matar'

Saiba quais são as chances de Wagner Moura no Oscar 2026, de acordo com a Variety

Como é o apartamento de R$ 2 milhões de Wagner Moura em prédio histórico em frente ao Farol da Barra

'Ser Vitória é parte da minha vida': frase de Wagner Moura vai estampar camisa no Ba-Vi

'Raparigou ou não?': livro de 'O Agente Secreto' revela se personagem de Wagner Moura traiu Fátima

Durante o bate-papo, o ator ainda comentou sobre o preparo do prato e brincou sobre o sabor marcante, reforçando que, apesar de delicioso, é uma comida considerada pesada. O tema surgiu enquanto ele celebrava uma fase importante da carreira, marcada por reconhecimento internacional.

O sobrenome Maniçoba também é usado por sua tia, Rosângela de Moura Maniçoba Novaes Ferraz, conhecida politicamente como Roró Maniçoba, prefeita de Floresta (PE), que recentemente fez questão de homenagear o sobrinho publicamente por suas conquistas.

