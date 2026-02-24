FAMOSOS

Maya Massafera passa por novo procedimento no rosto e desabafa: 'Doeu muito'

Influenciadora compartilhou detalhes do procedimento nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 16:50

Maya Massafera faz cirurgia para afinar o queixo Crédito: Reprodução/Instagram

Maya Massafera passou por mais um procedimento estético e, como de costume, dividiu tudo com os seguidores. Desta vez, a influenciadora decidiu afinar o queixo em uma clínica de São Paulo e mostrou desde os momentos antes da cirurgia até o pós-operatório.

As imagens foram exibidas em mais um episódio do seu “Reality da Maya”, publicado no Instagram. Antes de entrar no centro cirúrgico, ela apareceu conversando com o médico e demonstrando expectativa com o resultado. Já anestesiada, registrou o início do procedimento, que tinha como objetivo deixar o contorno do rosto mais delicado.

No pós-operatório, Maya não escondeu o desconforto. Com curativo no queixo, contou que sentiu dor e descreveu a sensação como intensa. Ainda assim, manteve o tom transparente que costuma adotar ao falar sobre suas transformações.

Desde que tornou pública sua transição de gênero, em outubro de 2023, Maya vem relatando cada etapa do processo. Em entrevista ao programa Sabadou com Virginia, apresentado por Virginia Fonseca, ela revelou ter investido aproximadamente R$ 5 milhões em cirurgias plásticas, valor que, segundo contou, saiu das próprias economias.