3 signos terão último dia de 'fogo' antes de uma virada emocional profunda hoje (25 de fevereiro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 13:13
Estamos vivendo as últimas horas de uma fase marcada pela lógica e pela rapidez. Amanhã, a Lua ingressa no signo de Câncer, e o tom da semana vai mudar da mente para o coração. Por isso, o dia de hoje (25) é um divisor de águas. Para signos como Câncer e Peixes, esse é o momento de "limpar a casa" interna. É o dia ideal para finalizar tarefas que exigem silêncio e concentração antes que as ondas de emoção comecem a bater.
Se você é Pisciano, foque no seu santuário: sua casa. Organizar seu espaço físico hoje vai ajudar a manter sua mente equilibrada quando a sensibilidade aumentar amanhã. Para os Cancerianos, a recomendação é o recolhimento estratégico. Atue nos bastidores, evite fofocas e use a intuição aflorada para processar tudo o que aconteceu nos últimos dias. O universo está pedindo que você termine o que começou para entrar no novo ciclo com a alma leve.
Aproveite a "Dica do Dia" e faça uma faxina digital. Apague e-mails, organize suas abas e limpe as notificações. Essa clareza digital que a Lua em Gêmeos proporciona é o que vai te sustentar emocionalmente quando o clima ficar mais denso. O segredo da virada é não carregar bagagem desnecessária. Prepare o seu ninho, pois o tempo de sentir está chegando, mas o tempo de organizar é agora.