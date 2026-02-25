Acesse sua conta
3 signos terão último dia de 'fogo' antes de uma virada emocional profunda hoje (25 de fevereiro)

A Lua se despede da agitação de Gêmeos e prepara o terreno para Câncer

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 13:13

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Estamos vivendo as últimas horas de uma fase marcada pela lógica e pela rapidez. Amanhã, a Lua ingressa no signo de Câncer, e o tom da semana vai mudar da mente para o coração. Por isso, o dia de hoje (25) é um divisor de águas. Para signos como Câncer e Peixes, esse é o momento de "limpar a casa" interna. É o dia ideal para finalizar tarefas que exigem silêncio e concentração antes que as ondas de emoção comecem a bater.

Se você é Pisciano, foque no seu santuário: sua casa. Organizar seu espaço físico hoje vai ajudar a manter sua mente equilibrada quando a sensibilidade aumentar amanhã. Para os Cancerianos, a recomendação é o recolhimento estratégico. Atue nos bastidores, evite fofocas e use a intuição aflorada para processar tudo o que aconteceu nos últimos dias. O universo está pedindo que você termine o que começou para entrar no novo ciclo com a alma leve.

Aproveite a "Dica do Dia" e faça uma faxina digital. Apague e-mails, organize suas abas e limpe as notificações. Essa clareza digital que a Lua em Gêmeos proporciona é o que vai te sustentar emocionalmente quando o clima ficar mais denso. O segredo da virada é não carregar bagagem desnecessária. Prepare o seu ninho, pois o tempo de sentir está chegando, mas o tempo de organizar é agora.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

