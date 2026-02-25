Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja por que esta madrugada marca o fim de um ciclo de dúvidas para muitos signos (25 de fevereiro)

Entenda por que os próximos dias serão decisivos para a sua colheita real

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 04:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia termina com uma sensação de "missão cumprida" para quem teve coragem de se comunicar. Se você seguiu o fluxo da Lua Crescente e tomou iniciativas, os resultados começarão a aparecer de forma muito clara nas próximas horas. Para Peixes, o foco volta-se para o conforto do lar: uma conversa familiar ou a organização do seu espaço trará o alívio emocional necessário para fechar a semana com chave de ouro.

Esta madrugada marca o fim de um ciclo de incertezas. A agilidade mental de hoje limpou o caminho para decisões mais sólidas amanhã. O universo já processou suas intenções e agora começa a ajustar os detalhes nos bastidores. Para os signos de Ar (Gêmeos, Libra, Aquário), a clareza sobre o futuro é a maior recompensa deste dia vibrante. Vocês terminam a terça-feira com a mente cheia de novas possibilidades.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

LEIA MAIS SOBRE O CASO

4 signos que muita gente subestima, mas que podem surpreender todo mundo ao longo de 2026

Tudo finalmente começa a se encaixar para esses 5 signos antes do fim de fevereiro de 2026

Veja por que esta madrugada marca o fim de um ciclo de dúvidas para muitos signos (25 de fevereiro)

Depois de um longo acúmulo emocional, três signos finalmente fecham ciclos e começam uma era de cura hoje (25 de fevereiro)

Decisões mais conscientes e energia protegida: o que o dia de hoje (25 de fevereiro) exige de você pode redefinir seus próximos passos

A dica para o seu despertar é manter as palavras positivas. O que foi semeado hoje sob a Lua Crescente tende a crescer rápido, então certifique-se de que você está alimentando os pensamentos certos. Se sobrou alguma pendência, não se desespere: a energia de movimento continua forte amanhã. O importante foi ter saído da inércia.

Durma com a mente tranquila. O "choque de voltagem" de hoje foi necessário para te tirar da zona de conforto e te colocar na direção do seu sucesso. A semana está ganhando corpo e você está no comando. 

Leia mais

Imagem - Alanis Guillen namora? Atriz de 'Três Graças' abre o jogo sobre 'sexualidade fluida'

Alanis Guillen namora? Atriz de 'Três Graças' abre o jogo sobre 'sexualidade fluida'

Imagem - Dança de Ana Paula Renault no BBB 26 viraliza e chama atenção de Bob Sinclar

Dança de Ana Paula Renault no BBB 26 viraliza e chama atenção de Bob Sinclar

Imagem - Quem é Duda Rubert? Influenciadora que beijou Benício Huck é apontada como affair de Zé Felipe

Quem é Duda Rubert? Influenciadora que beijou Benício Huck é apontada como affair de Zé Felipe

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

Mais recentes

Imagem - Tarot de quarta-feira (25 de fevereiro): A Justiça pede equilíbrio e decisões importantes

Tarot de quarta-feira (25 de fevereiro): A Justiça pede equilíbrio e decisões importantes
Imagem - Decisões mais conscientes e energia protegida: o que o dia de hoje (25 de fevereiro) exige de você pode redefinir seus próximos passos

Decisões mais conscientes e energia protegida: o que o dia de hoje (25 de fevereiro) exige de você pode redefinir seus próximos passos
Imagem - Borrou a make! Maxiane é a 6ª eliminada do BBB 26, com 63,21% dos votos

Borrou a make! Maxiane é a 6ª eliminada do BBB 26, com 63,21% dos votos

MAIS LIDAS

Imagem - AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta terça-feira (24)
01

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta terça-feira (24)

Imagem - Chaiany, do BBB 26, vive em casa simples na periferia de Brasília; veja detalhes
02

Chaiany, do BBB 26, vive em casa simples na periferia de Brasília; veja detalhes

Imagem - Prefeitura de Salvador estuda ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento
03

Prefeitura de Salvador estuda ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento

Imagem - Abastecimento de água é suspenso em 13 bairros de Salvador para reparo de adutora
04

Abastecimento de água é suspenso em 13 bairros de Salvador para reparo de adutora