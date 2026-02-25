ASTROLOGIA

Veja por que esta madrugada marca o fim de um ciclo de dúvidas para muitos signos (25 de fevereiro)

Entenda por que os próximos dias serão decisivos para a sua colheita real

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 04:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia termina com uma sensação de "missão cumprida" para quem teve coragem de se comunicar. Se você seguiu o fluxo da Lua Crescente e tomou iniciativas, os resultados começarão a aparecer de forma muito clara nas próximas horas. Para Peixes, o foco volta-se para o conforto do lar: uma conversa familiar ou a organização do seu espaço trará o alívio emocional necessário para fechar a semana com chave de ouro.



Esta madrugada marca o fim de um ciclo de incertezas. A agilidade mental de hoje limpou o caminho para decisões mais sólidas amanhã. O universo já processou suas intenções e agora começa a ajustar os detalhes nos bastidores. Para os signos de Ar (Gêmeos, Libra, Aquário), a clareza sobre o futuro é a maior recompensa deste dia vibrante. Vocês terminam a terça-feira com a mente cheia de novas possibilidades.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

A dica para o seu despertar é manter as palavras positivas. O que foi semeado hoje sob a Lua Crescente tende a crescer rápido, então certifique-se de que você está alimentando os pensamentos certos. Se sobrou alguma pendência, não se desespere: a energia de movimento continua forte amanhã. O importante foi ter saído da inércia.

