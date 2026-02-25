ASTROLOGIA

Tarot de quarta-feira (25 de fevereiro): A Justiça pede equilíbrio e decisões importantes

Carta do dia indica momento de responsabilidade, escolhas conscientes e colheita de consequências

Heider Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 03:45

Tarot Crédito: Shutterstock

O tarot para esta quarta-feira, 25 de fevereiro, revela o arcano A Justiça como energia dominante do dia. A carta simboliza equilíbrio, verdade e decisões que exigem maturidade. Nada passa despercebido sob essa vibração, tudo tende a ser colocado na balança.

Este é um dia de ajustes. Pendências podem ser resolvidas, conversas importantes podem acontecer e situações mal explicadas tendem a vir à tona. A Justiça não pune, ela equilibra. É o momento de agir com clareza e assumir responsabilidades.

No trabalho, decisões estratégicas podem definir os próximos passos. No campo financeiro, é um bom momento para organizar contas, rever contratos e agir com cautela. Já no amor, a carta pede diálogo honesto e posicionamento firme.

A energia desta quarta favorece quem age com ética e coerência. Se você plantou com verdade, pode colher bons resultados. Caso contrário, será hora de aprender com os erros.

Conselho do Tarot para hoje:

Seja justo consigo e com os outros. Pense antes de agir e escolha sempre o caminho da verdade.

Energia do dia: equilíbrio, responsabilidade e clareza.