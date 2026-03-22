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Hoje (22 de março), o domingo traz mais leveza aos signos e abre espaço para escolhas que fazem bem

A energia desacelera para que os signos consigam perceber melhor o que sentem e o que precisam preservar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de março de 2026 às 03:00

Signos e abundância
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 22 de março, o domingo chega com uma energia mais tranquila, convidando a desacelerar, respirar e olhar com mais carinho para o que acontece por dentro. Nem tudo precisa ser resolvido com pressa. Em muitos casos, o que o dia pede é presença, escuta e escolhas mais gentis. A leveza de hoje não vem da ausência de desafios, mas da forma mais consciente de lidar com eles.

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Áries: Hoje você sente necessidade de diminuir o ritmo e prestar mais atenção ao que vem acumulando por dentro. O dia favorece pausas sinceras, conversas acolhedoras e decisões que respeitem seu limite emocional. Nem toda força precisa se mostrar no impulso.

Dica cósmica: Descansar também é uma forma de seguir.

Touro: O domingo traz conforto quando você se permite aproveitar o que é simples. Pequenos prazeres, encontros tranquilos e momentos de silêncio podem renovar seu centro. Hoje, menos excesso e mais presença farão muito bem.

Dica cósmica: O essencial costuma ser o que mais nutre.

Gêmeos: Hoje sua mente pede menos ruído e mais direção. Organizar pensamentos, rever prioridades e se afastar de distrações desnecessárias ajuda você a recuperar o foco emocional. O que parecia disperso começa a fazer sentido.

Dica cósmica: Clareza nasce quando você se escuta de verdade.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: O dia favorece acolhimento, intimidade e reconexão com quem faz você se sentir em casa. Hoje, gestos simples podem ter grande impacto emocional. Permitir-se sentir sem se defender tanto será libertador.

Dica cósmica: Afeto sincero também reorganiza.

Leão: Hoje você pode perceber que nem sempre precisa sustentar tudo sozinho. O domingo pede mais suavidade com você mesmo e menos cobrança por desempenho. Ao relaxar um pouco o controle, você encontra um bem-estar mais real.

Dica cósmica: Leveza também é sinal de maturidade.

Virgem: O dia favorece ajustes sutis que melhoram seu equilíbrio sem exigir esforço exagerado. Reorganizar a rotina, mudar pequenos hábitos e respeitar seu tempo já será suficiente para trazer alívio. Hoje, o simples funciona.

Dica cósmica: Pequenas mudanças também transformam.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
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Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Libra: Hoje o coração pede mais verdade e menos tentativa de agradar todo mundo. O domingo favorece conversas honestas e escolhas mais alinhadas com o que você realmente sente. Sua paz aumenta quando você para de se dividir tanto.

Dica cósmica: Agradar a si também é necessário.

Escorpião: O dia pode trazer uma vontade maior de recolhimento e observação. Em vez de reagir de imediato, você ganha mais ao sentir primeiro e entender o que realmente está mexendo com você. O silêncio de hoje tem respostas importantes.

Dica cósmica: Nem toda resposta precisa nascer na pressa.

Sagitário: Hoje você sente vontade de viver algo mais leve, espontâneo e prazeroso. O domingo favorece encontros, risadas e momentos que ajudam a aliviar tensões recentes. Dar espaço ao que faz bem também é uma escolha inteligente.

Dica cósmica: Alegria também pode ser cura.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: O dia convida você a soltar um pouco a rigidez e dar atenção ao que seu corpo e sua mente vêm pedindo. Descanso, conforto e um ritmo mais gentil ajudam a restaurar sua energia. Hoje, produtividade não precisa ser prioridade.

Dica cósmica: Pausa consciente fortalece mais do que insistência.

Aquário: Hoje o domingo favorece novas percepções e conversas que ampliam sua visão sobre uma situação importante. Você tende a enxergar com mais clareza algo que estava confuso emocionalmente. Falar com alguém de confiança pode ajudar bastante.

Dica cósmica: Quando a mente clareia, o coração acompanha.

Peixes: O dia pede acolhimento e mais carinho com seus próprios processos. Hoje, você pode se sentir mais sensível, mas isso não é fraqueza, é sinal de profundidade. Respeitar esse estado será essencial para fechar a semana com mais equilíbrio.

Dica cósmica: Sensibilidade bem cuidada vira força.

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