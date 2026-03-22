ASTROLOGIA

Hoje (22 de março), o domingo traz mais leveza aos signos e abre espaço para escolhas que fazem bem

A energia desacelera para que os signos consigam perceber melhor o que sentem e o que precisam preservar

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de março de 2026 às 03:00

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 22 de março, o domingo chega com uma energia mais tranquila, convidando a desacelerar, respirar e olhar com mais carinho para o que acontece por dentro. Nem tudo precisa ser resolvido com pressa. Em muitos casos, o que o dia pede é presença, escuta e escolhas mais gentis. A leveza de hoje não vem da ausência de desafios, mas da forma mais consciente de lidar com eles.

Áries: Hoje você sente necessidade de diminuir o ritmo e prestar mais atenção ao que vem acumulando por dentro. O dia favorece pausas sinceras, conversas acolhedoras e decisões que respeitem seu limite emocional. Nem toda força precisa se mostrar no impulso.

Dica cósmica: Descansar também é uma forma de seguir.

Touro: O domingo traz conforto quando você se permite aproveitar o que é simples. Pequenos prazeres, encontros tranquilos e momentos de silêncio podem renovar seu centro. Hoje, menos excesso e mais presença farão muito bem.

Dica cósmica: O essencial costuma ser o que mais nutre.

Gêmeos: Hoje sua mente pede menos ruído e mais direção. Organizar pensamentos, rever prioridades e se afastar de distrações desnecessárias ajuda você a recuperar o foco emocional. O que parecia disperso começa a fazer sentido.

Dica cósmica: Clareza nasce quando você se escuta de verdade.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Câncer: O dia favorece acolhimento, intimidade e reconexão com quem faz você se sentir em casa. Hoje, gestos simples podem ter grande impacto emocional. Permitir-se sentir sem se defender tanto será libertador.

Dica cósmica: Afeto sincero também reorganiza.

Leão: Hoje você pode perceber que nem sempre precisa sustentar tudo sozinho. O domingo pede mais suavidade com você mesmo e menos cobrança por desempenho. Ao relaxar um pouco o controle, você encontra um bem-estar mais real.

Dica cósmica: Leveza também é sinal de maturidade.

Virgem: O dia favorece ajustes sutis que melhoram seu equilíbrio sem exigir esforço exagerado. Reorganizar a rotina, mudar pequenos hábitos e respeitar seu tempo já será suficiente para trazer alívio. Hoje, o simples funciona.

Dica cósmica: Pequenas mudanças também transformam.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Libra: Hoje o coração pede mais verdade e menos tentativa de agradar todo mundo. O domingo favorece conversas honestas e escolhas mais alinhadas com o que você realmente sente. Sua paz aumenta quando você para de se dividir tanto.

Dica cósmica: Agradar a si também é necessário.

Escorpião: O dia pode trazer uma vontade maior de recolhimento e observação. Em vez de reagir de imediato, você ganha mais ao sentir primeiro e entender o que realmente está mexendo com você. O silêncio de hoje tem respostas importantes.

Dica cósmica: Nem toda resposta precisa nascer na pressa.

Sagitário: Hoje você sente vontade de viver algo mais leve, espontâneo e prazeroso. O domingo favorece encontros, risadas e momentos que ajudam a aliviar tensões recentes. Dar espaço ao que faz bem também é uma escolha inteligente.

Dica cósmica: Alegria também pode ser cura.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Capricórnio: O dia convida você a soltar um pouco a rigidez e dar atenção ao que seu corpo e sua mente vêm pedindo. Descanso, conforto e um ritmo mais gentil ajudam a restaurar sua energia. Hoje, produtividade não precisa ser prioridade.

Dica cósmica: Pausa consciente fortalece mais do que insistência.

Aquário: Hoje o domingo favorece novas percepções e conversas que ampliam sua visão sobre uma situação importante. Você tende a enxergar com mais clareza algo que estava confuso emocionalmente. Falar com alguém de confiança pode ajudar bastante.

Dica cósmica: Quando a mente clareia, o coração acompanha.

Peixes: O dia pede acolhimento e mais carinho com seus próprios processos. Hoje, você pode se sentir mais sensível, mas isso não é fraqueza, é sinal de profundidade. Respeitar esse estado será essencial para fechar a semana com mais equilíbrio.