Cor e número da sorte de hoje (22 de março): leveza e conexão marcam o dia e favorecem relações

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Giuliana Mancini
Publicado em 22 de março de 2026 às 09:00
Hoje, 22 de março, é um dia para desacelerar e valorizar o que realmente importa. Relações ganham destaque e momentos simples podem trazer grande satisfação.
Áries: Aproveite o dia para descansar e reorganizar a mente. Nem tudo precisa ser resolvido agora.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 2
Touro: Momentos de conforto e prazer simples trazem bem-estar. Permita-se relaxar.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 6
Gêmeos: Conversas leves e encontros descontraídos podem renovar sua energia.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 3
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Câncer: Estar com quem você ama fará toda a diferença hoje. Valorize esses momentos.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 7
Leão: Um dia ideal para se desconectar de cobranças e aproveitar o presente.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 1
Virgem: Organizar pequenos detalhes pode trazer sensação de paz e controle.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 5
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Libra: O dia favorece harmonia e equilíbrio nas relações. Evite conflitos desnecessários.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 8
Escorpião: Emoções mais intensas pedem acolhimento. Ouça mais sua intuição.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 9
Sagitário: Um convite ou encontro pode animar seu domingo. Diga sim ao inesperado.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 4
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Capricórnio: Desacelerar será essencial para recarregar as energias. Respeite seu tempo.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 10
Aquário: Criatividade e leveza marcam o dia. Aproveite para fazer algo diferente.
Cor da sorte: Lilás
Número da sorte: 11
Peixes: Um dia perfeito para se conectar com suas emoções e buscar tranquilidade.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 12