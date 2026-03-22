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Cor e número da sorte de hoje (22 de março): leveza e conexão marcam o dia e favorecem relações

O domingo chega com uma energia mais suave, ideal para desacelerar, refletir e fortalecer vínculos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de março de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 22 de março, é um dia para desacelerar e valorizar o que realmente importa. Relações ganham destaque e momentos simples podem trazer grande satisfação.

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Áries: Aproveite o dia para descansar e reorganizar a mente. Nem tudo precisa ser resolvido agora.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 2

Touro: Momentos de conforto e prazer simples trazem bem-estar. Permita-se relaxar.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 6

Gêmeos: Conversas leves e encontros descontraídos podem renovar sua energia.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 3

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Câncer: Estar com quem você ama fará toda a diferença hoje. Valorize esses momentos.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 7

Leão: Um dia ideal para se desconectar de cobranças e aproveitar o presente.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 1

Virgem: Organizar pequenos detalhes pode trazer sensação de paz e controle.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Libra: O dia favorece harmonia e equilíbrio nas relações. Evite conflitos desnecessários.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 8

Escorpião: Emoções mais intensas pedem acolhimento. Ouça mais sua intuição.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 9

Sagitário: Um convite ou encontro pode animar seu domingo. Diga sim ao inesperado.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 4

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Capricórnio: Desacelerar será essencial para recarregar as energias. Respeite seu tempo.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 10

Aquário: Criatividade e leveza marcam o dia. Aproveite para fazer algo diferente.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 11

Peixes: Um dia perfeito para se conectar com suas emoções e buscar tranquilidade.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 12

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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