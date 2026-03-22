ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (22 de março): leveza e conexão marcam o dia e favorecem relações

O domingo chega com uma energia mais suave, ideal para desacelerar, refletir e fortalecer vínculos

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de março de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 22 de março, é um dia para desacelerar e valorizar o que realmente importa. Relações ganham destaque e momentos simples podem trazer grande satisfação.

Áries: Aproveite o dia para descansar e reorganizar a mente. Nem tudo precisa ser resolvido agora.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 2

Touro: Momentos de conforto e prazer simples trazem bem-estar. Permita-se relaxar.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 6

Gêmeos: Conversas leves e encontros descontraídos podem renovar sua energia.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 3

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Câncer: Estar com quem você ama fará toda a diferença hoje. Valorize esses momentos.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 7

Leão: Um dia ideal para se desconectar de cobranças e aproveitar o presente.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 1

Virgem: Organizar pequenos detalhes pode trazer sensação de paz e controle.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Libra: O dia favorece harmonia e equilíbrio nas relações. Evite conflitos desnecessários.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 8

Escorpião: Emoções mais intensas pedem acolhimento. Ouça mais sua intuição.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 9

Sagitário: Um convite ou encontro pode animar seu domingo. Diga sim ao inesperado.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 4

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Capricórnio: Desacelerar será essencial para recarregar as energias. Respeite seu tempo.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 10

Aquário: Criatividade e leveza marcam o dia. Aproveite para fazer algo diferente.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 11

Peixes: Um dia perfeito para se conectar com suas emoções e buscar tranquilidade.

Cor da sorte: Branco