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Áries, Libra, Sagitário e Peixes recebem um presente do universo hoje (22 de março) e podem viver um domingo de alívio, resposta e surpresa

O dia favorece encontros certeiros, intuições fortes e momentos que parecem chegar exatamente na hora em que mais fazem sentido

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de março de 2026 às 07:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Neste domingo, 22 de março, a sensação de que o universo está enviando um recado pode ficar mais forte para alguns signos. Hoje, pequenos acontecimentos, conversas inesperadas, mudanças de plano e até sentimentos difíceis de explicar podem funcionar como um verdadeiro presente, trazendo clareza, conforto e direção. Nem sempre esse presente vem em forma de algo grandioso. Às vezes, ele aparece como paz, confirmação ou a coragem que faltava para seguir em frente. Para quatro signos, o dia tende a ser especialmente simbólico.

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Áries: Hoje, o presente do universo pode vir como uma resposta que encerra uma dúvida antiga e devolve sua confiança. Você tende a sentir com mais clareza o que quer, o que não quer mais e qual atitude precisa tomar para sair da estagnação. O domingo favorece iniciativa, coragem e uma sensação boa de retomada. O que parecia travado começa a ganhar movimento quando você para de esperar tanto e decide agir.

Dica cósmica: Confie no impulso que nasce da certeza, não da pressa.

10 livros para quem é do signo de Áries

De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação
É Assim Que Acaba – Colleen Hoover: Emocional direto, confronta verdades - Áries gosta de coragem narrativa. por Divulgação
O Alienista – Machado de Assis: Irônico, direto, crítico - humor que Áries aprecia. por Divulgação
O Sol é Para Todos – Harper Lee: Uma história de injustiça que mexe com seu senso de luta. por Divulgação
Holocausto Brasileiro – Daniela Arbex: Impactante e corajoso - combina com sua energia de denúncia. por Divulgação
A Corrida do Escorpião – Maggie Stiefvater: Competição, risco e intensidade - a cara do signo. por Divulgação
O Ceifador – Neal Shusterman: Áries ama dilemas éticos fortes + ação constante. por Divulgação
Clube do Livro dos Homens – Lyssa Kay Adams: Leve, engraçado e rápido - flui bem para quem odeia enrolação. por Divulgação
A Arte de Pedir – Amanda Palmer: Sobre coragem criativa - vibra com Áries. por Divulgação
Garota Exemplar – Gillian Flynn: Ritmo acelerado, reviravoltas secas - perfeito para o signo sem paciência. por Divulgação
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De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação

Libra: O universo pode te presentear hoje com harmonia emocional e uma percepção mais nítida sobre relações, escolhas e prioridades. Algo que vinha te confundindo tende a se organizar internamente, e isso já muda muita coisa. O domingo favorece reconciliações, conversas leves e a sensação de que você não precisa mais se desgastar para manter o que não se sustenta sozinho.

Dica cósmica: Receba com leveza o que te traz paz e pare de romantizar o que só gera dúvida.

10 livros para quem é do signo de Libra

Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação
Powerless – Lauren Roberts: Romantasia com estética forte e tensão romântica - Libra adora. por Divulgação
Casada Até Quarta – Catherine Bybee: Romance leve e agradável - Libra gosta de conforto emocional. por Divulgação
A Noiva Fantasma – Yangsze Choo: Misterioso, belo, cultural - tudo que Libra aprecia. por Divulgação
O Jardim Secreto – Frances Hodgson Burnett: Estético, delicado, transformador - Libra se encanta. por Divulgação
Um Lugar Bem Longe Daqui – Delia Owens: Natureza, poesia e emoção equilibrada - perfeito para o signo. por Divulgação
O Amor da Minha Vida – Rosie Walsh: Drama + mistério + romance - Libra ama dualidades. por Divulgação
A Vida Mentirosa dos Adultos – Elena Ferrante: Camadas sociais e emocionais - Libra gosta de histórias humanas. por Divulgação
Malibu Renasce – Taylor Jenkins Reid: Drama glamouroso e visual - a estética libriana vibra. por Divulgação
O Ano do Pensamento Mágico – Joan Didion: Profundo e delicado ao mesmo tempo - o equilíbrio que Libra preza. por Divulgação
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Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação

Sagitário: Hoje, o presente do universo pode aparecer como uma oportunidade de enxergar mais longe e recuperar o entusiasmo por algo que estava perdendo o brilho. Um convite, uma ideia, uma mensagem ou até uma vontade repentina de mudar de rota pode te mostrar que ainda há muita coisa boa por viver. O domingo favorece expansão, esperança e aquela sensação deliciosa de que o melhor ainda pode surpreender.

Dica cósmica: Siga o que reacende sua energia sem tentar racionalizar tudo.

10 livros para quem é do signo de Sagitário

Verity – Colleen Hoover: Romance + suspense + impacto - prende o sagitariano inquieto. por Divulgação
O Príncipe Cruel – Holly Black: Mundo expansivo + intrigas - Sagitário ama aventuras inteligentes. por Divulgação
A Estrada da Noite – Joe Hill: Assustador e caótico - combina com o espírito aventureiro. por Divulgação
Macunaíma – Mário de Andrade: Viagem, mito, exagero - a alma sagitariana. por Divulgação
Comer, Rezar, Amar – Elizabeth Gilbert: Viagem + autodescoberta - Sagitário total. por Divulgação
As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa – C. S. Lewis: Exploração, fantasia, descobertas - match perfeito. por Divulgação
As Aventuras de Huckleberry Finn – Mark Twain: Estrada, humor e liberdade - o espírito inquieto do signo. por Divulgação
As Viagens de Gulliver – Jonathan Swift: Sátira + exploração + crítica - a cara do signo. por Divulgação
Anna e o Beijo Francês – Stephanie Perkins: Viagem + romance leve + descoberta pessoal - vibra com a energia livre e curiosa de Sagitário. por Divulgação
Os Pilares da Terra – Ken Follett: Histórico épico - Sagitário adora narrativas amplas. por Divulgação
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Verity – Colleen Hoover: Romance + suspense + impacto - prende o sagitariano inquieto. por Divulgação

Peixes: O seu presente hoje pode vir em forma de sensibilidade afiada, acolhimento e uma forte confirmação interior. Você tende a perceber com mais facilidade o que toca sua alma de verdade e o que já não cabe no seu momento. O domingo favorece conexões sinceras, descanso emocional e sinais sutis que fazem todo sentido para o seu coração. Algo simples pode mexer profundamente com você e trazer uma espécie de cura silenciosa.

Dica cósmica: Não subestime aquilo que te emociona, porque é justamente aí que mora a mensagem.

10 livros para quem é do signo de Peixes

O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação
Capão Pecado – Ferréz: Humano, emotivo e social - Peixes sente cada camada do livro. por Divulgação
A Mulher na Cabine 10 – Ruth Ware: Psicológico, sensorial e claustrofóbico - perfeito para a intensidade emocional do signo. por Divulgação
O Segredo – Rhonda Byrne: Peixes vibra com temas de energia, intenção e espiritualidade. por Divulgação
A Melodia Feroz – V. E. Schwab: Sombrio, artístico e emocional - a vibe estética que Peixes ama. por Divulgação
A Livraria dos Finais Felizes – Katarina Bivald: Afeto, gentileza e nostalgia - combina com o coração terno do signo. por Divulgação
O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry: Imaginativo, simbólico, poético - Peixes vibra profundamente. por Divulgação
A Casa dos Espíritos – Isabel Allende: Mágico, emocional, espiritual e cheio de imagens - a alma pisciana mergulha profundamente. por Divulgação
Wind Weaver: a guardiã do vento – Julie Johnson: Poético, sensorial, carregado de atmosfera - Peixes se conecta com esse mundo intuitivo. por Divulgação
Um Caminho Para a Liberdade – Jojo Moyes: Emoção, propósito e impacto humano - tudo que o signo busca nas histórias. por Divulgação
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O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação

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