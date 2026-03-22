ASTROLOGIA

Áries, Libra, Sagitário e Peixes recebem um presente do universo hoje (22 de março) e podem viver um domingo de alívio, resposta e surpresa

O dia favorece encontros certeiros, intuições fortes e momentos que parecem chegar exatamente na hora em que mais fazem sentido

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de março de 2026 às 07:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Neste domingo, 22 de março, a sensação de que o universo está enviando um recado pode ficar mais forte para alguns signos. Hoje, pequenos acontecimentos, conversas inesperadas, mudanças de plano e até sentimentos difíceis de explicar podem funcionar como um verdadeiro presente, trazendo clareza, conforto e direção. Nem sempre esse presente vem em forma de algo grandioso. Às vezes, ele aparece como paz, confirmação ou a coragem que faltava para seguir em frente. Para quatro signos, o dia tende a ser especialmente simbólico.

Áries: Hoje, o presente do universo pode vir como uma resposta que encerra uma dúvida antiga e devolve sua confiança. Você tende a sentir com mais clareza o que quer, o que não quer mais e qual atitude precisa tomar para sair da estagnação. O domingo favorece iniciativa, coragem e uma sensação boa de retomada. O que parecia travado começa a ganhar movimento quando você para de esperar tanto e decide agir.

Dica cósmica: Confie no impulso que nasce da certeza, não da pressa.

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Libra: O universo pode te presentear hoje com harmonia emocional e uma percepção mais nítida sobre relações, escolhas e prioridades. Algo que vinha te confundindo tende a se organizar internamente, e isso já muda muita coisa. O domingo favorece reconciliações, conversas leves e a sensação de que você não precisa mais se desgastar para manter o que não se sustenta sozinho.

Dica cósmica: Receba com leveza o que te traz paz e pare de romantizar o que só gera dúvida.

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Sagitário: Hoje, o presente do universo pode aparecer como uma oportunidade de enxergar mais longe e recuperar o entusiasmo por algo que estava perdendo o brilho. Um convite, uma ideia, uma mensagem ou até uma vontade repentina de mudar de rota pode te mostrar que ainda há muita coisa boa por viver. O domingo favorece expansão, esperança e aquela sensação deliciosa de que o melhor ainda pode surpreender.

Dica cósmica: Siga o que reacende sua energia sem tentar racionalizar tudo.

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Peixes: O seu presente hoje pode vir em forma de sensibilidade afiada, acolhimento e uma forte confirmação interior. Você tende a perceber com mais facilidade o que toca sua alma de verdade e o que já não cabe no seu momento. O domingo favorece conexões sinceras, descanso emocional e sinais sutis que fazem todo sentido para o seu coração. Algo simples pode mexer profundamente com você e trazer uma espécie de cura silenciosa.

Dica cósmica: Não subestime aquilo que te emociona, porque é justamente aí que mora a mensagem.