ASTROLOGIA

Horóscopo semanal (23 e 29 de março) aponta desafios na comunicação e necessidade de maturidade; veja previsão

Movimentos intensos dos astros exigem mais responsabilidade, equilíbrio emocional e decisões realistas

Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 07:44

Astrologia e signos Crédito: Shutterstock

A semana entre esta segunda-feira (23) e o domingo (29) será marcada por cobranças internas, ajustes de rota e necessidade de mais clareza nas atitudes. A combinação de influências astrológicas indica um período de intensidade emocional, com tendência a impulsividade, especialmente na forma de se comunicar. Ao mesmo tempo, haverá oportunidades para crescimento, desde que haja disciplina e senso de realidade.

O momento pede menos ilusão e mais ação concreta. A busca por liberdade seguirá forte, mas será essencial considerar também as necessidades das outras pessoas para evitar conflitos e desgastes desnecessários.

Características dos signos Ascendentes 1 de 4

Áries

A semana será de renovação pessoal, com necessidade de abandonar comportamentos imaturos e assumir mais responsabilidade sobre as próprias escolhas. Emoções profundas podem gerar inquietação, exigindo organização mental e foco para transformar planos em ações concretas.

Touro

O período favorece o recolhimento e a reorganização interna. Será importante encarar a realidade com maturidade e estabelecer limites para preservar a energia. Apesar da introspecção, o magnetismo pessoal estará em alta, o que exige cuidado com impulsos.

Gêmeos

Projetos coletivos ganham destaque, mas será necessário alinhar expectativas à realidade. A comunicação estará mais firme, favorecendo a defesa de ideias, porém com risco de atritos. Equilibrar razão e emoção será fundamental.

Câncer

A carreira entra em foco, exigindo mais comprometimento e planejamento. A comunicação no trabalho pode ficar acelerada, aumentando o risco de conflitos. Por outro lado, conexões sociais tendem a trazer oportunidades importantes.

Cor de cada signo para 2026 1 de 12

Leão

O momento pede mais estrutura nos objetivos de longo prazo. A semana favorece decisões importantes no trabalho, mas exige paciência para evitar conflitos causados pela pressa. A clareza nas metas será essencial.

Virgem

Questões financeiras e burocráticas exigirão atenção. Será necessário abandonar ilusões e agir com responsabilidade para evitar perdas. Nos relacionamentos, a comunicação intensa pode ajudar, desde que não se torne agressiva.

Libra

Relacionamentos passam por ajustes importantes. O período pede mais clareza, limites e decisões firmes. No trabalho e na saúde, a rotina exigirá agilidade, enquanto a impulsividade pode gerar conflitos se não for controlada.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Escorpião

A semana pede disciplina na rotina e nos cuidados com a saúde. A comunicação estará intensa, o que pode facilitar decisões, mas também gerar atritos. O desafio será equilibrar interesses pessoais com compromissos.

Sagitário

Projetos pessoais e busca por prazer precisarão de mais responsabilidade. No ambiente familiar, conversas diretas podem resolver pendências, mas exigirão cautela para não gerar conflitos.

Capricórnio

Questões familiares ganham destaque e exigem diálogo e organização. O momento também favorece melhorias no lar, desde que haja planejamento. A paciência será essencial para manter o equilíbrio.

Aquário

A comunicação será o principal ponto de atenção. Será necessário estruturar melhor as ideias e evitar decisões impulsivas, especialmente em assuntos financeiros. O período favorece contatos produtivos.

Peixes