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Horóscopo semanal (23 e 29 de março) aponta desafios na comunicação e necessidade de maturidade; veja previsão

Movimentos intensos dos astros exigem mais responsabilidade, equilíbrio emocional e decisões realistas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 07:44

Astrologia e signos
Astrologia e signos Crédito: Shutterstock

A semana entre esta segunda-feira (23) e o domingo (29) será marcada por cobranças internas, ajustes de rota e necessidade de mais clareza nas atitudes. A combinação de influências astrológicas indica um período de intensidade emocional, com tendência a impulsividade, especialmente na forma de se comunicar. Ao mesmo tempo, haverá oportunidades para crescimento, desde que haja disciplina e senso de realidade.

O momento pede menos ilusão e mais ação concreta. A busca por liberdade seguirá forte, mas será essencial considerar também as necessidades das outras pessoas para evitar conflitos e desgastes desnecessários.

Características dos signos Ascendentes

Características dos signos Ascendentes por Reprodução
Características dos signos Ascendentes por Reprodução
Características dos signos Ascendentes por Reprodução
Características dos signos Ascendentes por Reprodução
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Características dos signos Ascendentes por Reprodução

Áries

A semana será de renovação pessoal, com necessidade de abandonar comportamentos imaturos e assumir mais responsabilidade sobre as próprias escolhas. Emoções profundas podem gerar inquietação, exigindo organização mental e foco para transformar planos em ações concretas.

Touro

O período favorece o recolhimento e a reorganização interna. Será importante encarar a realidade com maturidade e estabelecer limites para preservar a energia. Apesar da introspecção, o magnetismo pessoal estará em alta, o que exige cuidado com impulsos.

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Gêmeos

Projetos coletivos ganham destaque, mas será necessário alinhar expectativas à realidade. A comunicação estará mais firme, favorecendo a defesa de ideias, porém com risco de atritos. Equilibrar razão e emoção será fundamental.

Câncer

A carreira entra em foco, exigindo mais comprometimento e planejamento. A comunicação no trabalho pode ficar acelerada, aumentando o risco de conflitos. Por outro lado, conexões sociais tendem a trazer oportunidades importantes.

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
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Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

Leão

O momento pede mais estrutura nos objetivos de longo prazo. A semana favorece decisões importantes no trabalho, mas exige paciência para evitar conflitos causados pela pressa. A clareza nas metas será essencial.

Virgem

Questões financeiras e burocráticas exigirão atenção. Será necessário abandonar ilusões e agir com responsabilidade para evitar perdas. Nos relacionamentos, a comunicação intensa pode ajudar, desde que não se torne agressiva.

Libra

Relacionamentos passam por ajustes importantes. O período pede mais clareza, limites e decisões firmes. No trabalho e na saúde, a rotina exigirá agilidade, enquanto a impulsividade pode gerar conflitos se não for controlada.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Escorpião

A semana pede disciplina na rotina e nos cuidados com a saúde. A comunicação estará intensa, o que pode facilitar decisões, mas também gerar atritos. O desafio será equilibrar interesses pessoais com compromissos.

Sagitário

Projetos pessoais e busca por prazer precisarão de mais responsabilidade. No ambiente familiar, conversas diretas podem resolver pendências, mas exigirão cautela para não gerar conflitos.

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Capricórnio

Questões familiares ganham destaque e exigem diálogo e organização. O momento também favorece melhorias no lar, desde que haja planejamento. A paciência será essencial para manter o equilíbrio.

Aquário

A comunicação será o principal ponto de atenção. Será necessário estruturar melhor as ideias e evitar decisões impulsivas, especialmente em assuntos financeiros. O período favorece contatos produtivos.

Peixes

O foco estará nas finanças e nos valores pessoais. O momento pede organização e responsabilidade para garantir estabilidade. A comunicação favorece decisões rápidas, desde que a impulsividade seja controlada.

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