Lollapalooza 2026: 10 makes para brilhar no festival e truques para a maquiagem durar o dia todo

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de março de 2026 às 09:43
Chegou o dia! O Lollapalooza 2026 começa nesta sexta-feira (20) e, se o seu checklist de festival está completo, mas a dúvida sobre a make ainda persiste, você está no lugar certo.
Festival é sinônimo de cor, brilho, liberdade mas também de calor, sol, chuva e muitas horas ao ar livre. Ou seja, não basta só ser bonita, a make precisa durar.
Pensando nisso, reunimos inspirações, além de dicas práticas para você montar um visual que aguente do primeiro show até o último.
Ideias de maquiagem para shows e festivais
4. Neon: Sombras fluorescentes ganham destaque principalmente em ambientes noturnos.
5. Pele glow natural: Aquele iluminado bonito, com cara de pele saudável, funciona para qualquer look.
6. Sombra monocromática intensa: Escolha uma cor forte e aplique em toda a pálpebra para um visual marcante.
7. Boca vibrante: Batom vermelho, pink ou laranja pode ser o destaque da produção.
8. Mix de cores nos olhos: Combine duas ou mais cores para um efeito artístico e moderno.
9. Efeito molhado (glossy): Pálpebras com acabamento brilhante criam um visual fashionista.
10. Make minimalista com ponto de luz: Se preferir algo mais leve, aposte em uma pele natural com um detalhe de brilho estratégico no canto interno dos olhos.
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Antes de pensar nas cores, você precisa garantir que a maquiagem vai durar. Tudo começa com uma pele bem cuidada.
Limpeza, tonificação e hidratação são indispensáveis. E aqui vai um alerta: evite hidratantes muito leves em sérum, que podem atrapalhar a fixação.
Outro passo que não pode faltar é o protetor solar, de preferência com cor, para já uniformizar a pele.
Quer que sua make sobreviva ao calor e ao suor? Anota essas dicas:
Um truque extra: aplicar iluminador em gel antes da base ajuda a criar um glow natural e reduz a necessidade de camadas pesadas depois.
Prefira fórmulas de longa duração, especialmente aquelas que começam cremosas e secam com efeito matte. Elas resistem melhor ao calor.
Nos olhos, vale usar um primer (ou até iluminador em gel) antes da sombra. Já nos lábios, comece com lápis de contorno e finalize com batom de alta fixação.
Mesmo com uma maquiagem resistente, alguns itens salvam o visual ao longo do dia:
No fim das contas, o mais importante é você se sentir bem e curtir o festival do seu jeito.