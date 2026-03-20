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Lollapalooza 2026: 10 makes para brilhar no festival e truques para a maquiagem durar o dia todo

Veja inspirações e dicas práticas para criar uma make resistente e cheia de estilo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de março de 2026 às 09:43

Maquiagens para shows e festivais: Zara Larsson
Maquiagens para shows e festivais: Zara Larsson Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Chegou o dia! O Lollapalooza 2026 começa nesta sexta-feira (20) e, se o seu checklist de festival está completo, mas a dúvida sobre a make ainda persiste, você está no lugar certo.

Festival é sinônimo de cor, brilho, liberdade mas também de calor, sol, chuva e muitas horas ao ar livre. Ou seja, não basta só ser bonita, a make precisa durar.

Pensando nisso, reunimos inspirações, além de dicas práticas para você montar um visual que aguente do primeiro show até o último.

Ideias de maquiagem para shows e festivais

Maquiagens para shows e festivais: Zara Larsson por Reprodução/Redes Sociais
Maquiagens para shows e festivais: Sabrina Carpenter por Reprodução/Redes Sociais
Maquiagens para shows e festivais: Angélica Silva por Reprodução/Redes Sociais
Maquiagens para shows e festivais: Sabrina Sato por Reprodução/Redes Sociais
Maquiagens para shows e festivais: Mirella Qualha por Reprodução/Redes Sociais
Maquiagens para shows e festivais: Doechii por Reprodução/Redes Sociais
Maquiagens para shows e festivais: Chappell Roan por Reprodução/Redes Sociais
Maquiagens para shows e festivais por Reprodução/Pinterest
Maquiagens para shows e festivais por Reprodução/Pinterest
Maquiagens para shows e festivais por Reprodução/Pinterest
Maquiagens para shows e festivais: Zara Larsson por Reprodução/Redes Sociais
Maquiagens para shows e festivais: Zara Larsson por Reprodução/Redes Sociais
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Maquiagens para shows e festivais: Zara Larsson por Reprodução/Redes Sociais

  • 1. Delineado gráfico colorido: Esqueça o pretinho básico. Aposte em traços geométricos com cores vibrantes como azul, verde e laranja.

  • 2. Glitter: Olhos, têmporas ou até sobrancelhas com glitter são a cara de festival. Quanto mais brilho, melhor.

  • 3. Pedrarias no rosto: Strass colado próximo aos olhos ou das sobrancelhas cria um efeito bonito e brilhante. 

4. Neon: Sombras fluorescentes ganham destaque principalmente em ambientes noturnos.

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5. Pele glow natural: Aquele iluminado bonito, com cara de pele saudável, funciona para qualquer look.

6. Sombra monocromática intensa: Escolha uma cor forte e aplique em toda a pálpebra para um visual marcante.

7. Boca vibrante: Batom vermelho, pink ou laranja pode ser o destaque da produção.

8. Mix de cores nos olhos: Combine duas ou mais cores para um efeito artístico e moderno.

9. Efeito molhado (glossy): Pálpebras com acabamento brilhante criam um visual fashionista.

10. Make minimalista com ponto de luz: Se preferir algo mais leve, aposte em uma pele natural com um detalhe de brilho estratégico no canto interno dos olhos.

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  • O segredo está na preparação da pele

Antes de pensar nas cores, você precisa garantir que a maquiagem vai durar. Tudo começa com uma pele bem cuidada.

Limpeza, tonificação e hidratação são indispensáveis. E aqui vai um alerta: evite hidratantes muito leves em sérum, que podem atrapalhar a fixação.

Outro passo que não pode faltar é o protetor solar, de preferência com cor, para já uniformizar a pele.

  • Truques para a maquiagem durar o dia inteiro

Quer que sua make sobreviva ao calor e ao suor? Anota essas dicas:

  • 1. Use bruma fixadora antes da base para preparar a pele
  • 2. Aposte em base leve, que adere melhor e não pesa
  • 3. Finalize com pó facial para aumentar a durabilidade
  • 4. Use produtos à prova d’água, principalmente nos olhos

Um truque extra: aplicar iluminador em gel antes da base ajuda a criar um glow natural e reduz a necessidade de camadas pesadas depois.

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  • Produtos certos fazem toda a diferença

Prefira fórmulas de longa duração, especialmente aquelas que começam cremosas e secam com efeito matte. Elas resistem melhor ao calor.

Nos olhos, vale usar um primer (ou até iluminador em gel) antes da sombra. Já nos lábios, comece com lápis de contorno e finalize com batom de alta fixação.

  • O que levar na bolsa?

Mesmo com uma maquiagem resistente, alguns itens salvam o visual ao longo do dia:

  • Pó compacto
  • Gloss ou lip tint
  • Blush
  • Esponjinha para retoques
  • Cotonetes para corrigir borrões

No fim das contas, o mais importante é você se sentir bem e curtir o festival do seu jeito. 

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Música Show são Paulo Lollapalooza Festival Maquiagem Beleza Interlagos Make

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