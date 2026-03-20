ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (20) para ganhar dinheiro

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de março de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Feliz Ano Novo! Sim, hoje, 20 de março de 2026, celebramos o "réveillon" das estrelas. Às 01:45, o Sol ingressou em Áries, marcando o Equinócio e o início de um novo ciclo para todo o zodíaco. Com Sol e Lua unidos no signo da iniciativa, a sexta-feira chega com um "fogo" que nos empurra para fora da zona de conforto.

2026 é regido por Marte, o planeta da ação. Embora o Sol peça pressa e coragem, Marte ainda transita por Peixes, sugerindo que a melhor estratégia para ganhar hoje, seja na vida ou na loteria, é unir a ousadia com a sua intuição.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)

Com o Sol no seu signo, seu magnetismo está batendo no teto. No amor, o clima é de conquista, e no trabalho, o momento é perfeito para tirar aquele projeto do papel. Só cuidado para não ser mandão(ona) demais.

Com o Sol no seu signo, seu magnetismo está batendo no teto. No amor, o clima é de conquista, e no trabalho, o momento é perfeito para tirar aquele projeto do papel. Só cuidado para não ser mandão(ona) demais. Números da Sorte: 2, 11, 29



Touro (20/04 a 20/05)

Enquanto todo mundo corre, você ganha se souber silenciar. O dia pede que você planeje seus próximos passos nos bastidores. No amor, o acolhimento e a espiritualidade trazem momentos mágicos a dois. Respeite o tempo do seu corpo.



Enquanto todo mundo corre, você ganha se souber silenciar. O dia pede que você planeje seus próximos passos nos bastidores. No amor, o acolhimento e a espiritualidade trazem momentos mágicos a dois. Respeite o tempo do seu corpo. Números da sorte: 6, 15, 51

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

No trabalho, o networking será sua mina de ouro hoje, conecte-se com pessoas que compartilham seus ideais. No amor, um amigo pode acabar despertando sentimentos novos e inesperados.



No trabalho, o networking será sua mina de ouro hoje, conecte-se com pessoas que compartilham seus ideais. No amor, um amigo pode acabar despertando sentimentos novos e inesperados. Números da Sorte: 4, 22, 49



Câncer (21/06 a 22/07)

É hora de mostrar do que você é capaz no trabalho e assumir responsabilidades maiores. No amor, a seriedade fala mais alto; você quer planos sólidos e segurança para o futuro.



É hora de mostrar do que você é capaz no trabalho e assumir responsabilidades maiores. No amor, a seriedade fala mais alto; você quer planos sólidos e segurança para o futuro. Números da sorte: 5, 23, 32

Leão (23/07 a 22/08)

Sol e Lua em um signo amigo trazem uma vitalidade invejável. O dia é excelente para quem lida com estudos, viagens ou justiça. No amor, não aceite menos que uma grande aventura.



Sol e Lua em um signo amigo trazem uma vitalidade invejável. O dia é excelente para quem lida com estudos, viagens ou justiça. No amor, não aceite menos que uma grande aventura. Números da sorte: 10, 19, 46

Virgem (23/08 a 22/09)

O clima hoje é de "tudo ou nada". Na intimidade, o desejo e a entrega profunda dominam o dia. No financeiro, sua percepção para resolver crises está afiadíssima. É um ótimo momento para desapegar de hábitos que te fazem mal.



O clima hoje é de "tudo ou nada". Na intimidade, o desejo e a entrega profunda dominam o dia. No financeiro, sua percepção para resolver crises está afiadíssima. É um ótimo momento para desapegar de hábitos que te fazem mal. Números da sorte: 9, 27, 54

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

O Sol agora ilumina suas parcerias. Prepare-se para lidar com pessoas decididas e um pouco impacientes. Use sua diplomacia nata para equilibrar os pratos, mas não tenha medo de se posicionar quando for necessário.



O Sol agora ilumina suas parcerias. Prepare-se para lidar com pessoas decididas e um pouco impacientes. Use sua diplomacia nata para equilibrar os pratos, mas não tenha medo de se posicionar quando for necessário. Números da sorte: 7, 25, 52

Escorpião (23/10 a 21/11)

Sua sorte hoje mora na organização. Use a energia de Áries para colocar sua rotina em dia e limpar as pendências no trabalho. Na saúde, é o dia perfeito para começar aquela rotina de exercícios séria. Seu corpo vai agradecer.



Sua sorte hoje mora na organização. Use a energia de Áries para colocar sua rotina em dia e limpar as pendências no trabalho. Na saúde, é o dia perfeito para começar aquela rotina de exercícios séria. Seu corpo vai agradecer. Números da sorte: 3, 12, 57



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

O dia promete romance, diversão e muita criatividade. Mostre seu talento e não esconda seu brilho. O riso será o seu melhor amuleto nesta sexta-feira.



O dia promete romance, diversão e muita criatividade. Mostre seu talento e não esconda seu brilho. O riso será o seu melhor amuleto nesta sexta-feira. Números da sorte: 7, 25, 43

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O foco hoje é o seu "porto seguro". Resolver pendências domésticas ou dar atenção à família trará a base necessária para o seu sucesso profissional. No amor, busque o conforto de quem te conhece de verdade.



O foco hoje é o seu "porto seguro". Resolver pendências domésticas ou dar atenção à família trará a base necessária para o seu sucesso profissional. No amor, busque o conforto de quem te conhece de verdade. Números da sorte: 4, 13, 31

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)

Mente ágil e língua afiada! Excelente dia para vendas, reuniões ou para convencer alguém de uma ideia maluca. No amor, a troca de ideias e as conversas sinceras vão aproximar você de quem ama.



Mente ágil e língua afiada! Excelente dia para vendas, reuniões ou para convencer alguém de uma ideia maluca. No amor, a troca de ideias e as conversas sinceras vão aproximar você de quem ama. Números da sorte: 12, 30, 56

Peixes (20/02 a 20/03)

O Sol começa a iluminar o seu setor financeiro. É hora de pensar de forma prática em como aumentar sua renda. No amor, você busca lealdade e provas concretas de afeto. Valorize quem constrói o dia a dia com você.



O Sol começa a iluminar o seu setor financeiro. É hora de pensar de forma prática em como aumentar sua renda. No amor, você busca lealdade e provas concretas de afeto. Valorize quem constrói o dia a dia com você. Números da sorte: 11, 29, 47

Dica do Dia: Use a coragem da Lua em Áries para descartar tudo o que você não quer carregar para 2026. Limpe as gavetas e a mente.

