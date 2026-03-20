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Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (20) para ganhar dinheiro

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de março de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Feliz Ano Novo! Sim, hoje, 20 de março de 2026, celebramos o "réveillon" das estrelas. Às 01:45, o Sol ingressou em Áries, marcando o Equinócio e o início de um novo ciclo para todo o zodíaco. Com Sol e Lua unidos no signo da iniciativa, a sexta-feira chega com um "fogo" que nos empurra para fora da zona de conforto.

2026 é regido por Marte, o planeta da ação. Embora o Sol peça pressa e coragem, Marte ainda transita por Peixes, sugerindo que a melhor estratégia para ganhar hoje, seja na vida ou na loteria, é unir a ousadia com a sua intuição.

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Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Com o Sol no seu signo, seu magnetismo está batendo no teto. No amor, o clima é de conquista, e no trabalho, o momento é perfeito para tirar aquele projeto do papel. Só cuidado para não ser mandão(ona) demais.
  • Números da Sorte: 2, 11, 29

  • Touro (20/04 a 20/05)
    Enquanto todo mundo corre, você ganha se souber silenciar. O dia pede que você planeje seus próximos passos nos bastidores. No amor, o acolhimento e a espiritualidade trazem momentos mágicos a dois. Respeite o tempo do seu corpo.
  • Números da sorte: 6, 15, 51

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    No trabalho, o networking será sua mina de ouro hoje, conecte-se com pessoas que compartilham seus ideais. No amor, um amigo pode acabar despertando sentimentos novos e inesperados.
  • Números da Sorte: 4, 22, 49

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    É hora de mostrar do que você é capaz no trabalho e assumir responsabilidades maiores. No amor, a seriedade fala mais alto; você quer planos sólidos e segurança para o futuro.
  • Números da sorte: 5, 23, 32

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  • Leão (23/07 a 22/08)
    Sol e Lua em um signo amigo trazem uma vitalidade invejável. O dia é excelente para quem lida com estudos, viagens ou justiça. No amor, não aceite menos que uma grande aventura.  
  • Números da sorte: 10, 19, 46

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    O clima hoje é de "tudo ou nada". Na intimidade, o desejo e a entrega profunda dominam o dia. No financeiro, sua percepção para resolver crises está afiadíssima. É um ótimo momento para desapegar de hábitos que te fazem mal.
  • Números da sorte: 9, 27, 54

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

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  • Libra (23/09 a 22/10)
    O Sol agora ilumina suas parcerias. Prepare-se para lidar com pessoas decididas e um pouco impacientes. Use sua diplomacia nata para equilibrar os pratos, mas não tenha medo de se posicionar quando for necessário.
  • Números da sorte: 7, 25, 52

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Sua sorte hoje mora na organização. Use a energia de Áries para colocar sua rotina em dia e limpar as pendências no trabalho. Na saúde, é o dia perfeito para começar aquela rotina de exercícios séria. Seu corpo vai agradecer.
  • Números da sorte: 3, 12, 57

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    O dia promete romance, diversão e muita criatividade. Mostre seu talento e não esconda seu brilho. O riso será o seu melhor amuleto nesta sexta-feira.
  • Números da sorte: 7, 25, 43

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    O foco hoje é o seu "porto seguro". Resolver pendências domésticas ou dar atenção à família trará a base necessária para o seu sucesso profissional. No amor, busque o conforto de quem te conhece de verdade.
  • Números da sorte: 4, 13, 31

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
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A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Mente ágil e língua afiada! Excelente dia para vendas, reuniões ou para convencer alguém de uma ideia maluca. No amor, a troca de ideias e as conversas sinceras vão aproximar você de quem ama.
  • Números da sorte: 12, 30, 56

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    O Sol começa a iluminar o seu setor financeiro. É hora de pensar de forma prática em como aumentar sua renda. No amor, você busca lealdade e provas concretas de afeto. Valorize quem constrói o dia a dia com você.
  • Números da sorte: 11, 29, 47

Dica do Dia: Use a coragem da Lua em Áries para descartar tudo o que você não quer carregar para 2026. Limpe as gavetas e a mente.

Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.

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