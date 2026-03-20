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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de março de 2026 às 06:00
Feliz Ano Novo! Sim, hoje, 20 de março de 2026, celebramos o "réveillon" das estrelas. Às 01:45, o Sol ingressou em Áries, marcando o Equinócio e o início de um novo ciclo para todo o zodíaco. Com Sol e Lua unidos no signo da iniciativa, a sexta-feira chega com um "fogo" que nos empurra para fora da zona de conforto.
2026 é regido por Marte, o planeta da ação. Embora o Sol peça pressa e coragem, Marte ainda transita por Peixes, sugerindo que a melhor estratégia para ganhar hoje, seja na vida ou na loteria, é unir a ousadia com a sua intuição.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
A criança de cada signo
Dica do Dia: Use a coragem da Lua em Áries para descartar tudo o que você não quer carregar para 2026. Limpe as gavetas e a mente.
Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.