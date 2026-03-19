Programação Lollapalooza 2026: Confira Line-up completa por dia, horários, como chegar e mais

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de março de 2026 às 10:48
O momento mais esperado pelos fãs de música finalmente chegou! O Lollapalooza Brasil 2026 abre seus portões no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 20, 21 e 22 de março. Com uma mistura de ícones do pop atual, do rock e o melhor da cena eletrônica.
Se você ainda está perdido com a grade de horários ou não sabe como chegar (ou voltar) do autódromo, montamos este guia para você não perder um segundo sequer do seu artista favorito.
Atrações Lollapalooza 2026
A sexta-feira (20) será coroada pela "it girl" Sabrina Carpenter. No sábado (21), é a vez de Chappell Roan mostrar por que é a maior revelação do ano, enquanto o domingo (22) encerra com a genialidade de Tyler, The Creator.
Além de Sabrina, o dia conta com o rock do Interpol, o peso do Deftones e as batidas de Kygo e DJ Diesel (Shaquille O'Neal).
O dia mais eclético traz Skrillex, o rap clássico do Cypress Hill, o pop de Marina e o fenômeno K-pop Riize.
Confira 30 musicais para assistir nos streamings
Para fechar com chave de ouro, teremos Lorde, Addison Rae, a rainha da house music Peggy Gou e as meninas do Katseye.
A organização reforçou as opções para quem quer evitar o trânsito caótico de São Paulo:
Transporte Público (24h): O Metrô e os Trens da Linha 9 - Esmeralda funcionarão ininterruptamente. A volta acontece exclusivamente pela estação Autódromo.
Trem Expresso (R$ 35,00): A melhor opção para quem busca rapidez. Trens diretos saem de Pinheiros e Morumbi com hora marcada, deixando você a apenas 4 minutos a pé do festival.
Lolla Transfer (A partir de R$ 239,00): Se você não abre mão do conforto, o ônibus executivo oficial deixa você dentro do Autódromo, com direito a ar-condicionado e poltrona reclinável.
A partir das 14h30, os canais Multishow e Canal BIS transmitem tudo ao vivo. No Globoplay, assinantes Premium conferem os detalhes em 4K, enquanto os não assinantes podem aproveitar "degustações" de 30 minutos da transmissão. A TV Globo também exibe os melhores momentos nas madrugadas.