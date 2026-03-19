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Programação Lollapalooza 2026: Confira Line-up completa por dia, horários, como chegar e mais

O festival acontece nos dias 20, 21 e 22 de março em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de março de 2026 às 10:48

Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler the Creator e Lorde   Crédito: Reprodução 

O momento mais esperado pelos fãs de música finalmente chegou! O Lollapalooza Brasil 2026 abre seus portões no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 20, 21 e 22 de março. Com uma mistura de ícones do pop atual, do rock e o melhor da cena eletrônica.

Se você ainda está perdido com a grade de horários ou não sabe como chegar (ou voltar) do autódromo, montamos este guia para você não perder um segundo sequer do seu artista favorito.

Atrações Lollapalooza 2026

Lollapalooza por Divulgação
Lollapalooza 2026 por Divulgação
Lollapalooza 2026 de sexta por Divulgação
Lollapalooza 2026 de sábado por Divulgação
Lollapalooza 2026 de domingo por Divulgação
1 de 5
Lollapalooza por Divulgação

A sexta-feira (20) será coroada pela "it girl" Sabrina Carpenter. No sábado (21), é a vez de Chappell Roan mostrar por que é a maior revelação do ano, enquanto o domingo (22) encerra com a genialidade de Tyler, The Creator.

Line-up do Lollapalooza 2026 por dia:

  • Sexta-feira (20):

Além de Sabrina, o dia conta com o rock do Interpol, o peso do Deftones e as batidas de Kygo e DJ Diesel (Shaquille O'Neal).

  • 12h - 89 FM;
  • 12h - Camila Jun;
  • 12h45 - Stefanie;
  • 12h45 - Worst;
  • 13h - Bruna Strait;
  • 13h40 - Terraplana;
  • 14h15 - ATKÖ;
  • 14h45 - Negra Li;
  • 14h45 - Scalene;
  • 15h30 - Aline Rocha;
  • 16h55 - Blood Orange;
  • 15h50 - Viagra Boys;
  • 16h45 - Hosergirl;
  • 16h55 - Ruel;
  • 18h - Interpol;
  • 18h - DJ Diesel;
  • 19h05 - Doechii;
  • 19h05 - Men I Trust;
  • 19h15 - Bunt;
  • 20h10 - Deftones;
  • 20h30 - Ben Böhmer;
  • 21h30 - Sabrina Carpenter;
  • 21h30 - Edson Gomes;
  • 22h15 - Kygo.

  • Sábado (21):

O dia mais eclético traz Skrillex, o rap clássico do Cypress Hill, o pop de Marina e o fenômeno K-pop Riize.

  • 12h - Hurricanes;
  • 12h - Blackkat;
  • 12h45 - Jadsa;
  • 12h45 - Artur Menezes;
  • 13h00 - Marcelin O Brabo;
  • 13h40 - Varanda;
  • 14h15 - Crizin da Z.O.;
  • 14h45 - Agnes Nunes;
  • 14h45 - Cidade Dormitório;
  • 15h30 - Febre90s;
  • 15h50 - Foto em Grupo;
  • 16h45 - N.I.N.A;
  • 16h55 - Marina;
  • 16h55 - The Warning;
  • 18h - Hamdi;
  • 18h - Cypress Hill;
  • 19h05 - Lewis Capaldi;
  • 19h05 - TV Girl;
  • 19h15 - 2hollis;
  • 20h10 - Skrillex;
  • 20h30 - MU540;
  • 21h30 - Chappell Roan;
  • 21h30 - Riize;
  • 22h - Brutalismus 3000.

Confira 30 musicais para assistir nos streamings

O Mágico de Oz (1939) – HBO Max por Reprodução
La La Land: Cantando Estações (2016) – Amazon Prime Video por Reprodução
Em um Bairro de Nova York (2021) – Amazon Prime Video (compra ou aluguel no aplicativo) por Reprodução
tick, tick… BOOM! (2021) – Netflix por Reprodução
A Noviça Rebelde (1965) – Disney+ por Reprodução
Matilda: O Musical (2022) – Netflix por Reprodução
Extra! Extra! (1992) – Disney+ por Reprodução
O Rei do Show (2017) – Disney+ e Netflix por Reprodução
Meninas Malvadas (2024) – Paramount+ por Reprodução
The Rocky Horror Picture Show (1975) – Disney+ por Reprodução
Burlesque (2010) – Netflix por Reprodução
Moulin Rouge - Amor em Vermelho (2001) – Disney+ por Reprodução
Nasce Uma Estrela (2018) – HBO Max, Amazon Prime Video, Netflix por Reprodução
Yesterday: A Trilha do Sucesso (2019) – Netflix por Reprodução
Chi-Raq (2015) – Amazon Prime Video por Reprodução
Hair (1979) – Mubi por Reprodução
A Fantástica Fábrica de Chocolate (2005) – HBO Max por Reprodução
Música da Alma (2012) – Amazon Prime Video por Reprodução
Encantada (2007) – Disney+ por Reprodução
Amor, Sublime Amor (2021) – Disney+ por Reprodução
Chicago (2002) – Amazon Prime Video (compra ou aluguel no aplicativo) por Reprodução
Mamma Mia! (2008) – Telecine por Reprodução
Hairspray: Em Busca da Fama (2007) – Mercado Play por Reprodução
Grease: Nos Tempos da Brilhantina (1978) – Mercado Play por Reprodução
Cantando na Chuva (1952) – HBO Max por Reprodução
La La Land: Cantando Estações (2016) – Amazon Prime Video por Reprodução
Dreamgirls - Em busca de um sonho (2006) – Paramount+ por Reprodução
Hamilton (2020) – Disney+ por Reprodução
A Cor Púrpura (2023) – HBO Max e Netflix por Reprodução
A Pequena Loja dos Horrores (1960) – Plex por Reprodução
1 de 30
O Mágico de Oz (1939) – HBO Max por Reprodução

  • Domingo (22):

Para fechar com chave de ouro, teremos Lorde, Addison Rae, a rainha da house music Peggy Gou e as meninas do Katseye.

  • 12h - Jonabug;
  • 12h - Flávia Durante;
  • 12h45 - Papisa;
  • 12h45 - Papangu;
  • 13h - Entropia;
  • 13h40 - Nina Maia;
  • 14h - Analu;
  • 14h45 - Mundo Livre S/A;
  • 14h45 - Balu Brigada;
  • 15h15 - Alírio;
  • 15h50 - Royel Otis;
  • 16h30 - Idlibra;
  • 16h55 - DJO;
  • 16h55 - Oruã;
  • 17h45 - Zopelar;
  • 18h - Addison Rae;
  • 19h - R.Ö.Z.;
  • 19h05 - FBC;
  • 20h10 - Lorde;
  • 20h15 - ¥UUK€ ¥UK1MATSU;
  • 21h30 - Tyler, The Creator;
  • 21h30 - Katseye;
  • 21h45 - Peggy Gou.

  • Como chegar e sair de Interlagos sem perrengue?

A organização reforçou as opções para quem quer evitar o trânsito caótico de São Paulo:

Transporte Público (24h): O Metrô e os Trens da Linha 9 - Esmeralda funcionarão ininterruptamente. A volta acontece exclusivamente pela estação Autódromo.

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Trem Expresso (R$ 35,00): A melhor opção para quem busca rapidez. Trens diretos saem de Pinheiros e Morumbi com hora marcada, deixando você a apenas 4 minutos a pé do festival.

Lolla Transfer (A partir de R$ 239,00): Se você não abre mão do conforto, o ônibus executivo oficial deixa você dentro do Autódromo, com direito a ar-condicionado e poltrona reclinável.

  • Vai ficar no sofá? Saiba onde assistir

A partir das 14h30, os canais Multishow e Canal BIS transmitem tudo ao vivo. No Globoplay, assinantes Premium conferem os detalhes em 4K, enquanto os não assinantes podem aproveitar "degustações" de 30 minutos da transmissão. A TV Globo também exibe os melhores momentos nas madrugadas.

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Tags:

Música são Paulo Lollapalooza Festival Atrações Interlagos

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