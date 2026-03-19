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Programação Lollapalooza 2026: Confira Line-up completa por dia, horários, como chegar e mais

O festival acontece nos dias 20, 21 e 22 de março em São Paulo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de março de 2026 às 10:48

Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler the Creator e Lorde Crédito: Reprodução

O momento mais esperado pelos fãs de música finalmente chegou! O Lollapalooza Brasil 2026 abre seus portões no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 20, 21 e 22 de março. Com uma mistura de ícones do pop atual, do rock e o melhor da cena eletrônica.

Se você ainda está perdido com a grade de horários ou não sabe como chegar (ou voltar) do autódromo, montamos este guia para você não perder um segundo sequer do seu artista favorito.

Atrações Lollapalooza 2026 1 de 5

A sexta-feira (20) será coroada pela "it girl" Sabrina Carpenter. No sábado (21), é a vez de Chappell Roan mostrar por que é a maior revelação do ano, enquanto o domingo (22) encerra com a genialidade de Tyler, The Creator.

Line-up do Lollapalooza 2026 por dia:

Sexta-feira (20):

Além de Sabrina, o dia conta com o rock do Interpol, o peso do Deftones e as batidas de Kygo e DJ Diesel (Shaquille O'Neal).

12h - 89 FM;

12h - Camila Jun;



12h45 - Stefanie;



12h45 - Worst;



13h - Bruna Strait;



13h40 - Terraplana;



14h15 - ATKÖ;



14h45 - Negra Li;



14h45 - Scalene;



15h30 - Aline Rocha;



16h55 - Blood Orange;



15h50 - Viagra Boys;



16h45 - Hosergirl;



16h55 - Ruel;



18h - Interpol;



18h - DJ Diesel;



19h05 - Doechii;



19h05 - Men I Trust;



19h15 - Bunt;



20h10 - Deftones;

20h30 - Ben Böhmer;



21h30 - Sabrina Carpenter;



21h30 - Edson Gomes;



22h15 - Kygo.



Sábado (21):

O dia mais eclético traz Skrillex, o rap clássico do Cypress Hill, o pop de Marina e o fenômeno K-pop Riize.

12h - Hurricanes;

12h - Blackkat;



12h45 - Jadsa;



12h45 - Artur Menezes;



13h00 - Marcelin O Brabo;



13h40 - Varanda;



14h15 - Crizin da Z.O.;



14h45 - Agnes Nunes;



14h45 - Cidade Dormitório;



15h30 - Febre90s;



15h50 - Foto em Grupo;



16h45 - N.I.N.A;



16h55 - Marina;



16h55 - The Warning;



18h - Hamdi;



18h - Cypress Hill;



19h05 - Lewis Capaldi;



19h05 - TV Girl;



19h15 - 2hollis;



20h10 - Skrillex;



20h30 - MU540;



21h30 - Chappell Roan;



21h30 - Riize;



22h - Brutalismus 3000.



Confira 30 musicais para assistir nos streamings 1 de 30

Domingo (22):

Para fechar com chave de ouro, teremos Lorde, Addison Rae, a rainha da house music Peggy Gou e as meninas do Katseye.

12h - Jonabug;

12h - Flávia Durante;

12h45 - Papisa;

12h45 - Papangu;

13h - Entropia;

13h40 - Nina Maia;

14h - Analu;

14h45 - Mundo Livre S/A;

14h45 - Balu Brigada;

15h15 - Alírio;

15h50 - Royel Otis;

16h30 - Idlibra;

16h55 - DJO;

16h55 - Oruã;

17h45 - Zopelar;

18h - Addison Rae;

19h - R.Ö.Z.;

19h05 - FBC;

20h10 - Lorde;

20h15 - ¥UUK€ ¥UK1MATSU;

21h30 - Tyler, The Creator;

21h30 - Katseye;

21h45 - Peggy Gou.

Como chegar e sair de Interlagos sem perrengue?

A organização reforçou as opções para quem quer evitar o trânsito caótico de São Paulo:

Transporte Público (24h): O Metrô e os Trens da Linha 9 - Esmeralda funcionarão ininterruptamente. A volta acontece exclusivamente pela estação Autódromo.

Trem Expresso (R$ 35,00): A melhor opção para quem busca rapidez. Trens diretos saem de Pinheiros e Morumbi com hora marcada, deixando você a apenas 4 minutos a pé do festival.

Lolla Transfer (A partir de R$ 239,00): Se você não abre mão do conforto, o ônibus executivo oficial deixa você dentro do Autódromo, com direito a ar-condicionado e poltrona reclinável.

Vai ficar no sofá? Saiba onde assistir