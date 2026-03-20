REALITY

Punição gravíssima no BBB 26: Erro de Jonas leva casa inteira ao 'tá com nada' e gera revolta

Brother perdeu estalecas e colocou todos os participantes na punição mais severa do reality

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de março de 2026 às 10:11

Erro de Jonas no BBB 26 leva casa inteira ao 'tá com nada' e gera revolta Crédito: Reprodução/TV Globo

Nesta sexta-feira (20), a casa do BBB 26 virou um verdadeiro caos. E tudo por causa de um deslize que custou caro, não só para um participante, mas para todo mundo.

Logo pela manhã, Jonas Sulzbach decidiu preparar um café, mas acabou cometendo um erro básico: usou a cozinha da xepa, mesmo fazendo parte do grupo VIP e a produção não perdoou.

Jonas Sulzbach 1 de 30

Além de perder 500 estalecas, Jonas acabou levando a casa inteira para o temido 'tá com nada', o pior cenário possível quando o assunto é alimentação dentro do reality.

“Eu esqueci, velho”, admitiu ele, visivelmente arrependido, ao explicar o erro para os colegas.

Se a xepa já é sinônimo de perrengue, o 'tá com nada' é praticamente o nível máximo da escassez. Nessa condição, os participantes ficam com uma alimentação extremamente limitada, baseada apenas no básico para sobrevivência.

A punição também tem um impacto direto no clima da casa. Afinal, ninguém gosta de pagar pelo erro dos outros, e esse tipo de situação costuma gerar atritos, cobranças e até novas alianças no jogo.

Para quem não acompanha o programa há tanto tempo, vale lembrar que essas divisões foram evoluindo ao longo dos anos.

A famosa 'xepa' apareceu lá no BBB 9, quando a casa foi dividida pela primeira vez. Já o 'tá com nada' surgiu no BBB 15, como uma forma ainda mais rígida de punição coletiva.