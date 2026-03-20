FAMOSOS

Marjorie Estiano exibe tatuagem polêmica em evento e web relembra 'significado' inusitado

Atriz curtiu noite no Rio acompanhada do namorado e médico Marcio Maranhão

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de março de 2026 às 11:00

Marjorie e Marcio Maranhão Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Discreta quando o assunto é vida pessoal, Marjorie Estiano acabou virando assunto nas redes sociais após compartilhar novos registros de um evento no Rio de Janeiro.

Nos cliques publicados na quinta-feira (19), a atriz aparece acompanhada do namorado, o médico Marcio Maranhão. Mas não foi só o momento a dois que chamou atenção. Um detalhe no visual acabou roubando a cena e reacendendo uma antiga curiosidade do público.

Marjorie Estiano 1 de 5

Usando um vestido branco com aberturas laterais, Marjorie deixou à mostra uma tatuagem extensa que vai da região da axila até a coxa. Os escritos em japonês logo viraram assunto entre os seguidores.

Lá em 2016, durante participação no programa Altas Horas, a atriz fez uma piada que acabou ganhando proporções inesperadas.

Na ocasião, ela disse, em tom descontraído, que a tatuagem significava “tequila e vodca” e, no parou por aí, Marjorie ainda brincou que outra tattoo, em árabe, teria o significado de “quibe, esfirra e tabule”.

A declaração viralizou e, por um tempo, o público realmente pensou que aquelas palavras estavam eternizadas na pele da atriz.

Diante da repercussão, Marjorie precisou esclarecer que tudo não passava de uma brincadeira.

Sem revelar o verdadeiro significado das tatuagens, ela preferiu manter o mistério e deixou claro que o sentido é algo pessoal.

Segundo a atriz, o valor de uma tatuagem vai muito além do que está escrito ou visível. É algo íntimo, que não precisa necessariamente ser explicado.

Enquanto o assunto volta à tona nas redes, Marjorie também vive uma fase intensa profissionalmente.

Recentemente, ela comentou sobre o desafio de interpretar Ângela Diniz em uma produção da HBO Max, papel que exigiu uma entrega diferente de tudo que já havia feito.

A atriz destacou o quanto se sentiu provocada pela personalidade da personagem, uma mulher à frente do seu tempo, que questionava padrões e buscava viver com liberdade.