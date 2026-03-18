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Alanis Guillen, atriz de 'Três Graças', termina namoro após polêmica envolvendo a ex; entenda

Atriz se pronunciou contra discursos de ódio atribuídos a produtora Giovanna Reis Lins

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de março de 2026 às 13:40

Giovanna Reis, namorada de Alanis Guillen, a Lorena de 'Três Graças'
Giovanna Reis, namorada de Alanis Guillen, a Lorena de 'Três Graças' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

 Alanis Guillen, que brilhou como Juma em Pantanal e hoje vive Lorena em Três Graças, confirmou o fim de seu namoro com a produtora Giovanna Reis Lins.  

Tudo começou no início desta semana, quando usuários do X (antigo Twitter) fizeram uma verdadeira escavação em perfis antigos atribuídos a Giovanna e encontraram uma série de postagens de 2012 com conteúdos de teor racista, homofóbico, transfóbico e gordofóbico.

Posts de Giovanna Reis, ex namorada de Alanis Guillen

Alanis Guillen e a namorada, a produtora Giovanna Reis por Reprodução/Redes Sociais
Alanis Guillen se pronuncia após falas racistas da namorada por Reprodução/Redes Sociais
Uma sequência de publicações antigas, atribuídas à namorada da atriz Alanis Guillen, colocou o nome de Giovanna Reis Lins no centro de uma crise nas redes por Reprodução/Redes Sociais
Uma sequência de publicações antigas, atribuídas à namorada da atriz Alanis Guillen, colocou o nome de Giovanna Reis Lins no centro de uma crise nas redes por Reprodução/Redes Sociais
Uma sequência de publicações antigas, atribuídas à namorada da atriz Alanis Guillen, colocou o nome de Giovanna Reis Lins no centro de uma crise nas redes por Reprodução/Redes Sociais
Uma sequência de publicações antigas, atribuídas à namorada da atriz Alanis Guillen, colocou o nome de Giovanna Reis Lins no centro de uma crise nas redes por Reprodução/Redes Sociais
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Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, namorada de Alanis Guillen, a Lorena de 'Três Graças' por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
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Alanis Guillen e a namorada, a produtora Giovanna Reis por Reprodução/Redes Sociais

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Entre as frases que viralizaram e causaram revolta, liam-se declarações como: "Porque negro é legal só às vezes, aprendam" e ofensas diretas com injúrias raciais. A repercussão foi tão imediata que a produtora desativou sua conta no Instagram na terça-feira (17).

Na quarta-feira (18), Alanis usou suas redes sociais para deixar claro que seus valores não compactuam com esse tipo de conduta. Em nota, ela reforçou ser "completamente contra qualquer forma de discurso de ódio".

"Não compactuo, em hipótese alguma, com pensamentos ou atitudes dessa natureza. Pauto a minha trajetória pela integridade e pelo respeito", declarou a atriz, colocando um ponto final nas especulações sobre sua conivência com as falas da então parceira.

O término foi confirmado à coluna de Lucas Pasin, do Metrópoles, logo após o pronunciamento oficial da artista.

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Tags:

Polêmica Namoro Alanis Guillen Giovanna Reis

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