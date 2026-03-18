VÍDEO

Liniker é criticada após 'se recusar' a cantar durante entrevista: 'Dê o play'

Cantora sugeriu que o público buscasse as músicas nas plataformas digitais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de março de 2026 às 12:01

A cantora Liniker Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Na manhã desta quarta-feira (18), Liniker virou o centro de uma polêmica no X (antigo Twitter) e no Instagram, tudo por causa de uma resposta durante uma entrevista.

No decorrer da conversa, a repórter perguntou qual seria a música mais marcante da carreira da artista e emendou aquele pedido clássico: "Canta um trechinho aqui para a gente?" e Liniker respondeu: "Você pode dar o play em qualquer plataforma de streaming".

Liniker 1 de 14

Bastou o vídeo cair na rede para os internautas se dividirem. De um lado, uma galera achou a atitude desnecessária e 'estrelismo'. "Custa ser simpática com quem está trabalhando?", questionou um usuário. Houve até quem apelasse para ofensas pesadas sobre a aparência e o carisma da cantora, gerando revolta em outra parte dos seguidores.

De outro lado, os fãs saíram em defesa da cantora, dizendo que cantor não é rádio e nem sempre o contexto de uma entrevista favorece uma performance vocal sem preparação. "Qual artista vocês veem saindo cantando do nada no meio de um papo sério? Estão pegando ela para Cristo", defendeu um internauta.

Essa não é a primeira vez que um artista rebate pedidos de 'palinhas' fora do palco. O debate que sempre retorna nas redes sociais, seria se o público tem o direito de exigir performance em qualquer lugar ou o artista deve ser respeitado em seu momento de 'apenas falar'?