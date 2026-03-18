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Liniker é criticada após 'se recusar' a cantar durante entrevista: 'Dê o play'

Cantora sugeriu que o público buscasse as músicas nas plataformas digitais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de março de 2026 às 12:01

A cantora Liniker  Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Na manhã desta quarta-feira (18), Liniker virou o centro de uma polêmica no X (antigo Twitter) e no Instagram, tudo por causa de uma resposta durante uma entrevista.

No decorrer da conversa, a repórter perguntou qual seria a música mais marcante da carreira da artista e emendou aquele pedido clássico: "Canta um trechinho aqui para a gente?" e Liniker respondeu: "Você pode dar o play em qualquer plataforma de streaming".

Liniker

Liniker  por Caroline Lima/Divulgação
Liniker é destaque entre os indicados do Latin Grammy 2025 por Reprodução/Redes Sociais
'Caju' é o segundo álbum de estúdio da cantora e compositora Liniker por Divulgação
Liniker está indicada ao Grammy Latino 2025 nas categorias 'Álbum do ano', 'Canção do ano' e 'Gravação do ano por Divulgação/Larissa Kreili
Liniker por Larissa Kreili
Gilberto Gil e Liniker por Reprodução / Redes Sociais
Liniker por reprodução
Gilberto Gil, Flora Gil e Liniker por Reprodução/Instagram
Liniker na Fonte Nova por Divulgação
Liniker por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Iza se emociona ao receber presente de Liniker por Reprodução / Redes Sociais
A cantora Liniker por Tati Freitas
Iza e Liniker no Festival de Verão por Lucas Leawry
Liniker diz que não foi convidada para premiação em que sua série foi vencedora por Divulgação
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Liniker  por Caroline Lima/Divulgação

Bastou o vídeo cair na rede para os internautas se dividirem. De um lado, uma galera achou a atitude desnecessária e 'estrelismo'. "Custa ser simpática com quem está trabalhando?", questionou um usuário. Houve até quem apelasse para ofensas pesadas sobre a aparência e o carisma da cantora, gerando revolta em outra parte dos seguidores.

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De outro lado, os fãs saíram em defesa da cantora, dizendo que cantor não é rádio e nem sempre o contexto de uma entrevista favorece uma performance vocal sem preparação. "Qual artista vocês veem saindo cantando do nada no meio de um papo sério? Estão pegando ela para Cristo", defendeu um internauta.

Essa não é a primeira vez que um artista rebate pedidos de 'palinhas' fora do palco. O debate que sempre retorna nas redes sociais, seria se o público tem o direito de exigir performance em qualquer lugar ou o artista deve ser respeitado em seu momento de 'apenas falar'?

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Música Cantora Liniker

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