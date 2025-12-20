Namorada de Alanis Guillen faz retrospectiva do ano e atriz responde com bom humor nas redes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 09:10
A relação entre Alanis Guillen e a produtora Giovanna Reis rendeu um momento leve e divertido nas redes sociais. Giovanna compartilhou uma retrospectiva do ano no Instagram com fotos ao lado da atriz e brincou na legenda: “Triste só no ano que vem”.
A resposta de Alanis veio rápida e no mesmo tom, direto nos comentários. “Triste nunca”, rebateu a intérprete de Lorena, arrancando reações dos fãs do casal.
Alanis Guillen e a namorada, a produtora Giovanna Reis
Discretas por boa parte do relacionamento, Alanis e Giovanna estão juntas há quase quatro anos, mas só assumiram publicamente o romance no último Dia dos Namorados. Desde então, passaram a dividir mais momentos da rotina, viagens e encontros com amigos.
Carioca, Giovanna Reis tem 28 anos e atua como produtora e gerente de projetos em um estúdio de arte e design. As duas se conheceram por meio de amigos em comum e compartilham interesses como natureza, carnaval e viagens.
Reservada sobre a vida pessoal, Alanis, de 27 anos, já afirmou em entrevistas que se define como alguém de sexualidade fluida. A atriz ganhou projeção nacional ao viver Juma na recente versão de Pantanal e segue em destaque também fora das telas, agora em clima de afeto e leveza ao lado da namorada.