Namorada de Alanis Guillen faz retrospectiva do ano e atriz responde com bom humor nas redes

Atriz responde com bom humor à retrospectiva da namorada Giovanna Reis e diverte fãs nas redes

Heider Sacramento

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 09:10

Giovanna Reis, namorada de Alanis Guillen, a Lorena de 'Três Graças' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A relação entre Alanis Guillen e a produtora Giovanna Reis rendeu um momento leve e divertido nas redes sociais. Giovanna compartilhou uma retrospectiva do ano no Instagram com fotos ao lado da atriz e brincou na legenda: “Triste só no ano que vem”.

A resposta de Alanis veio rápida e no mesmo tom, direto nos comentários. “Triste nunca”, rebateu a intérprete de Lorena, arrancando reações dos fãs do casal.

Alanis Guillen e a namorada, a produtora Giovanna Reis 1 de 16

Discretas por boa parte do relacionamento, Alanis e Giovanna estão juntas há quase quatro anos, mas só assumiram publicamente o romance no último Dia dos Namorados. Desde então, passaram a dividir mais momentos da rotina, viagens e encontros com amigos.

Carioca, Giovanna Reis tem 28 anos e atua como produtora e gerente de projetos em um estúdio de arte e design. As duas se conheceram por meio de amigos em comum e compartilham interesses como natureza, carnaval e viagens.