Namorada de Alanis Guillen faz retrospectiva do ano e atriz responde com bom humor nas redes

Atriz responde com bom humor à retrospectiva da namorada Giovanna Reis e diverte fãs nas redes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 09:10

Giovanna Reis, namorada de Alanis Guillen, a Lorena de 'Três Graças'
Giovanna Reis, namorada de Alanis Guillen, a Lorena de 'Três Graças' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A relação entre Alanis Guillen e a produtora Giovanna Reis rendeu um momento leve e divertido nas redes sociais. Giovanna compartilhou uma retrospectiva do ano no Instagram com fotos ao lado da atriz e brincou na legenda: “Triste só no ano que vem”.

A resposta de Alanis veio rápida e no mesmo tom, direto nos comentários. “Triste nunca”, rebateu a intérprete de Lorena, arrancando reações dos fãs do casal.

Alanis Guillen e a namorada, a produtora Giovanna Reis

Alanis Guillen e a namorada, a produtora Giovanna Reis por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, namorada de Alanis Guillen, a Lorena de 'Três Graças' por Reprodução/Redes Sociais
Alanis Guillen e a namorada, a produtora Giovanna Reis por Reprodução/Redes Sociais
Alanis Guillen e a namorada, a produtora Giovanna Reis por Reprodução/Redes Sociais
Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Joaquim Lopes, Paloma Duarte, Alanis Guillen e Pedro Novaes em Malhação Toda Forma de Amar (2019) por Estevam Avellar/Globo
Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky) em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Rita (Alanis Guillen) e Filipe (Pedro Novaes) por Reprodução | Globo
Alanis Guillen por Reprodução
A Juma de Alanis Guillen ficou com o terceiro lugar no pódio da popularidade por João Miguel Junior/TV Globo
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Discretas por boa parte do relacionamento, Alanis e Giovanna estão juntas há quase quatro anos, mas só assumiram publicamente o romance no último Dia dos Namorados. Desde então, passaram a dividir mais momentos da rotina, viagens e encontros com amigos.

Carioca, Giovanna Reis tem 28 anos e atua como produtora e gerente de projetos em um estúdio de arte e design. As duas se conheceram por meio de amigos em comum e compartilham interesses como natureza, carnaval e viagens.

Reservada sobre a vida pessoal, Alanis, de 27 anos, já afirmou em entrevistas que se define como alguém de sexualidade fluida. A atriz ganhou projeção nacional ao viver Juma na recente versão de Pantanal e segue em destaque também fora das telas, agora em clima de afeto e leveza ao lado da namorada.

