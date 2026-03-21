Anjo da Guarda traz recado de proteção para 3 signos neste sábado (21 de março): confie na sua intuição

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 21 de março de 2026 às 00:00
O sábado (21) chega com uma energia mais sensível e intuitiva. O Anjo da Guarda envia um recado claro: preste atenção aos sinais, sensações e pressentimentos ao longo do dia. Pequenos detalhes podem revelar muito mais do que parece.
A orientação espiritual indica que confiar na própria intuição será essencial para evitar erros e tomar decisões mais alinhadas com o que realmente faz sentido.
Gêmeos
Geminianos devem observar melhor o ambiente ao redor. Nem tudo será dito de forma direta, e perceber entrelinhas pode fazer diferença.
O Anjo da Guarda indica cautela com promessas e conversas que parecem boas demais.
As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado
Virgem
Virginianos podem sentir necessidade de rever planos. Algo pode não estar tão seguro quanto parecia.
O momento pede atenção aos detalhes e confiança na percepção interna.
As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos
Sagitário
Sagitarianos podem receber sinais importantes relacionados a decisões pessoais. Intuições fortes devem ser levadas a sério.
Evitar agir por impulso será essencial para não se arrepender depois.
As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista
Mensagem do dia
A intuição é uma forma de proteção. Quando algo não parece certo, vale a pena escutar esse aviso interno.