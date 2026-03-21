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Anjo da Guarda traz recado de proteção para 3 signos neste sábado (21 de março): confie na sua intuição

Mensagem do dia indica que sinais importantes podem guiar decisões

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 00:00

Horóscopo, signo, zodíaco, astrologia
Horóscopo, signo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O sábado (21) chega com uma energia mais sensível e intuitiva. O Anjo da Guarda envia um recado claro: preste atenção aos sinais, sensações e pressentimentos ao longo do dia. Pequenos detalhes podem revelar muito mais do que parece.

A orientação espiritual indica que confiar na própria intuição será essencial para evitar erros e tomar decisões mais alinhadas com o que realmente faz sentido.

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Gêmeos

Geminianos devem observar melhor o ambiente ao redor. Nem tudo será dito de forma direta, e perceber entrelinhas pode fazer diferença.

O Anjo da Guarda indica cautela com promessas e conversas que parecem boas demais.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
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Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Virgem

Virginianos podem sentir necessidade de rever planos. Algo pode não estar tão seguro quanto parecia.

O momento pede atenção aos detalhes e confiança na percepção interna.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
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Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Sagitário

Sagitarianos podem receber sinais importantes relacionados a decisões pessoais. Intuições fortes devem ser levadas a sério.

Evitar agir por impulso será essencial para não se arrepender depois.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
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Sagitário: roxo ametista por Reprodução

Mensagem do dia

A intuição é uma forma de proteção. Quando algo não parece certo, vale a pena escutar esse aviso interno.

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