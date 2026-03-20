ASTROLOGIA

A sorte melhora para 3 signos hoje (20 de março) e o que estava travado finalmente começa a andar

Com mais clareza, respostas e alívio, esse dia marca uma virada positiva para quem vinha lidando com atrasos, dúvidas e situações mal resolvidas

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de março de 2026 às 11:00

Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

O dia de hoje, 20 de março, traz uma sensação clara de destravamento. Conversas começam a fluir melhor, decisões ficam mais nítidas e aquilo que parecia emperrado passa a ganhar movimento. É um momento em que a sorte melhora porque a energia de confusão perde força, abrindo espaço para entendimento, iniciativa e resultados mais concretos. Para três signos, esse alívio é ainda mais visível e chega como uma verdadeira virada. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Você sente que um obstáculo importante finalmente sai do caminho. O que antes parecia pesado ou difícil de resolver começa a perder força, e isso devolve sua confiança. A sensação é de alívio e liberdade para seguir em frente sem o mesmo estresse de antes.

Dica cósmica: Aproveite esse novo fôlego para retomar algo que estava parado.

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Virgem: Sua sorte melhora no momento em que você para de esperar e decide se posicionar. Falar o que pensa, tomar a iniciativa e se abrir para o diálogo faz toda a diferença agora. Esse movimento traz respostas, aproximações e uma sensação de segurança maior nas relações.

Dica cósmica: Quando você se expressa com clareza, tudo começa a fluir melhor.

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Capricórnio: Um resultado positivo ligado ao trabalho ou a um plano importante pode surpreender você. O que já parecia promissor ganha ainda mais força, inclusive com apoio de outras pessoas. Esse dia mostra que o timing finalmente joga a seu favor.

Dica cósmica: Reconheça o valor das parcerias que ajudam seus objetivos a avançar.