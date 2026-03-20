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Depois de tanta pressão, 3 signos entram hoje (20 de março) em uma fase de alívio e recomeço

Um alívio inesperado muda o clima e faz a vida finalmente começar a fluir para esses signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de março de 2026 às 05:00

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de um período mais confuso, cansativo e até emocionalmente desgastante, o dia de hoje, 20 de março, marca uma mudança clara de energia. Aquilo que parecia travado começa a andar, as tensões diminuem e a sensação de estar perdido dá lugar a mais clareza e leveza. É como se, finalmente, tudo começasse a fazer sentido novamente. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro: A melhora aparece de forma muito concreta, principalmente na sua vida financeira. Questões que vinham causando preocupação começam a se resolver, trazendo uma sensação real de segurança. Você percebe que não precisa mais carregar aquele peso constante nas costas e consegue, finalmente, relaxar um pouco. Esse respiro é importante não só para o seu bolso, mas também para o seu bem-estar emocional.

Dica cósmica: Use esse momento de alívio para se reorganizar com mais tranquilidade.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
1 de 16
Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Escorpião: O que muda primeiro é o seu estado interno. A tensão diminui, a mente desacelera e você sente uma paz que não vinha experimentando há dias. Situações que antes pareciam enormes perdem intensidade, e você começa a enxergar tudo com mais clareza e equilíbrio. Esse novo estado te coloca de volta no controle da sua própria vida, sem aquele peso emocional constante.

Dica cósmica: Valorize esse momento de calma e não volte a alimentar preocupações desnecessárias.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Aquário: Algo que você vinha esperando, planejando ou acreditando começa finalmente a se alinhar com a realidade. A sensação é de alívio, mas também de validação, como se a vida estivesse confirmando que você estava certo o tempo todo. Mesmo diante de dúvidas externas, você manteve sua visão, e agora começa a ver os resultados disso. Esse é um momento de confiança renovada e mais segurança no próprio caminho.

Dica cósmica: Continue confiando na sua intuição, ela está te levando exatamente onde você precisa estar.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Tags:

Signo Touro Escorpião Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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