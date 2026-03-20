ASTROLOGIA

Áries, Câncer, Sagitário e Capricórnio recebem um presente poderoso do Universo hoje (20 de março) e entram em um novo começo

Com o início de um novo ciclo, esse momento traz coragem, confiança e a sensação de que finalmente é hora de avançar sem olhar para trás

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de março de 2026 às 05:00

Signos e presente do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 20 de março, marca uma virada importante de energia. É aquele tipo de momento em que tudo começa a fazer mais sentido e a vontade de agir fala mais alto do que o medo. Existe uma sensação coletiva de recomeço, mas para alguns signos isso se manifesta de forma ainda mais intensa. É como receber um impulso invisível que fortalece decisões, aumenta a confiança e abre caminho para um crescimento real. Quatro signos sentem esse movimento com mais força e percebem que estão prontos para dar um passo à frente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Você naturalmente assume o protagonismo nesse novo ciclo. A sensação de confiança cresce e traz clareza sobre o que quer construir daqui para frente. Deixar o passado para trás se torna mais fácil, e novas ideias começam a ganhar forma com rapidez. Esse é um momento de liderança, iniciativa e movimento.

Dica cósmica: Confie na sua capacidade de começar de novo e conduzir o próprio caminho.

Viagens que são a cara de Áries 1 de 10

Câncer: Um senso de força interna se ativa e ajuda você a tomar decisões mais firmes. Você começa a perceber a importância de se posicionar e proteger sua energia. Definir limites se torna essencial, e isso traz mais equilíbrio para suas relações e objetivos.

Dica cósmica: Saber dizer não também é um ato de poder.

Viagens que são a cara de Câncer 1 de 10

Sagitário: Uma energia de liderança e entusiasmo toma conta de você. Existe vontade de agir, influenciar e fazer a diferença ao seu redor. Você percebe que pode ir além e ainda inspirar outras pessoas no processo. Esse impulso abre espaço para conquistas importantes.

Dica cósmica: Use sua energia para construir algo que impacte positivamente os outros.

Viagens que são a cara de Sagitário 1 de 10

Capricórnio: Esse momento traz uma renovação da sua confiança e da sua visão de futuro. Você passa a acreditar mais no que está construindo e também nas pessoas ao seu redor. Projetos em conjunto ganham força, e sua capacidade de liderança se destaca ainda mais.

Dica cósmica: Confiança compartilhada fortalece qualquer conquista.