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Áries, Câncer, Sagitário e Capricórnio recebem um presente poderoso do Universo hoje (20 de março) e entram em um novo começo

Com o início de um novo ciclo, esse momento traz coragem, confiança e a sensação de que finalmente é hora de avançar sem olhar para trás

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de março de 2026 às 05:00

Signos e presente do universo
Signos e presente do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 20 de março, marca uma virada importante de energia. É aquele tipo de momento em que tudo começa a fazer mais sentido e a vontade de agir fala mais alto do que o medo. Existe uma sensação coletiva de recomeço, mas para alguns signos isso se manifesta de forma ainda mais intensa. É como receber um impulso invisível que fortalece decisões, aumenta a confiança e abre caminho para um crescimento real. Quatro signos sentem esse movimento com mais força e percebem que estão prontos para dar um passo à frente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

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Áries: Você naturalmente assume o protagonismo nesse novo ciclo. A sensação de confiança cresce e traz clareza sobre o que quer construir daqui para frente. Deixar o passado para trás se torna mais fácil, e novas ideias começam a ganhar forma com rapidez. Esse é um momento de liderança, iniciativa e movimento.

Dica cósmica: Confie na sua capacidade de começar de novo e conduzir o próprio caminho.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
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Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Câncer: Um senso de força interna se ativa e ajuda você a tomar decisões mais firmes. Você começa a perceber a importância de se posicionar e proteger sua energia. Definir limites se torna essencial, e isso traz mais equilíbrio para suas relações e objetivos.

Dica cósmica: Saber dizer não também é um ato de poder.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
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Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Sagitário: Uma energia de liderança e entusiasmo toma conta de você. Existe vontade de agir, influenciar e fazer a diferença ao seu redor. Você percebe que pode ir além e ainda inspirar outras pessoas no processo. Esse impulso abre espaço para conquistas importantes.

Dica cósmica: Use sua energia para construir algo que impacte positivamente os outros.

Viagens que são a cara de Sagitário

Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock
Lençóis Maranhenses (MA) – Paisagens amplas e únicas por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Liberdade e espírito aventureiro por Shutterstock
Chiang Mai (Tailândia) – Cultura local, natureza e sensação de descoberta por Shutterstock
São Thomé das Letras (MG) – Exploração, curiosidade e novos olhares por Shutterstock
Manaus (AM) – Contato com culturas diferentes por Shutterstock
Vale Sagrado dos Incas (Peru) – História, trilhas e expansão cultural por Shutterstock
Cidade do Cabo (África do Sul) – Natureza diversa e espírito explorador por Shutterstock
Great Ocean Road (Austrália) – Estrada cênica, liberdade e paisagens amplas por Shutterstock
Deserto do Saara, região de Merzouga (Marrocos) – Imensidão e experiência transformadora por Shutterstock
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Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock

Capricórnio: Esse momento traz uma renovação da sua confiança e da sua visão de futuro. Você passa a acreditar mais no que está construindo e também nas pessoas ao seu redor. Projetos em conjunto ganham força, e sua capacidade de liderança se destaca ainda mais.

Dica cósmica: Confiança compartilhada fortalece qualquer conquista.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

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Signo Câncer Áries Sagitário Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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