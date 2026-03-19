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3 signos entram em uma nova fase poderosa hoje (19 de março) e sentem que tudo começa a se alinhar

Um momento de virada traz mais confiança, leveza e a sensação de que finalmente é possível avançar sem medo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de março de 2026 às 13:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, quinta-feira, 19 de março, marca o início de um novo ciclo para alguns signos que já vinham sentindo mudanças no ar. Hoje, tudo parece se encaixar com mais naturalidade, como se cada decisão estivesse levando exatamente para onde deveria. É um dia de fortalecimento interno, onde assumir o próprio poder faz toda a diferença. Para quem se permite viver esse momento, a sensação é de crescimento, clareza e abertura para algo muito maior. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro: Você entra em um estado de confiança que muda completamente sua forma de encarar a vida. Existe uma tranquilidade em saber que, no fim, tudo tende a dar certo. Essa segurança te permite viver o presente com mais leveza e aproveitar melhor as oportunidades que surgem.

Dica cósmica: Confiar no processo é o que sustenta esse novo ciclo que começa agora.

10 livros para quem é do signo de Touro

Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação
Sete Maridos de Evelyn Hugo – Taylor Jenkins Reid: Drama elegante, glamouroso, cheio de camadas - a estética de Touro. por Divulgação
A Vida Invisível de Addie LaRue – V.E. Schwab: Poético, melancólico, belo - o mood perfeito. por Divulgação
Grande Sertão: Veredas – Guimarães Rosa: Um mergulho sensorial em linguagem e paisagem. por Divulgação
A Garota no Trem – Paula Hawkins: Mistério lento e atmosférico - Touro gosta de desenvolver aos poucos. por Divulgação
A Biblioteca da Meia-Noite – Matt Haig: Reflexivo e confortável - Touro ama mensagens de vida. por Divulgação
O Ano em que Disse Sim – Shonda Rhimes: Touro gosta de transformações práticas e reais. por Divulgação
Amor & Gelato – Jenna Evans Welch: Doce, romântico e sensorial - tudo que o signo aprecia. por Divulgação
A Troca – Beth O’Leary: Confortável, lento na medida certa e cheio de afeto. por Divulgação
Torto Arado – Itamar Vieira Junior: Denso, belo e profundamente humano. por Divulgação
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Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação

Escorpião: Hoje você se sente mais forte, confiante e no controle da própria vida. Existe uma clareza interna que te ajuda a focar no que realmente importa e a deixar para trás tudo aquilo que pesa. Essa postura faz com que você se destaque e caminhe com mais firmeza rumo a uma fase mais leve e positiva.

Dica cósmica: Direcione sua energia para o que te faz bem e não desperdice força com o que já perdeu o sentido.

10 livros para quem é do signo de Escorpião

Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação
A Empregada – Freida McFadden: Sombrio, psicológico, cheio de segredos e reviravoltas - energia escorpiana pura. por Divulgação
E Não Sobrou Nenhum – Agatha Christie: Suspense fechado, claustrofóbico e letal - o signo adora complexidade. por Divulgação
O Ateneu – Raul Pompeia: Tenso, psicológico e sufocante - Escorpião se atrai por camadas escuras e emocionais. por Divulgação
O Colecionador – John Fowles: Obscuro e perturbador - Escorpião gosta do lado sombrio da psique. por Divulgação
A Vegetariana – Han Kang: Transformação radical e desconforto emocional - Escorpião vibra. por Divulgação
Daisy Jones & The Six – Taylor Jenkins Reid: Paixão, queda, obsessão - temas que falam com o signo. por Divulgação
Coraline – Neil Gaiman: Sombrio, simbólico e psicológico - conversa com o arquétipo escorpiano. por Divulgação
O Paradoxo da Escolha – Barry Schwartz: Intenso, reflexivo e psicológico - Escorpião ama mergulhar na mente humana. por Divulgação
O Retrato de Dorian Gray – Oscar Wilde: Tentação, decadência, transformação - Escorpião entende essa energia. por Divulgação
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Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação

Aquário: O dia traz uma sensação de liberdade difícil de ignorar. Você se sente mais à vontade para ser exatamente quem é, sem tentar se encaixar ou agradar expectativas externas. Essa autenticidade se torna sua maior força e abre portas importantes para esse novo momento.

Dica cósmica: Ser fiel a si mesma é o que vai te levar mais longe agora.

10 livros para quem é do signo de Aquário

O Iluminado – Stephen King: Sombrio, psicológico e disruptivo - o signo gosta de tensão mental. por Divulgação
Extraordinário – R. J. Palacio: Humanidade, empatia e ruptura de padrões - Aquário vibra. por Divulgação
Feita de Fumaça e Osso – Laini Taylor: Fantasia fora do padrão - Aquário adora o diferente. por Divulgação
O Homem do Castelo Alto – Philip K. Dick: Ucronias e realidades alternativas - Aquário AMA ideias novas. por Divulgação
Iracema – José de Alencar: Construção simbólica e cultural - Aquário aprecia contextos sociais. por Divulgação
Hibisco Roxo – Chimamanda Ngozi Adichie: Questões sociais e culturais - Aquário admira narrativas transformadoras. por Divulgação
A Sociedade do Cansaço – Byung-Chul Han: Crítica contemporânea - Aquário AMA teoria crítica. por Divulgação
Por Lugares Incríveis – Jennifer Niven: Sensibilidade, liberdade, temas sociais e quebra de padrões - combina com o espírito questionador e humanista de Aquário. por Divulgação
A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil – Becky Chambers: Sci-fi caloroso e humanista - perfeito para Aquário. por Divulgação
A Parábola do Semeador – Octavia Butler: Afrofuturismo e política - 100% aquariano. por Divulgação
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O Iluminado – Stephen King: Sombrio, psicológico e disruptivo - o signo gosta de tensão mental. por Divulgação

Tags:

Signo Touro Escorpião Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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