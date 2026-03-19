ASTROLOGIA

3 signos entram em uma nova fase poderosa hoje (19 de março) e sentem que tudo começa a se alinhar

Um momento de virada traz mais confiança, leveza e a sensação de que finalmente é possível avançar sem medo

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de março de 2026 às 13:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, quinta-feira, 19 de março, marca o início de um novo ciclo para alguns signos que já vinham sentindo mudanças no ar. Hoje, tudo parece se encaixar com mais naturalidade, como se cada decisão estivesse levando exatamente para onde deveria. É um dia de fortalecimento interno, onde assumir o próprio poder faz toda a diferença. Para quem se permite viver esse momento, a sensação é de crescimento, clareza e abertura para algo muito maior. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Você entra em um estado de confiança que muda completamente sua forma de encarar a vida. Existe uma tranquilidade em saber que, no fim, tudo tende a dar certo. Essa segurança te permite viver o presente com mais leveza e aproveitar melhor as oportunidades que surgem.

Dica cósmica: Confiar no processo é o que sustenta esse novo ciclo que começa agora.

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Escorpião: Hoje você se sente mais forte, confiante e no controle da própria vida. Existe uma clareza interna que te ajuda a focar no que realmente importa e a deixar para trás tudo aquilo que pesa. Essa postura faz com que você se destaque e caminhe com mais firmeza rumo a uma fase mais leve e positiva.

Dica cósmica: Direcione sua energia para o que te faz bem e não desperdice força com o que já perdeu o sentido.

10 livros para quem é do signo de Escorpião 1 de 10

Aquário: O dia traz uma sensação de liberdade difícil de ignorar. Você se sente mais à vontade para ser exatamente quem é, sem tentar se encaixar ou agradar expectativas externas. Essa autenticidade se torna sua maior força e abre portas importantes para esse novo momento.

Dica cósmica: Ser fiel a si mesma é o que vai te levar mais longe agora.