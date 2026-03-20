ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (20 de março): um signo pode atrair sorte financeira antes da chegada do fim de semana

O dia favorece atitudes mais práticas, decisões importantes e movimentos que podem destravar áreas que estavam paradas

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de março de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira, dia 20 de março, chega com uma energia favorável para organizar a vida, confiar mais no próprio potencial e perceber onde estão as melhores oportunidades do dia. Para alguns signos, o momento pode trazer avanços no trabalho, boas notícias no dinheiro e mais harmonia nas relações. No amor, a tendência é de trocas mais sinceras e atitudes que podem mudar o rumo de uma conexão. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Hoje pode surgir a chance de comprar algo valioso por um preço melhor do que o esperado. Aos poucos, desejos ligados a conforto e qualidade de vida começam a ganhar forma. No trabalho, sua experiência tende a chamar atenção e fortalecer sua imagem. O convívio com a família também promete trazer mais união e leveza. Só vale redobrar a atenção com cansaço e deslocamentos longos. No amor, sua iniciativa pode transformar o clima a dois e deixar tudo mais gostoso.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 2

Touro: O dia pode trazer vantagens extras no trabalho e uma sensação boa de reconhecimento. Em casa, uma ideia sua tem tudo para agradar em cheio e movimentar a família. Também podem surgir oportunidades ligadas a viagem, estudos e investimentos. Aos poucos, você entra em uma fase mais estável financeiramente. Na saúde, o momento favorece o retorno a uma rotina de exercícios. No amor, estar com quem você gosta tende a trazer conforto, acolhimento e paz.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

Gêmeos: Hoje, um conselho certeiro pode ajudar bastante em decisões financeiras. Você também tende a sentir mais vontade de cuidar do corpo e se movimentar com constância. A rotina pode estar intensa, mas vai ser importante abrir espaço para respirar e se priorizar. Em casa, o ideal é agir com paciência, principalmente com alguém mais velho da família. Questões ligadas a viagem e propriedade pedem atenção. No amor, a troca com alguém pode ganhar um tom mais envolvente e despertar sentimentos novos.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 4

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Câncer: Fazer contatos certos pode ser decisivo para alcançar uma meta importante. O dinheiro pode até vir, mas talvez não exatamente no volume que você esperava. Na saúde, não é um bom dia para se descuidar. No trabalho, você terá boa argumentação para defender uma ideia sua. Já na vida pessoal, a frieza ou desinteresse de alguém próximo pode incomodar mais do que o normal. Evite mexer com assuntos de imóvel hoje. No amor, respeitar o espaço da outra pessoa será essencial para manter a harmonia.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 11

Leão: A sexta tende a favorecer assuntos financeiros e pode trazer um respiro importante. Também é um bom momento para retomar os cuidados com o corpo e se sentir mais disposto. Pendências complicadas podem começar a se resolver, o que ajuda a tirar um peso das costas. Em casa, porém, a energia de alguém pode afetar o ambiente. Gastos em passeios ou saídas podem incomodar um pouco. No amor, uma amizade pode começar a ganhar outro significado e surpreender seu coração.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 9

Virgem: Hoje, organização será sua melhor aliada, especialmente para evitar gastos desnecessários. Pessoas mais velhas da família podem enxergar em você mais maturidade e responsabilidade. Mudanças em casa ou planos de compra ainda podem demorar um pouco, então o ideal é não forçar situações. A rotina profissional pode exigir mais horas e dedicação, mas você vai conseguir dar conta. Na parte financeira, é hora de cautela e planejamento. No amor, um começo promissor pode elevar sua confiança e renovar suas esperanças.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 17

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Libra: As preocupações com dinheiro tendem a diminuir e isso já muda bastante o clima do seu dia. Questões ligadas a estudos, provas ou disputas podem exigir mais concentração. Também é um momento positivo para temas ligados a construção, imóvel e deslocamentos. Uma viagem curta de lazer pode render bons momentos. Em casa, sua postura equilibrada vai ajudar a resolver algo com mais facilidade. No amor, a relação pode melhorar bastante quando os dois lados se empenham de verdade.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 7

Escorpião: Você tende a se destacar no trabalho e pode receber elogios ou reconhecimento inesperado. Para quem cuida da casa, o dia também pode trazer uma sensação boa de valorização. Viagens rápidas, decisões sobre imóvel e assuntos acadêmicos aparecem favorecidos. O dinheiro entra em uma fase especialmente positiva, o que aumenta sua confiança. Na saúde, a consciência com seus hábitos fará diferença. No amor, ouvir sua intuição será o melhor caminho para entender o que sente e o que deseja.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 1

Sagitário: Alguns pagamentos podem atrasar, mas não devem deixar de chegar. Ainda assim, o ideal é agir com prudência e evitar contar com o dinheiro antes da hora. A saúde merece prioridade total hoje. No trabalho, alguém pode contestar seu desempenho, então será importante manter a calma e confiar na própria capacidade. Em casa, certas situações podem pesar emocionalmente. Também não é um bom dia para longos deslocamentos sozinho. No amor, um encontro inesperado pode reacender esperanças no coração.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 22

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Capricórnio: Uma viagem a trabalho ou um compromisso fora da rotina pode abrir portas bem interessantes. Ideias novas têm potencial de lucro, mas vão exigir esforço e persistência. O dia também favorece atividade física e encontros familiares, ainda que tudo aconteça em um ritmo puxado. Para quem deseja um tempo sozinho, pode bater vontade de se afastar um pouco e respirar. Questões ligadas a imóvel também aparecem bem aspectadas. No amor, a pessoa amada pode se mostrar mais aberta, sincera e disposta a conversar.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 8

Aquário: Hoje pode ser mais fácil conseguir crédito, ajuda financeira ou resolver um assunto pendente nessa área. Mudanças no seu estilo de vida já começam a refletir positivamente no bem-estar. No trabalho, alguém pode demonstrar um interesse diferente por você. A vida familiar também promete movimento, encontro ou celebração. Pendências ligadas a imóvel tendem a caminhar para uma solução tranquila. Nos estudos, a chance de resultado positivo é grande. No amor, você pode viver um momento perfeito para marcar presença e mexer com o coração de alguém.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 18

Peixes: Sair mais cedo ou se planejar melhor pode fazer toda a diferença em um deslocamento longo. Hoje, a família tende a ser uma base forte de apoio e incentivo para suas decisões. Quem procura moradia ou acomodação pode encontrar uma opção interessante. Na vida prática, conciliar rotina e exercício físico vai trazer benefícios. Já no dinheiro, o alerta é claro: não aja por impulso nem confie apenas no feeling. No amor, a conexão com a pessoa amada tende a se fortalecer e trazer mais segurança emocional.

Cor da sorte: Vermelho